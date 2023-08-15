Şirketler yapay zekayı kullanmanın en iyi yolunu buldukça, yapay zekayı birçok farklı uygulama ve hizmette göreceğiz. Üretken yapay zekanın parmaklarınızın ucunda olmasını istiyorsanız, WhatsApp kullanıcıların yapay zeka ile çıkartmalar oluşturmasına ve bunları anlık mesajlaşma uygulamasında birbirleriyle paylaşmasına izin veren bir özellik yayınlayarak bunu mümkün hale getirdi! Artık sohbetleriniz çok daha canlı olacak!

Yapay Zeka Tarafından Üretilen Çıkartmalarla Sohbete Renk Katın!

Ortaya çıkan son bilgilere göre WhatsApp, Android’de küçük bir beta test grubu ile yapay zeka çıkartmaları oluşturma ve paylaşma yeteneğini test ediyor.

Rapor, en son WhatsApp beta sürümünün, kullanıcılar çıkartma sekmesini açtıklarında yeni bir “Oluştur” düğmesine sahip olduğunu belirtiyor. Bu düğmeye basıldığında, kullanıcıların komutlarını girebilecekleri ve yapay zekanın bu komutu temel alarak bir çıkartma oluşturmasını sağlayabilecekleri yeni bir ekran açılıyor. İstediğiniz çıkartmayı oluşturduktan sonra, bunu sohbette hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz.

Ayrıca bu yapay zeka çıkartmalarının “Meta tarafından sunulan güvenli bir teknoloji” kullanılarak oluşturulduğu da belirtiliyor. Bununla birlikte uygunsuz veya zararlı çıkartmaları bildirmek için de seçenekler olacak. Üretilen çıkartmaların, yapay zeka ile üretildiklerini gösteren benzersiz bir etikete sahip olmaları da muhtemel.

Yapay zeka tarafından üretilen çıkartmalar uygulamalara küçük ama güzel bir katkı sağlayabilir. Tüm kullanıcılar mükemmel fotoğraf düzenleme becerilerine sahip olmadığından, WhatsApp’ta çıkartma oluşturmak herkes için en kolay bir etkinlik değil.

Resimlerden çıkartma oluşturma angarya işinin yazılı komutlarla değiştirilmesi, sıradan kullanıcılara yaratıcılıklarını kullanmaları ve duygularını ifade etmeleri için bir yol daha sunuyor. WhatsApp’ın bu yeni özelliği, iletişimi daha eğlenceli ve anlamlı hale getirmek adına önemli bir adım olarak görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zekanın yavaş yavaş uygulamalara entegre edilmesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!