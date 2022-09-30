Artan haberlere göre, Xiaomi firmasının kurucusu Lei Jun yakın zamanda yaptığı bir şirket içi konuşmada, ilk Xiaomi Auto otomobil mühendisliği aracının resmi olarak piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu haberlerin hemen ardından “Xiaomi mühendislik arabası” isimli bir video tüm Dünya’da birçok kez izlendi. Xiaomi şirketinden çoğu çalışan bu videoyu yalanlasa da teknoloji severler açıklamalara aldanmadan, iddia edilen videoları izlemeye devam ediyor.

Bilmeyenler için Bu yılın Ağustos ayında Lei Jun, Xiaomi’nin kendi kendine sürüş teknolojisinin test aşamasına girdiğini duyurdu. Bununla beraber kendi kendine sürüş teknolojisi algoritmasını ve tüm sahneyi kapsama yeteneğini gösteren kendi kendine sürüş teknolojisi yol testinin canlı bir videosunu yayınladı. Lei Jun, Xiaomi’nin kendi kendine sürüş teknolojisinin ilk aşamasında, 2024 yılında sektörün ilk kampına girme hedefiyle ülkede birbiri ardına test edilecek 140 test aracı planladığını da ekledi.

Xiaomi Auto Otonom Araç Projesi İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Xiaomi, otonom sürüş alanında Ar-Ge’nin ilk aşamasında 3,3 milyar RMB yatırım yaptı ve 500’den fazla kişiden oluşan üst düzey bir Ar-Ge ekibi kurdu. Aynı zamanda Xiaomi, otonom sürüş alanındaki orta ve uzun vadeli endüstriyel birikimini, tamamına sahip olduğu birleşme ve satın almalar ile küçük veya büyük işletmelerdeki endüstriyel yatırımlar yoluyla istikrarlı bir şekilde arttırdı. Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi İdari Komitesi, geçen yıl Kasım ayında Xiaomi ile bir işbirliği anlaşması imzalayarak Xiaomi Auto’nun Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi’ne yerleştiğini resmen duyurdu.

Bunlara ek olarak, Xiaomi Auto geçen yıl 1 Eylül’de Pekin’de tescil edildi ve ilk fabrika Pekin’de kurulması planlanıyor. Xiaomi Auto, Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi’nde iki aşamada, yıllık toplam 300.000 adet üretim kapasitesine ve hem faz I hem de faz II’de 150.000 adet üretim kapasitesine sahip komple bir araç fabrikası inşa edecek. Xiaomi Auto’nun ilk aracı Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi’ndeki üretim hattından çıkacak ve 2024 yılında seri üretime geçecek.

Xiaomi Auto Projesinde Kullanılanlar ve Muhtemel Fiyatlandırma

Late Auto’dan gelen önceki haberlere göre, Xiaomi’nin akıllı ağa bağlı otomobiller alanındaki ilk başarısının bir sedan olduğu ve Hosaic Technology tarafından geliştirilen LIDAR’ı kullanacağı ve fiyat tavanının 300.000 RMB’den yüksek olacağı doğrulandı. 36 Krypton’a göre, Xiaomi’nin ilk otomobili hem yüksek hem de düşük konfigürasyonlar için planlandı; düşük model için 400V voltaj platformu ve yüksek model için 800V voltaj platformu, düşük model için Fudi’nin lityum demir fosfat bıçak bataryası ve yüksek model için Ningde Time Kirin bataryası kullanılacak. Bununla beraber yeni araç LIDAR’a bağlı olmak üzere Woosai radarlarına ev sahipliği yapacak.

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