Xiaomi’nin bir sonraki tablet ailesi olan Xiaomi Pad 6 serisinin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Standart model ve Pro modelden oluşması beklenen Xiaomi Pad 6 ailesi, beraberinde Xiaomi cephesinin bir sonraki amiral gemisi olan Xiaomi 13 Ultra’yı da getirebilir!

Xiaomi Pazarı Sallamaya Ant İçmiş!

Xiaomi Pad 6 serisi tabletlerin Pad 5 serisine benzer şekilde metal gövdelere ve oldukça ince ekran çerçevelerine sahip olması bekleniyor. 120Hz’e varan ekran tazeleme hızına sahip olacağı söylenen serinin tepe modeli olan Pad 6 Pro’da OLED bir ekran kullanılırken, standart modelde LCD panele yer verilmesi bekleniyor.

Performansıyla pazarın en güçlüleri arasına adını yazdırmak isteyen serinin standart modelinde Snapdragon 888 yonga setine yer verileceği söylenirken, Pad 6 Pro için Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti telaffuz ediliyor.

Önceki modellerin Snapdragon 860 ile piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde, Xiaomi’nin yeni tablet serisinin performans konusunda dişe dokunur bir iyileştirme sunacağını söylemek mümkün. Snapdragon 888 ve 8 Gen 1 yonga seti, bir süredir üst seviye tablet pazarında standart hale gelmiş durumda. Xiaomi’nin de rakiplerinden geri kalmadığını görmek güzel.

8 GB’ a varan dahili bellek kapasitesi ve 256 GB’a varan dahili depolama kapasitesi sunması beklenen serinin Pro modelinde 12 GB belleğe sahip bir sürüm de bulunabilir. Ancak bu sürümün varlığı henüz doğrulanmış değil.

İçerik tüketimi konusunda iddialı olması beklenen modellerin Dolby Vision görüntü ve Dolby Atmos ses desteğinin yanında, dörtlü Harman Kardon ses sistemiyle beraber bizleri karşılayacağı söyleniyor. Daha önce FCC sertifikalarında boy gösteren Xiaomi Pad 6’nın 67W güç kapasiteli bir şarj aletiyle geleceğinin kesinleştiğini de belirtelim.

Xiaomi Pad 6 serisi tabletlerin 2023 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yakın zamada yayınlanan bir rapor, tabletlerin Xiaomi 13 Ultra ile birlikte piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Xiaomi Pad 6 Pro’nun sadece Çin’de satışa sunulması da raporda yer alan bilgiler arasında.

Firmanın bir sonraki tablet modellerinin fiyatı belli değil. Ancak OnePlus Pad, Galaxy Tab S8 ve Huawei Matepad gibi pazarın güçlü modellerine rakip olması beklenen serinin buna uygun olarak rekabetçi bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği konuşuluyor.

Çin’de ve erişilebilir olduğu diğer pazarlarda Xiaomi Pad serisi en popüler Android tabletlerden biri haline geldi. Xiaomi Pad 6 serisi, üst seviye donanımıyla firmanın bir başka popüler ürünü haline gelebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Pad 6 serisi tablet pazarında iddialı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!