Xiaomi bir süredir tabletler piyasaya sürüyor. Xiaomi Pad 5 ile tablet macerasına başlayan Xiaomi, Xiaomi Pad 6 ve Xiaomi Pad 6 Pro ile sürdürdü. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi, Xiaomi Pad 6 Max üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

Tablet hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün yapılan bir sızıntıya göre ise Xiaomi Pad 6 Max, Xiaomi Pad 6 Pro ile neredeyse aynı olacak. Aradaki tek fark ekran büyüklüğü olacak. Bu noktada Xiaomi Pad 6 Max bekleyen kullanıcılar biraz hayal kırıklığına uğrayabilir.

Bundan önceki sızıntılara göre tablet 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 11 inç büyüklüğünde olacak ve 144 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekranın DCI-P3 renk gamı, HDR 10 ve Dolby Vision desteği de bulunacak. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panel kullanılacak.

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Xiaomi Pad 6 Max kaputun altında geçtiğimiz senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 8660 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise tablet 50 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.