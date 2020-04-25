Akıllı Telefonlar
Xiaomi, öz çekim kamerası için ilginç bir patent aldı
Akıllı telefon üreticileri, günümüzde ürettiği çoğu modelde alan tasarrufu sağlamak için çentik ve ekran deliği gibi çözümler kullanıyor. Xiaomi ise ön kamerayı tamamen gizlemek amacıyla oldukça sıra dışı bir patent başvurusu yaptı.
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Xiaomi, dönebilen ekran konsepti ile ön kamerayı ortadan kaldırıyor!
Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi üzerinden yapılan bir başvuru, Xiaomi’nin ön kamerayı gizlemek adına daha farklı çözümler geliştirdiğini ortaya koyuyor. Yapılan başvuru görsellerinde tamamen çerçevesiz bir ekran görünümü yakalanırken, bu konsept ekranın üst kısmının 360 derece dönmesiyle sağlanıyor. Böylece cihazda yer alan arka kameralar, aynı zamanda ön kamera işlevi de görüyor.
Xiaomi’nin bulduğu çözümün çalışma mantığı, hareketli arka kameraya sahip olan ASUS ZenFone 6 modeline oldukça benziyor. Bilindiği üzere ZenFone 6 modelinde öne doğru dönebilen bir kamera mekanizmasına yer verilmişti. Ancak patente konu olan ürünün ekranının dönebilir yapıda olması, patente yönelik eleştirileri de beraberinde getiriyor. İki parçalı ekranın yakından bakıldığında nasıl görüneceği, ön kameraya entegre yüz tanıma sisteminin olmaması ve sensörlerin nasıl konumlandırılacağı gibi konular yenilikçi patentin soru işaretleri olarak yerini alıyor.
Mi MIX serisiyle başlayan yenilikçi tasarım akımında şimdiye kadar pek çok ürün sunan Xiaomi’nin yeni patentini kullanıp kullanmayacağı merakla bekleniyor. Sınırları zorlayan bu tasarımın gerçeğe dönüşmesi ise yukarıdaki engellerden ötürü şimdilik patent aşamasında kalacak gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
iPhone 8 kamerası iPhone SE 2020’de sorunsuz çalışabiliyor!
iPhone SE, her ne kadar iPhone 8‘e benzese de, iç donanımda farklılık merak ediliyordu. İşte bu merakı PBKreviews isimli YouTube kanalı giderdi.
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iPhone SE komple parçalara ayrıldı!
Apple‘ın yeni akıllı telefonu iPhone SE, adından söz ettirmeye devam ediyor. Fiyat performans oranı neredeyse çok iyi olan cihaz, parçalara ayrıldı. PBKreviews isimli YouTube kanalı, her zaman olduğu gibi parçalara ayırdığı telefonlar arasına iPhone SE‘yi de ekledi. Genelde tamirinin nasıl olacağı konusunda merak uyandıran cihazların içini açan ve değerlendirme yapan platform, aynı prosedürü Apple‘ın yeni cihazı içinde uyguladı. Özellikle iPhone 8 ile olan benzerliği gündemde olan cihazın içini açan kanal, işlemin ardından cihazın sadece dış görünüş olarak değil, iç tasarımının da iPhone 8‘e oldukça benzediğini kullanıcılarına gösterdi. Ayrıca işlem sırasında bu benzerlikten kaynaklı kamera değişimi de yapıldı. iPhone 8‘in kamerasının iPhone SE cihazına takıldığında sorunsuz çalıştığının gözlemlenmesi de bir hayli sürpriz oldu.
Elde edilen sonuç karşısında, iPhone 8 cihazının ileride kurtarıcı olabileceği de düşünüldü. Ancak bu kurtarıcılık meselesi tabi ki de kullanıcıların bireysel olarak yapabileceği hamleler ile mümkün olabilir. Zira Apple‘ın, yeni çıkan cihazı için, olası arıza durumlarında iPhone 8‘i kullanması pek mümkün gözükmüyor. Yine de bu tarz bir deneyin olumlu sonuçlanması izleyenler tarafından da oldukça şaşırtıcı oldu. Apple‘ın fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkan cihaz, ülkemiz içerisinde de diğer Apple ürünü akıllı telefonlara kıyasla oldukça uygun ve alınabilir bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Akıllı Telefonlar
HTC Desire 20 Pro Geekbench üzerinde görüntülendi!
HTC akıllı telefon pazarında yeniden etkisini hissettirmek istiyor. Gelen son bilgilere göre firma Desire 20 Pro isimli cihazı ile Geekbench üzerinde görüntülendi.
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Desire 20 Pro Geekbench sonuçları görüntülendi!
HTC akıllı telefon pazarına geri dönmeye hazırlanıyor. Uzun yıllardır eski günlerini arayan firma, görünüşe göre Desire 20 Pro ile tekrar hayranlarıyla buluşacak. Twitter‘da LlabTooFeR isimli bir geliştirici, HTC firmasının geri döndüğünü ve Desire 20 Pro isimli cihazı ile tekrardan rekabette yer alacağı bilgisini paylaştı. Aynı zamanda cihazın tasarımı hakkında da bilgiler verirken, Xiaomi Mi 10 ve OnePlus 8 arası bir dizaynın bizleri beklediği belirtildi. Geekbench sonuçlarının da gösterildiği paylaşım, bizlere cihazın bazı teknik özelliklerini görme fırsatı sundu. 6 GB RAM ile geleceği fark edilen cihazın, Android 10 yüklü olduğu ve iddialara göre Snapdragon 765 işlemcisini kullanacağı öğrenildi.
Ortaya çıkan teknik özellikler cihazın orta seviye bir telefon olacağı fikrini ele alsa da, HTC‘nin amiral gemisi rekabetine katılma ihtimali hala düşünülen bir olay. Eski günlerine dönmek için çalışmalarını sürdüren firma, bakalım yeni telefonu ile hayranlarını memnun edebilecek mi. 2019 yılında rekor bir değer kaybıyla karşı karşıya kalan firma, toparlanmak için elini çabuk tutacak gibi gözüküyor. Giriş seviye cihazı Wildfire R70‘i duyuran ve Hindistan‘da satışa çıkarmaya hazırlanan firma, umuyoruz ki akıllı telefon piyasasında iyi bir alternatif oluşturabilir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Youth Edition OLED panel ile geliyor!
Xiaomi Mi 10 serisinin en yeni üyesi olan Mi 10 Youth Edition Samsung tarafından üretilen OLED panel ile birlikte geliyor.
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Xiaomi Mi 10 Youth Edition OLED panel ile geliyor!
Xiaomi’nin Mi 10 serisinin en yeni üyesi olacak Mi 10 Youth Edition üzerine bir süredir çalıştığını biliyoruz. Telefonun resmi tanıtımı 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek fakat şirket cihaz üzerindeki ilgiyi arttırmak için Mi 10’un bazı özelliklerini açıklamaya başladı. Çinli akıllı telefon üreticisi bugün erken saatlerde Weibo platformunda bazı tanıtım görüntüleri yayınladı. Bu görüntülerde telefonun Samsung yapımı super AMOLED panel ile geleceği görülüyor.
Ayrıca Xiaomi ekran konusunda elmas kalitesi sunmak için “elmas piksel düzenlemesi” olarak isimlendirebileceğimiz bir teknolojiyi kullanıyor. Telefon görselden de görebileceğiniz üzere 1.1 deltaE skoru ile birlikte geliyor. Bu değer iki rengin algılanmasındaki farklılıkları ölçer ve ekran kalitesini belirten bir sınıflandırma verir. Ekran ayrıca 0.7den daha düşük bir JNCD (Fark Edilebilir Renk Değişikliği) ile birlikte geliyor. Bu değer ise insan gözünün fark edebileceği minimum renk farkının ölçüsüdür. Samsung’a ait bir panel olduğundan telefon HDR10+ desteğine de sahip. Tüm bu özelliklere bakıldığında telefonun ekran konusunda kullanıcılara oldukça iyi bir deneyim sunmasını bekleyebiliriz.
Youth Edition’ın teknik özellileri
Mi 10 Youth Edition gücünü 5G destekli Snapdragon 765 yonga setinden alıyor. Kamera kurulumu olarak ise 48MP birincil sensör, 8MP ultra geniş lens, 5MP makro ve periskop lensli dörtlü bir kamera modülü tercih edilmiş. Periskop mercek 50x’e kadar dijital yakınlaştırma ve OIS sunacak. Telefon batarya tarafında ise 4.160mAh pil ve 22.5W hızlı şarj desteğine sahip.