Redmi 8 sahiplerine müjde: Global MIUI 12 güncellemesi yayınlandı

Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefonları arasında ön planda olan Redmi 8 modelinin global versiyonu MIUI 12 güncellemesini almaya başladı. Beraberinde birtakım arayüz değişiklikleriyle gelen güncelleme, Redmi 8’in performansında da önemli iyileştirmeler yapıyor.

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Xiaomi’nin bütçe dostu akıllı telefonlarından bir tanesi olan Redmi8, fiyatına göre sunduğu özellikler hasebiyle dünya çapında büyük ses getirmişti. Öyle ki 19 milyon satış adedine ulaşarak Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefonlarından birisi olan Redmi 8’in, hatırlarsanız kutudan ilk çıktığındaki işletim sistemi Android Pie tabanlı MIUI 10 idi.

Piyasaya çıkmasından bir hafta kadar sonraysa Redmi 8’e MIUI 11 güncellemesi gelmiş, hatta bu yılın başlarında da Xiaomi cihaza Android 10 güncellemesini vermişti. Şimdiyse Xiaomi, Redmi 8 modelinin global versiyonu için MIUI 12 kullanıcı arayüzünü resmi olarak yayınladı. Bugün itibarıyla yayınlanan güncelleme, Redmi 8’e önemli performans iyileştirmeleri ve arayüz değişiklikleri getiriyor. Ayrıca MIUI 12’nin, Redmi 8 için yayınlanan ikinci ve son MIUI güncellemesi olduğunu da ekleyelim.

Xiaomi Redmi 8’e gelen V12.0.1.0.QCNMIXM paket ismine sahip 2.1 GB boyutundaki MIUI 12 güncellemesi, cihazın Android sürümünü değiştirmiyor. Yani Redmi 8’in hala Android 10 tabanlı olduğunu ve Xiaomi’nin bu telefona Android 11 güncellemesini vermeyeceğini belirtmemizde fayda var. OTA kanalı üzerinden yayınlanan MIUI 12 güncellemesiyle gelen en önemli yenilik ise Kontrol & Bildirim Merkezi özelliği. Kullanıcıların denetim merkezi üzerinde daha efektif bir biçimde kontrole sahip olmalarına imkan veren yenilik, böylelikle Redmi 8’e eklenmiş oldu.

Redmi 8 için gelen Android 10 tabanlı MIUI 12 yenilikleri

Kontrol Merkezi

Bildirimleri açmak için sol üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.

Denetim merkezini açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.

Bildirim paneli açıkken, aynı anda kontrol merkezini açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.

Yatay modda iken kontrol merkezinin düzeninde iyileştirmeler yapıldı.

Redmi 8 – Karanlık mod ve Sistem