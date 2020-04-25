Xiaomi, öz çekim kamerası için ilginç bir patent aldı

Akıllı telefon üreticileri, günümüzde ürettiği çoğu modelde alan tasarrufu sağlamak için çentik ve ekran deliği gibi çözümler kullanıyor. Xiaomi ise ön kamerayı tamamen gizlemek amacıyla oldukça sıra dışı bir patent başvurusu yaptı.

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Xiaomi, dönebilen ekran konsepti ile ön kamerayı ortadan kaldırıyor!

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi üzerinden yapılan bir başvuru, Xiaomi’nin ön kamerayı gizlemek adına daha farklı çözümler geliştirdiğini ortaya koyuyor. Yapılan başvuru görsellerinde tamamen çerçevesiz bir ekran görünümü yakalanırken, bu konsept ekranın üst kısmının 360 derece dönmesiyle sağlanıyor. Böylece cihazda yer alan arka kameralar, aynı zamanda ön kamera işlevi de görüyor.

Xiaomi’nin bulduğu çözümün çalışma mantığı, hareketli arka kameraya sahip olan ASUS ZenFone 6 modeline oldukça benziyor. Bilindiği üzere ZenFone 6 modelinde öne doğru dönebilen bir kamera mekanizmasına yer verilmişti. Ancak patente konu olan ürünün ekranının dönebilir yapıda olması, patente yönelik eleştirileri de beraberinde getiriyor. İki parçalı ekranın yakından bakıldığında nasıl görüneceği, ön kameraya entegre yüz tanıma sisteminin olmaması ve sensörlerin nasıl konumlandırılacağı gibi konular yenilikçi patentin soru işaretleri olarak yerini alıyor.

Mi MIX serisiyle başlayan yenilikçi tasarım akımında şimdiye kadar pek çok ürün sunan Xiaomi’nin yeni patentini kullanıp kullanmayacağı merakla bekleniyor. Sınırları zorlayan bu tasarımın gerçeğe dönüşmesi ise yukarıdaki engellerden ötürü şimdilik patent aşamasında kalacak gibi görünüyor.