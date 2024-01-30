Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir Xiaomi Pad 7 Pro üzerinde çalışıyor. Tablet hakkında birçok sızıntı duyduk. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi Pad 7 Pro pil özellikleri sızdırıldı. Detaylara bakalım.

Xiaomi Pad 7 Pro pil özellikleri nasıl olacak?

Tabletin birçok özelliğini öğrenmiştik. Geldiğimiz noktada bugün ise Digital Chat Station kaynaklı bir sızıntıya göre tablette 10.000 mAh büyüklüğünde bir pil bulunacağı sızdırıldı. Sızıntıya göre tablet Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek ve 144 hz LCD bir ekrana sahip olacak. Bu sızıntıda sadece batarya büyüklüğü yeni bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Pad 7 Pro ekran sızıntılarına geldiğimizde ise tablet 12.45 inç büyüklüğünde olacak. LCD ekran paneli ile birlikte gelecek olan tablet 144 hz ekran yenileme hızını destekleyecek.

Bundan önceki sızıntılarda Xiaomi Pad 7 Pro IMDA sertifikasına göre tablet 24018RPACG model numarasına sahip olacak. Xiaomi Pad 7 Pro IMDA sertifikasından maalesef başka bir bilgi edinemedik. Ancak tabletin yeni sertifikalar alması lansmanının yakın olduğunu gösteriyor.

Tablet 24018RPACC model numarasıyla 3C sertifikasını aldı. Bu sayede Xiaomi Pad 7 Pro şarj hızı detayları da sızdırıldı. 3C sertifikasına göre Xiaomi Pad 7 Pro şarj hızı 120W olacak.

Bir önceki nesil Xiaomi Pad 6 neler sunuyor?

Tasarım tarafında Xiaomi 13 serisinin tasarım diline sahip olan Xiaomi Pad 6, oldukça şık bir tasarıma sahip. Tablet üç farklı renk seçeneği ile geliyor:

Gri

Altın

Mavi

Xiaomi Pad 6 premium bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Tablet 2880×1800 piksel çözünürlüğe sahip. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını, Dolby Vision’ı ve HDR10’u destekler nitelikte. 11 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir panel kullanılıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mix Flip yakında tanıtılabilir

Xiaomi Pad 6 kaputun altında Snapdragon 870 yonga setine sahip. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Tablet iki farklı varyasyon ile satışa sunuluyor:

6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama

Snapdragon 870 yonga seti gücünü 33W kablolu hızlı şarj destekli 8840 mAh büyüklüğündeki bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi Pad 6 13 MP çözünürlüğünde bir arka kamera ile birlikte geliyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.