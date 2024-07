Mayıs ayında ortaya çıkan bir söylentiye göre, Xiaomi Mix Fold 4 piyasaya çıktığında en ince katlanabilir cihaz olacak ve bu unvanı önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek olan Honor Magic V3’ten alacak gibi görünüyor.

Bugün, Xiaomi Mix Fold 4 tasarımına dair yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Sızdırılan resmi görünümlü bir görüntü, cihazın sahte deri (muhtemelen cam arka kapak seçenekleri de olacak) bir arka kapakla geleceğini gösteriyor. Ancak bu görüntülerin devam eden bir çalışmanın parçası olduğunu unutmamak gerekir, bu nedenle lansman öncesinde bazı değişiklikler olabilir.

With foldables from China helping to drive innovation in the category, this one should generate some interest. Xiaomi MIX Fold 4: SD 8Gen3, 50MP main, Leica Summilux, 5000mAh+, wireless charging, IPX8, thickness<10mm. (Imagery described as "work product" and could be non-final.) pic.twitter.com/QA6WvRsReJ

— Evan Blass (@evleaks) July 2, 2024