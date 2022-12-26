Ünlü teknoloji devi Xiaomi’nin geniş ürün yelpazesine ilerleyen günlerde dahil olacak Redmi Band 2, 27 Aralık’ta düzenlenecek bir lansman etkinliğiyle Çin’de görücüye çıkacak. Giyilebilir cihaz, sahneyi yeni Redmi K60 serisi, Redmi Note 12 Pro Speed Edition, Redmi Watch 3 ve Redmi Buds 4 Lite gibi bir dizi başka ürünle paylaşacak. Lansman etkinliğinden sadece birkaç gün önce, dev firma yaklaşan cihazın ekranını ve diğer bazı ayrıntılarını resmi olarak açıkladı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Redmi Band 2, Ekran Özellikleri İle Dikkat Çekiyor

Yaklaşan giyilebilir cihaz Redmi Band 2, orijinal Redmi Bands’in halefi olarak piyasaya sürülecek. Giyilebilir cihaz yenilenmiş bir tasarım ve yeni özelliklerle gelecek. Çinli teknoloji devinden gelen son tanıtım gönderileri, akıllı bandın önceki nesil modelden %79 daha büyük bir ekran alanına sahip 1,47 inç genişliğinde bir ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Ekranın büyüklüğüne karşın yeni ürünün kalınlığı ise 9,99 mm olacak. Cihazın tasarım açısından beraberinde çıkacak diğer ürünlerle uyuşması bekleniyor. Bahsettiğimiz gibi, marka aynı gün yeni Redmi Watch 3 ve Buds 4 Lite’ı da tanıtacak. Watch 3, sağ tarafında bir kontrol düğmesi bulunan kare bir kadrana sahip olacak. Marka akıllı saati yeşil bir kayışla tanıttı ancak başka renk seçenekleri de olabilir.

Hatırlamayanlar için, orijinal Redmi Band 2020 yılında piyasaya sürülmüştü. Saat, 1,08 inç TFT renkli bir ekrana ve birden fazla egzersiz modunun yanı sıra 24 saat kalp atış hızı izleme sistemine sahipti. Cihaz, 14 güne kadar dayanabilen ve doğrudan USB şarjı kullanılarak kolayca şarj edilebilen bir bataryadan güç alıyor. Yüksek pil ömrü ile beraber ürün, uyku izleme ve hareketsizlik hatırlatıcılarını da destekliyor. Bilmeyenler için, ilk nesil bant 99 yuan ‘lık bir fiyatla piyasaya sürüldü. Kötüleşen ekonomik durum ve tedarik zinciri sorunlarının bir sonucu olarak, halefinin daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel. Her halükarda, fiyatlandırma ve diğer özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lansman gününü beklememiz gerekecek. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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