Xiaomi Pocophone F1 – Sizin Yorumunuz (Hüseyin Çakmak)

Xiaomi Pocophone F1 – Sizin Yorumunuz (Hüseyin Çakmak)

19 Kasım, 2018 Sizin Yorumunuz, VİDEO 0 yorumlar

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Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Xiaomi Pocophone F1 telefonuyla Hüseyin Çakmak oldu. Bakalım Hüseyin, telefonuyla ilgili bizlere nasıl deneyimler aktaracak?

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