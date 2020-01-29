Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium şimdi her zamankinden daha ucuz!
Xiaomi Redmi K20 Pro Premium normal fiyatından çok daha ucuz bir fiyata indirimli olarak sunuldu. Xiaomi, Çin’de Redmi K30 satıyor ancak piyasada hatrı sayılır miktarda Redmi K20 telefon var. Kalan stoğu temizlemek ve Ay Yeni Yılını kutlamak için şirket Redmi K20 Pro Premium‘un fiyatını 2.799 CNY veya ona eşdeğer olan 403$’a düşürdü.
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Xiaomi Redmi K20 Pro Premium hangi özelliklere sahip?
Redmi K20 Pro, Snapdragon 855 yonta seti ile geldi ancak daha sonra güncelleştirilmiş premium versiyonu Snapdragon 855+ SoC ile yeniden satışa çıktı. Telefon şu anda Xiaomi‘nin kendi çevrimiçi mağazasında satışta ve telefon 12 GB RAM ile birlikte 512 GB depolama alanına sahip. Ürün 6.39 inçlik Super Amoled bir ekrana sahip ve 4000 mAh pil kapasitesi mevcut. Cihaz aynı zamanda Android 10 ile birlikte geliyor. Arayüz birimi olarak ise MIUI 11 kullanıyor.
Çıkış fiyatı ve şuanki fiyatı arasında çok fark var
Cihaz başlangıçta 450$ değerinde bir fiyata çıkmıştı, daha sonra Aralık ayının sonunda 425$ fiyatına indirildi. Şimdi ise 403$‘a telefonu alabilmek mümkün. Xiaomi ‘nin şubat ayında Barcelona’daki MWC 2020 sırasında Mi 10 serisini tanıtması bekleniyor. Bu arada yan kuruluşu olan Redmi’nin, Snapdragon 865 yonga seti ile birlikte çalıştıracağı Redmi K30 Pro‘yu tanıtması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 Ultra ön siparişleri Galaxy Buds+ ile geliyor!
Samsung Galaxy S20 Ultra ve Samsung Galaxy S20+ ön siparişleri, ücretsiz Galaxy Buds+ tam kablosuz kulaklık ile gelecek. 11 Şubat’ta duyurulması planlanan S20 serisinin 13 Mart 2020 tarihine kadar ön siparişte olacağı söyleniyor.
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Bu sızıntıların kaynağı ne?
Samsung Galaxy S20 serisi ile ilgili olan bu sızıntının kaynağı, Twitter‘da konuyla ilgili resimler paylaşan ve güvenilir bir sızıntıcı olarak bilinen Evan Blass‘tan geliyor. Daha önce paylaşılan S20 serisi tasarım sızıntılarını da destekleyen bu görsel Galaxy S20+, S20 Ultra ve Galaxy Buds+’ı içeriyor. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan “bulut mavisi” ve “kozmik gri” renk seçeneklerinin yanı sıra arka kamera tasarımını da daha net bir şekilde bu görsellerde görebiliyoruz. Bu sızıntılar ise ilk olarak 91Mobiles ve Ishan Argawan tarafından bizlerle paylaşılmıştı.
Samsung Galaxy S20 serisinin ve Galaxy Buds+’ın tanıtım tarihi
Samsung‘dan henüz Galaxy Buds+ ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, muhtemelen 11 Şubat 2020‘de S20 ailesinin yanında resmi olarak tanıtıldığını göreceğiz. Önceki sızıntılara göre, kulaklık tasarımı Galaxy Buds tasarımını koruyacak ve aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. Aynı zamanda pil konusunda da daha büyük bir pil kapasitesine sahip olacağı söyleniyor. Samsung Galaxy S20 Ultra ve diğer sızıntılar için bu yazımıza bakabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Motorola Edge+ Geekbench tarafından görüntülendi!
Motorola, yakında Motorola Edge+ olarak adlandırılan yeni bir akıllı telefon tanıtacak. Şirketten henüz bu akıllı telefon hakkında hiçbir açıklama yok. Fakat telefonun Geekbench‘ten geçtiği ve telefonun önemli özelliklerini ortaya çıkardığı için resmi bir duyurunun yakın olduğunu tahmin ediyoruz.
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Motorola Edge+ özellikleri neler olacak?
Yakın zamanda Motorola Razr 2019 5G üzerinde çalıştığı bilinen firmadan yeni bir Geekbench sızıntısı geldi. Geekbench‘e göre Motorola‘nın yeni telefonu olan Edge+, Android 10‘u çalıştıracak ve 12 GB RAM’e sahip olacak. 8 çekirdekli ve taban frekansı 1.80 GHz olan bir işlemci ile geleceği görülüyor. Anakart olarak “burton” kullandığı ise görsellerde belirtiliyor. Tekli çekirdekte “4106” skora ulaşan ve çoklu çekirdekte “12823” skora sahip olan bir işlemcisi olduğunu da görebiliyoruz.
Cihazla ilgili başka neler biliyoruz?
Telefonun ekranıyla ilgli olarak delikli bir ekran tasarımıyla gelmesinin planlandığını biliyoruz. Aynı zamanda telefonun Verizon ile geleceği bilinenler arasında. Edge+ ile ilgili diğer ayrıntılar ise hala bir gizem içinde ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla şey duyacağımızı umuyoruz.
Motorola‘nın Edge+’ın yanı sıra bir kalemle birlikte yeni bir akıllı telefonu da piyasaya sürmesi bekleniyor. Şu anlık bunun hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz fakat eğer gerçekten böyle bir telefon üzerinde çalışıyorlarsa, Samsung Galaxy Note serisine yeni bir rakip çıktığını görebiliriz.
Akıllı Telefonlar
Moto G8 Power ve Moto G8’in özellikleri sızdırıldı!
Motorola geçtiğimiz yıl Moto G8 Play ve Moto G8 Plus‘ı tanıttı ancak henüz G7 serisinde bulunan vanilla ve power versiyonu görmedik. Şimdi ise XDA-Developers, telefonların geleceğini ve temel özelliklerini ortaya koydu.
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Moto G8 Power ve Moto G8’in özellikleri neler?
Her iki telefonda Snapdragon 665‘ten gücünü alacak. Moto G8, önde delikli bir selfie kamera tasarımıyla birlikte 6.39 inçlik HD+ çözünürlüklü bir ekran ile gelecek. LCD bir ekrana sahip olması muhtemel görünüyor. Parmak izi okuyucunun ise arka tarafta olması bekleniyor. Moto G8‘in arkasında üç kamera olacak. 16 MP büyüklüğünde f/1.7 lensli bir ana kamera, makro çekimler için 2 MP f/2.2 lensli makro kamera ve son olarak 8 MP ultra geniş açılı bir kamera olacak. Ön tarafta da 8 MP f/2.0 diyafram aralığına sahip bir selfie kamera olacağı tahmin ediliyor. Moto G8 tahminen 4000 mAh‘lik 10W ile şarj olabilen bir pil ile gelecek.
Moto G8 Power tarafında ise daha uzun bir pil süresi alabilmek için 5000 mAh ve 18W‘lık Quick Charge 3.0 şarj ile gelmesi bekleniyor. Aynı Moto G8 gibi tek bir delme deliği şeklinde kamera tasarımı olması bekleniyorken, LCD 6.36 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Telefonun dörtlü bir kamera sistemi olacağı biliniyor. Moto G8 kamerasına ek olarak fazladan 8 MP ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir telefoto kamera olacak.