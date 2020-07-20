Xiaomi, Redmi 9 ve yeni AIoT cihazlarını Türkiye’de tanıttı!

Xiaomi, Türkiye’de Redmi 9 ile birlikte Mi Smart Band 5, Mi True Wireless Earphones 2 Basic ve Mi TV Stick gibi birçok AIoT ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.

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Redmi 9: 6.53 inç ekran, Helio G80, 5020 mAh batarya ve dahası!

Redmi ailesinin giriş segmentteki yeni üyesi olan Redmi 9, aynı zamanda Redmi ailesi içerisinde çok amaçlı dört kamera kurulumuna sahip ilk telefon olma ünvanına sahip. Redmi 9; hızlıca kare yakalamak, geniş açı grup çekimi yapmak ve güzel portreler için iddalı özellikler vadediyor.

Bununla birlikte Redmi 9 modelinde, 6.53 inç Full HD+ Dot Drop ekran bulunurken, yer alan ekran TÜV Rheinland Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) sertifikasına da kullanıcılarına sunuyor. Yonga seti tarafında, MediaTek’in Helio G80 SoC yongasına yer verilirken, batarya kanadında yüksek kapasiteyle taçlandırılmış 5020 mAh’lik bir batarya görüyoruz. Aynı zamanda bu batarya, 18W hızlı şarjı desteklemekte.

Cihazın genel tasarımına baktığımızda, Note 9 ailesinden aşina olduğumuz renkli tasarım ve parmak izi tutmayan dalgalı doku kullanılmış. Parmak izi sensörü ise, Redmi Note 9 modelinde olduğu gibi akıllı cihazın arka tarafına konumlandırılmış.

Redmi ailesinin imzası haline gelen IR blaster (Infrared alıcı), 3.5 mm kulaklık girişi, çift SIM kart girişi ve ek microSD kart yuvası da, cihazımızın diğer detayları arasında yerini alıyor.

Redmi 9 üç renk seçeneğiyle satışta olacak: Karbon Grisi, Okyanus Yeşili ve Gün Batımı Moru. 3GB+32GB sürümü 2.799 TL ve 4GB+64GB sürümü 2.999 TL fiyat etiketine sahip olan Redmi 9’un ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi Mi Smart Band 5: Daha büyük ekran ve PPG destekli gelişmiş nabız ölçer!

Mi Smart Band 5, içerdiği 1.1 inç renkli AMOLED ekranla görüntü alanını önceki modele kıyasla yüzde 20 artırıyor. İçerisinde 65 dinamik ekran stili bulunan bileklik, istek dahilinde mağaza üzerinden yenileri de alınabiliyor.

5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip Mi Smart Band 5, havuzdan piste ya da sörften duşa kadar her türlü alanda kullanılabiliyor. Mi Smart Band 5; salon bisikletinden, ip atlamaya kadar 11 egzersiz moduna kadar destekliyor. Spor özelliklerinin yanı sıra, PPG nabız ölçeri ile önceki modele nazaran yüzde 50 daha doğru sonuç veriyor. Bu sayede kalp sağlığı ve aynı zamanda uyku durumu, stres seviyesi ve aylık periyotu, daha kolay gözlemleyebiliyorsunuz. Bu cihaz, ek olarak tüm bilgileri bir araya toplayıp sağlık seviyesinin kolayca anlaşılmasını sağlayan Kişisel Aktivite İstihbaratı (PIA) değerini de elde ediyor.

Önceki nesil cihaza göre, Band 5’te artık yeni bir şarj ünitesi kullanılıyor. Sarj zamanı geldiğinde cihazın banttan çıkarılması artık gerekmiyor. Manyetik arka kısım kullanılarak kolayca şarj ünitesine yerleştirilebilir durumda.

Mi Smart Band 5, 20 Temmuz tarihinden itibaren Hepsiburada üzerinden 329 TL fiyat etiketiyle satışta olacak. Kullanıcılar, 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki ön sipariş döneminde indirimli fiyat olan 299 TL’den akıllı bilekliği satın alabilecekler.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic: Tam şarjla 5 saat kesintisiz kullanım vadediyor!

Mi True Wireless Earphones 2 Basic, kulak içi algılama sensörü ile çıkarıldığı anda müziği otomatik olarak durduruyor. Gelişmiş SBC/AAC codec’lerine de destek veren TWS kulaklık, ek şarj işlemiyle toplamda 20 saat batarya ömrü sunuyor.

Mi True Wireless Earphones 2 Basic, 20 Temmuz tarihinde 249 TL fiyatla satışta olacak.

Xiaomi Mi TV Stick: Cep boyutunda Mi Box deneyimi!

Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick; Android TVTM, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile Mi Box’ın sunduğu tüm özellikleri destekliyor. Dört çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve 8GB depolama ile gelen medya oynatıcısı özel tuşlara sahip Bluetooth uzaktan kumandayla geliyor. Kumanda sayesinde Google Asistan, Netflix ve Prime Video arasında geçiş sağlanabiliyor.

319 TL fiyata sahip Mi TV Stick, 20 Temmuz tarihinde Hepsiburada’da satışa sunulacak.