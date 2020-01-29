Xiaomi Redmi K20 Pro Premium şimdi her zamankinden daha ucuz!

Xiaomi Redmi K20 Pro Premium normal fiyatından çok daha ucuz bir fiyata indirimli olarak sunuldu. Xiaomi, Çin’de Redmi K30 satıyor ancak piyasada hatrı sayılır miktarda Redmi K20 telefon var. Kalan stoğu temizlemek ve Ay Yeni Yılını kutlamak için şirket Redmi K20 Pro Premium‘un fiyatını 2.799 CNY veya ona eşdeğer olan 403$’a düşürdü.

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Xiaomi Redmi K20 Pro Premium hangi özelliklere sahip?

Redmi K20 Pro, Snapdragon 855 yonta seti ile geldi ancak daha sonra güncelleştirilmiş premium versiyonu Snapdragon 855+ SoC ile yeniden satışa çıktı. Telefon şu anda Xiaomi‘nin kendi çevrimiçi mağazasında satışta ve telefon 12 GB RAM ile birlikte 512 GB depolama alanına sahip. Ürün 6.39 inçlik Super Amoled bir ekrana sahip ve 4000 mAh pil kapasitesi mevcut. Cihaz aynı zamanda Android 10 ile birlikte geliyor. Arayüz birimi olarak ise MIUI 11 kullanıyor.

Çıkış fiyatı ve şuanki fiyatı arasında çok fark var

Cihaz başlangıçta 450$ değerinde bir fiyata çıkmıştı, daha sonra Aralık ayının sonunda 425$ fiyatına indirildi. Şimdi ise 403$‘a telefonu alabilmek mümkün. Xiaomi ‘nin şubat ayında Barcelona’daki MWC 2020 sırasında Mi 10 serisini tanıtması bekleniyor. Bu arada yan kuruluşu olan Redmi’nin, Snapdragon 865 yonga seti ile birlikte çalıştıracağı Redmi K30 Pro‘yu tanıtması bekleniyor.