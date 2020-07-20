Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Redmi 9 ve yeni AIoT cihazlarını Türkiye’de tanıttı!
Xiaomi, Türkiye’de Redmi 9 ile birlikte Mi Smart Band 5, Mi True Wireless Earphones 2 Basic ve Mi TV Stick gibi birçok AIoT ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.
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Redmi 9: 6.53 inç ekran, Helio G80, 5020 mAh batarya ve dahası!
Redmi ailesinin giriş segmentteki yeni üyesi olan Redmi 9, aynı zamanda Redmi ailesi içerisinde çok amaçlı dört kamera kurulumuna sahip ilk telefon olma ünvanına sahip. Redmi 9; hızlıca kare yakalamak, geniş açı grup çekimi yapmak ve güzel portreler için iddalı özellikler vadediyor.
Bununla birlikte Redmi 9 modelinde, 6.53 inç Full HD+ Dot Drop ekran bulunurken, yer alan ekran TÜV Rheinland Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) sertifikasına da kullanıcılarına sunuyor. Yonga seti tarafında, MediaTek’in Helio G80 SoC yongasına yer verilirken, batarya kanadında yüksek kapasiteyle taçlandırılmış 5020 mAh’lik bir batarya görüyoruz. Aynı zamanda bu batarya, 18W hızlı şarjı desteklemekte.
Cihazın genel tasarımına baktığımızda, Note 9 ailesinden aşina olduğumuz renkli tasarım ve parmak izi tutmayan dalgalı doku kullanılmış. Parmak izi sensörü ise, Redmi Note 9 modelinde olduğu gibi akıllı cihazın arka tarafına konumlandırılmış.
Redmi ailesinin imzası haline gelen IR blaster (Infrared alıcı), 3.5 mm kulaklık girişi, çift SIM kart girişi ve ek microSD kart yuvası da, cihazımızın diğer detayları arasında yerini alıyor.
Redmi 9 üç renk seçeneğiyle satışta olacak: Karbon Grisi, Okyanus Yeşili ve Gün Batımı Moru. 3GB+32GB sürümü 2.799 TL ve 4GB+64GB sürümü 2.999 TL fiyat etiketine sahip olan Redmi 9’un ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.
Xiaomi Mi Smart Band 5: Daha büyük ekran ve PPG destekli gelişmiş nabız ölçer!
Mi Smart Band 5, içerdiği 1.1 inç renkli AMOLED ekranla görüntü alanını önceki modele kıyasla yüzde 20 artırıyor. İçerisinde 65 dinamik ekran stili bulunan bileklik, istek dahilinde mağaza üzerinden yenileri de alınabiliyor.
5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip Mi Smart Band 5, havuzdan piste ya da sörften duşa kadar her türlü alanda kullanılabiliyor. Mi Smart Band 5; salon bisikletinden, ip atlamaya kadar 11 egzersiz moduna kadar destekliyor. Spor özelliklerinin yanı sıra, PPG nabız ölçeri ile önceki modele nazaran yüzde 50 daha doğru sonuç veriyor. Bu sayede kalp sağlığı ve aynı zamanda uyku durumu, stres seviyesi ve aylık periyotu, daha kolay gözlemleyebiliyorsunuz. Bu cihaz, ek olarak tüm bilgileri bir araya toplayıp sağlık seviyesinin kolayca anlaşılmasını sağlayan Kişisel Aktivite İstihbaratı (PIA) değerini de elde ediyor.
Önceki nesil cihaza göre, Band 5’te artık yeni bir şarj ünitesi kullanılıyor. Sarj zamanı geldiğinde cihazın banttan çıkarılması artık gerekmiyor. Manyetik arka kısım kullanılarak kolayca şarj ünitesine yerleştirilebilir durumda.
Mi Smart Band 5, 20 Temmuz tarihinden itibaren Hepsiburada üzerinden 329 TL fiyat etiketiyle satışta olacak. Kullanıcılar, 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki ön sipariş döneminde indirimli fiyat olan 299 TL’den akıllı bilekliği satın alabilecekler.
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic: Tam şarjla 5 saat kesintisiz kullanım vadediyor!
Mi True Wireless Earphones 2 Basic, kulak içi algılama sensörü ile çıkarıldığı anda müziği otomatik olarak durduruyor. Gelişmiş SBC/AAC codec’lerine de destek veren TWS kulaklık, ek şarj işlemiyle toplamda 20 saat batarya ömrü sunuyor.
Mi True Wireless Earphones 2 Basic, 20 Temmuz tarihinde 249 TL fiyatla satışta olacak.
Xiaomi Mi TV Stick: Cep boyutunda Mi Box deneyimi!
Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick; Android TVTM, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile Mi Box’ın sunduğu tüm özellikleri destekliyor. Dört çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve 8GB depolama ile gelen medya oynatıcısı özel tuşlara sahip Bluetooth uzaktan kumandayla geliyor. Kumanda sayesinde Google Asistan, Netflix ve Prime Video arasında geçiş sağlanabiliyor.
319 TL fiyata sahip Mi TV Stick, 20 Temmuz tarihinde Hepsiburada’da satışa sunulacak.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31s, 30 Temmuz’da resmi olarak tanıtılacak!
Samsung Galaxy M31’in halefi olacak olan Samsung Galaxy M31s, 30 Temmuz tarihinde resmi olarak bir lansmanla kullanıcılara tanıtılacak. Bugün ise cihazın teknik özellikleri Amazon’un resmi web sitesinde ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy M31s hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Samsung Galaxy M31s, M serisinde bir ilk olarak ortada nokta delik tasarımlı Infinity-O bir ekran ile gelecek. Ekran, Full HD+ çözünürlüklü sAMOLED bir panele sahip olacak. Fakat henüz ekranın kaç inç olduğu ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Arka tarafta, kullanıcıların birden çok fotoğraf ve video çekmesini sağlayan 64 MP çözünürlüklü ana kamera bulunuyor. Şirket bu özelliği MonsterShot olarak kullanıcılara sunacak. Arka taraftaki kamera kurulumu L şeklinde dörtlü dizilim ile karşımıza çıkacak.
Galaxy M31s, Galaxy M31‘de olduğu gibi 6.000 mAh batarya ile gelecek. Samsung, M serisinde ana satış stratejisi olarak bataryayı kullanıyor. Bu sebeple bataryanın büyük olması oldukça önemli. Şarj tarafında ise 25W hızlı şarj desteğinin yanında kablosuz ters şarj da telefonda bulunacak. Bu kadar büyük bir bataryaya sahip cihazda bu özelliğin bulunması cihaza bir powerbank özelliği kazandırıyor diyebiliriz.
Görsellere baktığımızda Galaxy M31s, arka tarafta parmak izi okuyucusu bulundurmayacak. Buradan yola çıkarsak cihazda ya ekran üstü ya da yan tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucusu göreceğiz. Donanım özelliklerine baktığımızda ise cihazın Exynos 9611 yonga setinden gücünü aldığını görüyoruz. Telefonun 6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı seçenekleri bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Oppo K7 5G, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Oppo, 5G desteğini yeni bir telefon serisine daha taşıyor. Reno, Find X ve A serisinden sonra şimdi K serisinde de yeni bağlantı özelliği kullanılacak. Weibo‘daki ünlü bir sızıntıcı tarafından ortaya çıkarılan sızıntıda Oppo K7 5G detaylı özellikleriyle görüntülendi. K7 5G, Snapdragon 765G yonga setiyle birlikte yakında tanıtılacak.
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Oppo K7 5G hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Yeni telefon, Oppo K5‘in halefi olacak ve önceki nesile göre önemli yeniliklerle gelecek. Oppo K7 5G, 6.4 inçlik Full HD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekrana sahip olacak. Arka tarafta, 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Batarya tarafında ise VOOC 4.0 destekli 30W hızlı şarja sahip 4.025 mAh pil ile gelecek. Fakat sunum sırasında bu değer 3.900 veya 4.000 mAh olarak karşımıza çıkacaktır. Cihazın özelliklerini incelediğimizde önceki nesile göre en önemli yükseltmenin yonga seti ve bağlantı özelliği tarafında gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.
K7 5G, önceki nesile göre ana kamera tarafında daha düşük piksel yoğunluğuna sahip olsa da daha iyi bir sensör ile geleceğini tahmin ediyoruz. Oppo K5, 64 MP çözünürlüklü ana kameraya sahipti. Fakat telefon kameralarındaki en önemli özellikler, diyafram aralığı ve sensör boyutu olarak sıralanıyor. Bu sebeple K7 5G, daha iyi bir sonuç alabilir. Cihaz, kamera tarafında önceki nesille aynı şekilde dörtlü dizilime sahip olacak. Parmak izi okuyucusunun ise ekran altında olacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Pro, 90 W hızlı şarj desteği ile satışa sunulacak
Akıllı telefon sektöründeki yeniliklerin nispeten azalmaya başladığı şu dönemde, gözler pil ve şarj teknolojileri üzerindeki yeniliklere dönmüş durumda. Birçok markanın 100 W, 125 W gibi değerlere varan hızlı şarj destekleri açıklamasından sonra bir yenilik de Lenovo tarafından Legion Pro modeli için duyuruldu. Her ne kadar 100 W ve 125 W gibi hızlı şarj destekleri çok daha önceden duyurulmuş olsa da; şuanda piyasadaki en hızlı şarj desteği 65 W ile Oppo’ya ait. Lenovo ise, Legion Pro modeli ile, 90 W hızlı şarj desteği sunarak bu rekoru ele geçireceğini duyurdu.
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Lenovo, Legion Pro modeli ile pazarda yeniden mi var olmaya çalışacak
Bütün dikkatlerin şarj ve pil teknolojileri üzerine toplanmaya başladığı son dönemlerde, 5000 mAh gibi büyük bir kapasiteye sahip bir batarya ve 90 W hızlı şarj desteği ile satışa sunulacak olan Legion Pro modeli ile Lenovo, yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Lenovo, “Super Flash Charge” adını verdiği bu teknoloji ile, piyasadaki en hızlı hızlı şarj teknolojisine sahip olmuş olacak. Dürüst olmak gerekirse hepimiz bu hamleyi yakın zamanda Oppo ve Xiaomi gibi markalardan bekliyorduk. Bu atılım ile ortaya çıkan Lenovo bizleri şaşırtabilmeyi başardı. Lenovo’nun vaadine göre, cihazın 5000 mAh kapasiteli bataryası bu teknoloji ile, sıfırdan tam dolu hale sadece 30 dakikada ulaşabilecek.
Bu kadar hızlı bir şarj sürecinin problem yaratıp yaratmayacağı konusunda ise Lenovo tarafından yapılan açıklama, bu teknolojinin gayet stabil ve güvenilir olduğu yönünde. Hatta Lenovo, bu teknolojinin arkasında 16 katmanlı bir güvenlik bariyeri olduğunu da açıkladı. Lenovo yetkililerinden Chen Jin’in yaptığı açıklamalara göre Legion Pro modeli, şirketin şimdiye kadar ürettiği en iyi teknik özelliklere sahip; ve bütün akıllı telefon piyasasında da en iyi ses donanımına sahip olan cihaz.
22 Temmuz tarihinde lansmanı yapılacak olan Legion Pro modelini görmek için heyecanla bekliyoruz. Bakalım Legion Pro, daha ne gibi yenilikler ile bizleri şaşırtacak. Lansman sonrası gelişmeleri de sizlere bildiriyor olacağız. Takipte kalın! Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!