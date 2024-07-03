Mayıs ayında ortaya çıkan bir söylentiye göre, Xiaomi Mix Fold 4 piyasaya çıktığında en ince katlanabilir cihaz olacak ve bu unvanı önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek olan Honor Magic V3’ten alacak gibi görünüyor.

İçindekiler Xiaomi Mix Fold 4 tasarımı böyle olacak

Xiaomi Mix Fold 4 tasarımı böyle olacak

Bugün, Xiaomi Mix Fold 4 tasarımına dair yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Sızdırılan resmi görünümlü bir görüntü, cihazın sahte deri (muhtemelen cam arka kapak seçenekleri de olacak) bir arka kapakla geleceğini gösteriyor. Ancak bu görüntülerin devam eden bir çalışmanın parçası olduğunu unutmamak gerekir, bu nedenle lansman öncesinde bazı değişiklikler olabilir.

With foldables from China helping to drive innovation in the category, this one should generate some interest. Xiaomi MIX Fold 4: SD 8Gen3, 50MP main, Leica Summilux, 5000mAh+, wireless charging, IPX8, thickness<10mm. (Imagery described as "work product" and could be non-final.) pic.twitter.com/QA6WvRsReJ — Evan Blass (@evleaks) July 2, 2024

Xiaomi Mix Fold 4 tasarımı, önceki modelle aynı sayıda, yani dört arka kameraya sahip. Ancak, bu sefer kamera adası farklı bir düzenlemeye sahip. Sızıntı kaynağı, Xiaomi Mix Fold 4 tasarımının Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 SoC’yi kullanacağını ve cihazın kalınlığının 10 mm’nin altında olacağını doğruladı. Ayrıca 50 MP ana kamera, suya dayanıklılık için IPx8 derecesi ve 5.000 mAh veya daha büyük bir pil içerecek.

Önceki sızıntılara göre, ana kamera OIS ve 1/1.55″ sensör boyutuna sahip olacak. Bu kameraya OmniVision OV60A sensörlü 60 MP 1/2.8″ 2x telefoto, 12 MP ultra geniş kamera ve 5x optik zoom ile 10 MP periskop telefoto kamera eşlik edecek. Batarya, yakın zamanda yapılan bir sertifikaya göre 67W kablolu şarjı destekleyecek.

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Daha önceki söylentiler, Xiaomi Mix Fold 4’ün bu yılın üçüncü çeyreğinde (1 Temmuz’dan 30 Eylül’e kadar) piyasaya sürüleceğini iddia ediyordu. Xiaomi Mix Fold 4 tasarımının, Xiaomi’nin diğer katlanabilir cihazı Mix Flip ile birlikte Temmuz ayında lansmanı yapılacağı öne sürülmüştü. Bakalım bu iddialar doğru çıkacak mı.