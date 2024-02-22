Xiaomi, bugün Çin’de düzenlediği Xiaomi 14 Ultra amiral gemisi telefonun yanında Xiaomi Pad 6S Pro tabletini de tanıttı. Xiaomi’nin yeni tableti ile ne Galaxy Tab S9 serisi ne de iPad Pro serisinin esamesi okunacak. İşte Xiaomi Pad 6S Pro özellikleri ve fiyatı.

Xiaomi Pad 6S Pro Özellikleri ve Detayları

Xiaomi Pad 6S Pro, diğer Pad 6 serisi modelleriyle aynı tasarıma sahip. Düz bir çerçeveyle ve arka tarafında kare bir kamera modülüyle geliyor. Tablet, manyetik klavye ve kalem gibi aksesuarlarla uyumlu olarak tasarlanmış durumda.

Xiaomi Pad 6S Pro özellikleri ise oldukça etkileyici. Ekran tarafında, Xiaomi Pad 6S Pro, 12,4 inç boyutunda, 3K çözünürlük sunan bir ekrana sahip.

Bu ekran, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit maksimum parlaklık ile dikkat çekiyor. Bu yeni ekran, önceki modellere kıyasla önemli bir yükseltme sunuyor. Ses açısından cihaz, Dolby Audio ayarlı sekiz hoparlörle donatılmış.

Kamera özellikleri açısından, Xiaomi Pad 6S Pro, 50MP ana sensör ve 2MP derinlik lensinden oluşan çift arka kamera kurulumunu koruyor. Ön tarafta ise 20MP’lik bir selfie sensörü bulunuyor.

Ancak, Xiaomi Pad 6 Max modelinde bulunan 3D ToF ünitesi bu modelde yer almıyor. Bu da yüz tanıma için cihazın yalnızca kameraya güveneceğini gösteriyor.

Tabletin işlemcisi olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 tercih edilmiş. Ayrıca, 16GB’a kadar RAM ve 1TB’a kadar depolama alanı sunuluyor.

Gücünü 120W hızlı şarj desteği ile 10.000mAh bataryadan alan cihaz kutusundan önceden yüklenmiş HyperOS ile çıkan ilk tablet modeli olma özelliğini taşıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında USB-C bağlantı noktası, WiFi-7, Bluetooth 5.3 gibi özellikler bulunuyor. Bu sayede bağlantılar konusunda hiçbir eksik çekmeyeceksiniz.

Xiaomi Pad 6S Pro Fiyatı

Pad 6S Pro, Yeşil, Açık Mavi ve Siyah renk seçenekleriyle sunuluyor.

Xiaomi Pad 6S Pro fiyatı oldukça iddialı. Temel 8GB + 256GB modeli için fiyat 458 dolar seviyesinden başlıyor. 12 GB + 256 GB ve 12 GB + 512 GB yapılandırmaları sırasıyla 500 dolar ve 556 dolar olarak fiyatlandırılıyor. En yüksek 16 GB + 1 TB seçeneği ise 625 dolar fiyat etiketine sahip.

Xiaomi cephesinin bu yeni modeli, teknoloji tutkunlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. Hem teknik özellikleri hem de fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu model, Xiaomi Pad 6 serisine önemli bir katkı sağlıyor.

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