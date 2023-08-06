Samsung Galaxy Z Fold 5, katlanabilir cihazlara S Pen uyumluluğu eklemesiyle kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırdı. Ancak, yeni katlanabilir cihazınız için hangi Samsung S Pen’in kullanılabileceği konusu bazı karışıklıklara neden olabilir. İşte bu konuda bilmeniz gereken her şey!

Galaxy Z Fold 5 S Pen Seçiyor!

Birçoğunuzun merak ettiği soruya hemen cevap verelim. Samsung Galaxy Z Fold 5 ile yalnızca Samsung Galaxy S Pen Fold Edition ve S Pen Pro kullanılabilir. Diğer tüm Samsung kalemleri, ne yazık ki bu katlanabilir cihazla uyumlu değil.

Katlanabilir cihazlar için S Pen uyumluluğu, büyük bir katlanabilir ekranın üzerine kalemle yazmak ve not almak için son derece mantıklı bir özellik. Samsung, Galaxy Z Fold 5 ile birlikte S Pen kullanımını destekleyerek bu deneyimi kullanıcılara sunuyor. Aynı zamanda, Google Play Store ve Galaxy Store sayesinde, favori not alma uygulamalarınızı cihazınızda kolayca kullanabilirsiniz.

Ancak, Samsung Galaxy Z Fold 5 cihazınız için S Pen almayı düşünüyorsanız, dikkate almanız gereken önemli bir nokta var. Katlanabilir cihazınıza uyumlu olan doğru S Pen modelini seçmelisiniz. Samsung, S Pen Pro ve S Pen Fold Edition’ı katlanabilir cihazlar için satıyor. Bunlar Galaxy Z Fold 5 ile uyumlu olan modeller. Diğer S Pen modelleri, cihazınıza zarar verebileceği için Samsung tarafından önerilmiyor.

Galaxy Z Fold 5 ile uyumlu S Pen Fold Edition’ın, Fold 3, Fold 4 ve Fold 5 için üç farklı versiyonu bulunuyor. Bu modellerden herhangi birini Galaxy Z Fold 5 ile kullanabilirsiniz. Ancak, katlanabilir cihazınıza uygun S Pen modelini seçerken dikkatli olmalısınız.

Alternatif olarak, Samsung Galaxy Z Fold 5 için Slim S Pen Kılıfına yatırım yapmak da iyi bir seçenek olabilir. Bu kılıf, Fold 5 için özel olarak tasarlanmış ve S Pen ile birlikte kullanmak için uygun bir seçenek sunuyor. Bu kılıf aynı zamanda cihazınızı da koruyarak telefonunuzu daha uzun süre sorunsuz kullanmanıza yardımcı oluyor.

Sonuç olarak, Samsung Galaxy Z Fold 5 ile S Pen kullanmak istiyorsanız, S Pen Fold Edition veya S Pen Pro modellerini tercih etmelisiniz. Diğer S Pen modelleri, cihazınızla uyumsuz olabilir ve cihazınıza zarar verebilir. Eğer S Pen kullanmayı düşünüyorsanız, Galaxy Z Fold 5 Slim S Pen Kılıfı da kullanışlı bir seçenek olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni Galaxy Z Fold 5’inizde bir S Pen kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!