Çinli teknoloji devi Xiaomi, tablet pazarında pek de istikrarlı değil. Xiaomi Mi Pad 4’ün 2018’de piyasaya sürülmesinden sonra şirket 2021’e kadar başka bir tableti satışa çıkarmadı. Ancak, geçen yıl Ağustos ayında şirket Xiaomi Mi Pad 5’i piyasaya sürdü ve gelmesine günler kalan 2023 yılında halefini piyasaya sürecek. Xiaomi Mi Pad 5’in piyasaya sürülmesinden önce Xiaomi’nin orta sınıf tabletlere daha çok odaklandığını söyleyebiliriz. Ancak Pad 5 ile şirket bazı amiral gemisi özellikleri de cihazına ekledi. Öte yandan şimdi ise şirket, Xiaomi Pad 6 serisinde giriş seviyesi bir tablet üretecek gibi görünüyor. Bilmeyenle için, Mayıs ayında tablet EEC sertifika veritabanında ortaya çıktı. Yeni serinin dört modele sahip olacağına dair raporlar da var. Bu modeller sertifikalarda L81, L81A, L82 ve L83 olarak isimlendiriliyor. Cihazların asıl adı ise: Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Pro 5G ve Redmi Pad. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro Cihazlarının Muhtemel Özellikleri

Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro Cihazlarının Muhtemel Özellikleri

İlk olarak, Xiaomi Pad 6 bu yıl piyasaya sürülmeyecek. Serinin ana modeli ile ilgili son rapor, Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro’nun birkaç gün önce Xiaomi kod tabanında ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Bunlar arasında Xiaomi Pad 6’nın kod adı “pipa” ve modeli ise “M82”. Rapor ayrıca bu cihazın Snapdragon 870 yonga seti ile geleceğini de belirtiyor. Yonga setinin güç verimliliği açısından başarılı olduğunu düşünürsek, yeni tabletin pil ömrünün iyileşeceğini söyleyebiliriz.

Pad 6 Pro ise beklendiği gibi normal modelden daha fazla yükseltmeyle gelecek. Pad 6 Pro “Liuqin” kod adıyla geliyor ve modeli “M81”. Bu yeni tablet, önceki Xiaomi Pad 5 Pro tarafından benimsenen amiral gemisi Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Buna ek olarak, Pad 6 Pro selefine kıyasla LCD ekran kullanmayacak. Cihaz, 1880 x 2880 çözünürlükte, 120Hz hızlı, AMOLED bir panele ev sahipliği yapacak. Arka tarafta iki kamera ile gelecek tablette bir ana kamera ve portreler için ise bir derinlik kamerası mevcut olacak. Tablet görüntülü aramalar ve selfieler için ise bir ön kamera barındıracak. Öte yandan, Pad 6 Pro dört hoparlörlü bir ses sistemi ile gelecek. Yeni canavarın sadece Çin’de piyasaya çıkacağını iddia eden haberler şu anda çoğunlukta. Piyasaya çıkış tarihi ile ilgili olarak, cihazın hala geliştirme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle Pro model, 2023 yılında raflarda olacaktır.

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