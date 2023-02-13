Katlanabilir telefon sektöründe rakiplerinin gerisinde kalmayan Xiaomi, geçtiğimiz yıl karşımıza Xiaomi Mix Fold 2 ile çıkmıştı. Bu yıl içerisinde Xiaomi Mix Fold 3 modelini tanıtacak olan Çinli teknoloji devi, kamera konusunda görünüşe göre büyük bir adım atacak.

Sızıntıları ile bilinen Wisdom Pikachu, Çin’in Twitter’ı olarak bilinen Webio’da Mix Fold 3 katlanabilir telefonun periskobik bir telefoto lens ile donatılacağını bildirdi. Xiaomi Mix Fold 2’nin 2x optik zoom’lu 8 megapiksel telefoto lens ile donatıldığını belirtelim. Xiaomi MIX Fold 3’ün daha yüksek optik zoom değerine sahip daha iyi bir periskopik kamera ile donatılacağı bildiriliyor.

Xiaomi Mix 4’ün 8 megapiksel periskop telefoto lensin 5x optik zoom ve 50x hibrit zoom‘u desteklediğini de belirtelim. Bu yüzden Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefonunda bu yüzden daha iyi yakınlaştırma (zoom) yapan bir kamerayı kesinlikle göreceğiz gibi görünüyor.

Şu anda Xiaomi MIX Fold 3‘ün bu yıl piyasaya sürüleceğine dair öneriler var. Geçmiş yılların deneyimi göz önüne alındığında, bunun yaz aylarında olacağını söyleyebiliriz. Bilmeyenleriniz için Wisdom Pikachu geçen yıl Redmi K60 ve Xiaomi Pad 6 hakkında ayrıntılar bildirdi. Ayrıca son zamanlarda yeni Redmi Note 13 ve Xiaomi Civi 3 akıllı telefonlar hakkında özel ayrıntılar sağlayan ilk kişi oldu.

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Xiaomi’nin bu hamlesine OPPO, Vivo ve Samsung cephesinden nasıl bir yanıt gelecek merakla bekleniyor. Bakalım 2023 yılı katlanabilir telefonların yılı olabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.