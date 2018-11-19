Ana sayfaVİDEOSizin Yorumunuz Xiaomi Pocophone F1 – Sizin Yorumunuz (Hüseyin Çakmak) 19 Kasım, 2018 Kerem Enginar Sizin Yorumunuz, VİDEO 0 yorumlar Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Pocophone F1 telefonuyla Hüseyin Çakmak oldu. Bakalım Hüseyin, telefonuyla ilgili bizlere nasıl deneyimler aktaracak? <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span>
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