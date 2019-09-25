Xiaomi Redmi 8A resmen tanıtıldı!

Xiaomi Redmi 8A modeli resmen tanıtıldı ve tüm özellikleri ortaya çıktı. Telefon 5,000 mAh büyüklüğündeki devasa bataryasıyla dikkat çekiyor.

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Xiaomi Redmi 8A özellikleri

Çinli teknoloji devi Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin yeni giriş düzey akıllı telefonu Redmi 8A, 6.22 inç boyutunda HD+ çözünürlüğünde damla çentikli IPS bir ekranla geliyor. Telefon gücünü Qualcomm‘un alt seviye işlemcilerinden Snapdragon 439‘dan alıyor. Cihaz 2/3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza seçenekleriyle piyasaya sürülüyor.

Ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde olan akıllı telefonun arkasında ise 12 MP (F/1.8) çözünürlüğünde tek kameraya yer verilmiş. Cihazın 5,000 mAh büyüklüğündeki bataryası ise 18W hızlı şarj destekliyor. Telefonun mütevazı teknik özellikleri de dikkate alındığında pilin oldukça uzun bir kullanım süresi sunacağı tahmin edilebilir.

MIUI 10 arayüzü ve Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkan telefonun yakın zamanda MIUI 11 güncellemesini de alması bekleniyor. Gün batımı kırmızısı, okyanus mavisi ve gece yarısı siyahı renkleriyle satılan telefonun fiyatı ise donanımına göre $91 ila $98 arasında değişiyor.