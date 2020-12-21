Akıllı Telefonlar
Redmi 8 sahiplerine müjde: Global MIUI 12 güncellemesi yayınlandı
Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefonları arasında ön planda olan Redmi 8 modelinin global versiyonu MIUI 12 güncellemesini almaya başladı. Beraberinde birtakım arayüz değişiklikleriyle gelen güncelleme, Redmi 8’in performansında da önemli iyileştirmeler yapıyor.
İlginizi çekebilir: Redmi 8 ailesi 19 milyon satış adedine ulaştı!
Xiaomi’nin bütçe dostu akıllı telefonlarından bir tanesi olan Redmi8, fiyatına göre sunduğu özellikler hasebiyle dünya çapında büyük ses getirmişti. Öyle ki 19 milyon satış adedine ulaşarak Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefonlarından birisi olan Redmi 8’in, hatırlarsanız kutudan ilk çıktığındaki işletim sistemi Android Pie tabanlı MIUI 10 idi.
Piyasaya çıkmasından bir hafta kadar sonraysa Redmi 8’e MIUI 11 güncellemesi gelmiş, hatta bu yılın başlarında da Xiaomi cihaza Android 10 güncellemesini vermişti. Şimdiyse Xiaomi, Redmi 8 modelinin global versiyonu için MIUI 12 kullanıcı arayüzünü resmi olarak yayınladı. Bugün itibarıyla yayınlanan güncelleme, Redmi 8’e önemli performans iyileştirmeleri ve arayüz değişiklikleri getiriyor. Ayrıca MIUI 12’nin, Redmi 8 için yayınlanan ikinci ve son MIUI güncellemesi olduğunu da ekleyelim.
Xiaomi Redmi 8’e gelen V12.0.1.0.QCNMIXM paket ismine sahip 2.1 GB boyutundaki MIUI 12 güncellemesi, cihazın Android sürümünü değiştirmiyor. Yani Redmi 8’in hala Android 10 tabanlı olduğunu ve Xiaomi’nin bu telefona Android 11 güncellemesini vermeyeceğini belirtmemizde fayda var. OTA kanalı üzerinden yayınlanan MIUI 12 güncellemesiyle gelen en önemli yenilik ise Kontrol & Bildirim Merkezi özelliği. Kullanıcıların denetim merkezi üzerinde daha efektif bir biçimde kontrole sahip olmalarına imkan veren yenilik, böylelikle Redmi 8’e eklenmiş oldu.
Redmi 8 için gelen Android 10 tabanlı MIUI 12 yenilikleri
Kontrol Merkezi
- Bildirimleri açmak için sol üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Denetim merkezini açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Bildirim paneli açıkken, aynı anda kontrol merkezini açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Yatay modda iken kontrol merkezinin düzeninde iyileştirmeler yapıldı.
Redmi 8 – Karanlık mod ve Sistem
- Cihaz koyu modda iken, duvar kağıtlarının parlaklığı ve renklerinde iyileştirmeler yapıldı.
Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 20 5G, ekran altı kameralı ilk telefon dünyaya açılıyor
Eylül’de tanıtılan ve ekran altı kameraya sahip ilk telefon olacak olan ZTE Axon 20 5G, dünya çapında ulaşılabilir hale geldi.
İlginizi çekebilir: ZTE Axon 20 5G: İlk ekran altı kameralı telefon
Başlangıç olarak ilk satışlar ZTE’nin kendi sitesinden yapılacak. Bunun için ise ZTE New Vision Club üzerinden davetiye kodu elde etmek gerekecek. Yine kod alma işlemi markanın sosyal medya hesapları üzerinden de yapılabilecek. Buna ek olarak, cihazı satın alan herkes aynı zamanda bir de ücretsiz olarak ZTE TWS LiveBuds kulaklıklarına sahip olmuş olacak.
ZTE Axon 20 5G akıllı telefonu Avrupa Birliği üyesi olan yirmi sekiz ülkenin tamamına geliyor. Bu ülkeler dışında ise Birleşik Krallık, Ukrayna, Güney Kore, Tayland, Malezya, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Güney Afrika da cihazı alacak olan bölgeler arasında.
Renk alanında ise telefon, Mor, Turuncu, Mavi ve Siyah seçenekleriyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Akıllı telefon için belirlenen fiyat ise 449 Dolar olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın etiketini diğer kurlarda ise yine 449 Euro ve 419 Pound olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla daha çok orta-üst segment için geldiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır.
Başta ekran altı kamerasının işlevi soru işareti uyandırsa da; akıllı telefon üzerinde gelen ilk incelemelerinin ardından hem kameranın hem de cihazın genel kullanışlarında iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Yine de daha net bilgiler sunabilmek için biraz daha zaman geçmesini beklemek gerekecek.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 kamera özellikleri sızdırıldı!
OnePlus 9 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni amiral gemisi akıllı telefonunun kamera özellikleri belli oldu.
İlginizi çekebilir; Amazon, şirket içi Covid-19 artışı nedeniyle bir deposunu kapattı
OnePlus 9 üçlü kamera kurulumu ile piyasaya çıkacak!
OnePlus 9 serisi için artık geri sayıma geçildi. Firmanın amiral gemisi ve en önemli markası olan akıllı telefon serisi yakında hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor. Çoğu teknik özelliği ve tasarım detayı daha önceden ortaya çıkan serinin baz modelinin, şimdi de kamera özellikleri sızdırıldı. Kesin olmayan bilgiler ışığında ortaya çıkan sızıntıya göre akıllı telefon, üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Ana kameranın 50 MP değerinde olacağı öğrenilirken, diğer kameraların ise sırasıyla, 20 MP ultra geniş açı özellikli Cine Camera ve 12 MP OIS destekli telefoto lens olduğu iddia edildi. Öte yandan akılı telefonun OnePlus 8 Pro modelinde yer alan HDR video özelliğine de sahip olacağı öğrenildi. HDR özelliğinin 4K ve 1080p çözünürlüklerde 30 FPS ile kullanılabileceği ortaya çıkarken, 8K 30 FPS video kayıt modunun HDR olmadan kullanılabileceği öğrenildi.
Amiral gemisi özellikleri ile bizleri karşılayacak olan OnePlus 9, gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 888 işlemcisinden alacak. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olması beklenen akıllı telefon, Android 11 ile piyasaya çıkacak. 6.55 inçlik HDR destekli FullHD+ ekrana sahip olacak akıllı telefon, 120 Hz ekran yenileme hızı ile kullanıcılarını karşılayacak. Delikli ekran teknolojisine sahip olması beklenen akıllı telefonun, 16 MP değerinde ön kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Mart 2021 tarihinde tanıtılacak seri bakalım amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde ön plana çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y31, özellikleri ve tasarımıyla Google Play Console’da görüldü
Vivo’nun küresel pazarlarda da piyasaya süreceği bütçe dostu yeni akıllı telefonu Vivo Y31, özellikleri ve tasarımı ile Google Play Console’da görüntülendi. Özellikleri ve ön kısmı meydana çıkan Vivo Y31’in, giriş seviyesi telefonlarda sektör standardı haline gelen damla çentiğe sahip olduğu görülüyor.
İlginizi çekebilir: LG W31, Google Play Console’da görüntülendi!
Kurulduğu yıldan beri kardeşleri OPPO, OnePlus ve Realme ile beraber BBK Electronics çatısı altında faaliyet gösteren Vivo, ürettiği uygun fiyatlı akıllı telefonlarla Dünya’nın dört bir yanındaki kullanıcıların gönlünde taht kurmayı başarıyor. Türkiye’de de resmi olarak varlığını sürdüren Vivo, hem küresel pazarda hem de Türkiye’de pazar payını arttırmaya devam ediyor. Öyle ki 2020’nin ikinci çeyrek raporlarında Vivo’nun akıllı telefon pazarında %8’lik bir paya sahip olduğu ortaya çıkmıştı.
Akıllı telefon endüstrisinde varlığını hızla büyüten Vivo’nun yeni uygun fiyatlı telefonu Vivo Y31, özellikleri ile beraber bugün itibarıyla Google Play Console’da kendisini gösterdi. V2036 model numarasıyla piyasaya çıkacak olan bu cihazın şimdilik sadece ön tarafı görülüyor.
Vivo Y31, ön taraftan bakıldığında işte böyle görünüyor
Özellikle 2019 yılından itibaren, giriş seviyesi akıllı telefonlarda damla çentik tasarımının moda haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Hatta neredeyse sektör standardı olmaya bile yüz tutmakta olan damla çentik, Vivo’nun yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Vivo Y31 modelinde de karşımıza çıkıyor. Normal bir giriş seviyesi akıllı telefondan pek de bir farkı olmadığı açıkça belli olan Vivo Y31’in ekran çerçevelerinin ise, segmentine göre kabul edilebilir bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
Vivo Y31 ile birlikte kullanıcılar, cihazda toplam dört adet fiziksel düğmeye sahip olacaklar. Üç tanesi sağ tarafa konumlandırılmış olan düğmelerden iki tanesi ses açma-kapama, onun altındakiyse güç düğmesi olacak; sol tarafa yerleştirilen düğmenin ise Google Asistan için ayrıldığı belirtiliyor. Burada küçük bir parantez açalım; bugüne kadar uygun fiyatlı akıllı telefonlarda özel Google Asistan düğmesi hiç görmemiştik, bu sebepten mütevellit haberimizin bu kısmına şerh düşmemizde fayda var. Zira Vivo Y31 piyasaya çıktığı zaman o soldaki düğmenin daha farklı bir işleve sahip olma ihtimali de var.
Vivo Y31’in teknik özellikleri
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662 (Qualcomm SM6115)
- RAM: 7,680 MB
- Ekran çözünürlüğü: 1080 x 2408
- DPI: 440
- Android sürümü: Android 11
- GPU: Qualcomm Android 610
Google Play Console’da ortaya çıkan bilgilere göre Vivo Y31, Qualcomm Snapdragon 662 yonga setine sahip olacak. Bünyesinde, 2000 MHz saat hızında çalışan 4x Qualcomm Kryo 2600 çekirdeği; 1800 MHz saat hızında çalışan 4x Kryo 2600 çekirdeği barındıran Snapdragon 662, Vivo Y31’e bir de Adreno 610 GPU hediye ediyor.
Google Play Console’daki görüntüleri ve özellikleri dışında başka bir bilgiye sahip olmadığımız Vivo Y31’in fiyatı ve çıkış tarihiyse belirsizliğini koruyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: market2020, 14 saat önce
-
M1 İşlemcili Yeni Mac Bilgisayarlar! - İnceleme Denemesi
Yazan: Selim Sezgin, 3 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 4 gün önce
-
Yazan: osilator, 6 gün önce
-
Yazan: osilator, 6 gün önce