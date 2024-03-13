Xiaomi, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Mix Fold 3 katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürdükten sonra, şimdi de Xiaomi Mix Fold 4 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar gelen raporlar, cihazın yonga seti ve kamera konfigürasyonu gibi önemli detayları ortaya çıkardı. Son olarak, ünlü sızıntı kaynağı DCS, katlanabilir cihazla ilgili daha fazla ayrıntı paylaştı.

Weibo’da ( @ZionsAnvin aracılığıyla ) paylaşılan bilgilere göre, Xiaomi Mix Fold 4, daha güçlü bir gövde ve menteşe ile gelecek, bu da cihazın dayanıklılığını artıracak ve katlanabilir ekranın kırışıklığını azaltacak. Dahili olarak 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacak olan cihaz, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile güçlendirilecek.

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Batarya tarafında, Mix Fold 4’ün 100W hızlı şarj desteği ile 5000mAh’lik bir kapasiteye sahip olması bekleniyor. Bu, önceki model Mix Fold 3’ün 67W hızlı şarj ve 4800 mAh bataryasına göre önemli bir yükseltme anlamına geliyor. Kaynaklar ayrıca cihazın 50MP ana kameraya, yeni bir periskop lense ve diğer kameralara sahip olacağını iddia ediyorlar. Daha önce bildirilen uydu bağlantısı özelliği, iki yönlü iletişimi mümkün kılacak.

Mix Fold 4’ün, önceki modele göre eksik olan bir IP derecesine sahip olacağı bildiriliyor. Ayrıca, cihazın daha gelişmiş bir dokunma deneyimi için özel bir x ekseni doğrusal motoruna sahip olacağı ve arka panelin kullanılan malzemeye bağlı olarak 220g ila 240g arasında bir ağırlığa sahip olacağı belirtiliyor.

Xiaomi’nin son iki Mix Fold serisi akıllı telefonu da Ağustos ayında piyasaya sürülmüştü, bu nedenle Mix Fold 4’ün de bu dönemde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu, katlanabilir telefon dünyasında heyecan uyandıran yeni bir lansman olabilir.