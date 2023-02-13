Xiaomi’nin sevilen Civi serisine yakında yeni bir model eklenecek. Çin pazarında satışa sunulan ve büyük beğeni toplayan Civi serisinin yeni modeli hakkında bugün yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızıntıları ile bilinen ve bu zamana kadar söylediği neredeyse her şey doğru çıkan Digital Chat Station, yakında piyasaya sürülecek olan Xiaomi Civi 3 hakkında bilgiler yayınladı.

Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre, yeni Xiaomi Civi serisi, telefonun performansını önemli ölçüde artıracak olan MediaTek Dimensity 8200 yonga seti ile donatılacak. RAM tarafında ise 8 GB RAM ve 12 GB RAM‘i görebiliriz.

Ekran tarafına gelecek olursak; Civi’nin yeni modeli, 120 Hz’e kadar yüksek yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED panel ile gelecek. Ayrıca ön tarafta 32 Megapiksel çözünürlüğünde kamerayı göreceğiz. Arka bölümde yer alacak olan ana kameranın Sony IMX800 50 Megapiksel ana görüntü sensörünü kullanması bekleniyor.

Xiaomi Civi 2’de piyasaya sürülen oval kesimin hala korunacağı söyleniyor. Yüksek ihtimalle Çinli teknoloji devi Xiaomi, iPhone 14 Pro’ya Dynamic Island’a benzer etkileşimli bir alanı telefonuna ekleyecek. Fiyat tarafında yine fiyat/performans noktasında yer alacak olan bu telefon yine Çin pazarına özel olarak satışa sunulacak.

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Avrupa pazarına maalesef ki gelmeyecek olan bu telefon Çin pazarında rakiplerinin elini zayıflatacak gibi görünüyor. Bakalım Xiaomi’nin Civi 3 hamlesine, Vivo, OPPO ve Realme’den cevap gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.