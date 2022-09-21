Çinli şirket bu cihazı geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Xiaomi Pad 5, Snapdragon 860 yonga setine ev sahipliği yapan çok güçlü bir cihaz. Aynı zamanda 11.0 inçlik 1600 x 2560 (WQHD+) ekrana sahip.

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Bugün ise Xiaomi, Xiaomi Pad 5 için Android 12 tabanlı MIUI 13.1 güncellemesini yayınladı. Tasarım olarak çok farklı bir özellik bulunmuyor ancak güvenlik ve iyileştirmeler tarafında gelişmeler var. MIUI 13 ile MIUI 13.1 arasındaki farkı MIUI 12 ile MIUI 12.5 arasındaki farka benzetmek çokta yanlış olmaz. Tasarım dili aynı ancak stabilizasyon olarak geliştirmeler var.

Xiaomi Pad 5 İçin En Son Yazılım Sürümleri Hangileri?

Xiaomi Pad 5 Çin Stabil Beta: MIUI 13.0.9 RKXCNXM

Xiaomi Pad 5 Çin Stabil : MIUI 13.0.5 RKXCNXM

Xiaomi Pad 5 EEA Stabil Beta: MIUI 13.1.2 SKXEUXM

Xiaomi Pad 5 EEA Stabil : MIUI 13.0.6 RKXEUXM

Xiaomi Pad 5 Global Stabil : MIUI 13.0.4 RKXMIXM

Xiaomi Pad 5 Hindistan Stabil : MIUI 13.0.6 RKXINXM

Xiaomi Pad 5 Rusya Stabil Beta: MIUI 13.0.3 RKXRUXM

Xiaomi Pad 5 Rusya Stabil : MIUI 13.0.2 RKXRUXM

Xiaomi Pad 5 Tayvan Stabil : MIUI 13.0.4 RKXTWXM

Xiaomi Pad 5 Türkiye Stabil Beta: MIUI 13.0.3 RKXTRXM

Xiaomi Pad 5 Türkiye Stabil : MIUI 13.0.2 RKXTRXM

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