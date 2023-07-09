Xiaomi’nin Ağustos ayında Çin’de düzenleyeceği etkinlikte, Redmi Pad 2, Redmi K60 Ultra ve Xiaomi Pad 6 gibi birkaç ürünün tanıtılması bekleniyor. Ancak, dikkatleri üzerine çekecek olan Xiaomi MIX Fold 3 olacak. Yeni bir sızıntıya göre, katlanabilir telefon Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle güçlendirilecek, ancak hız aşırtmalı bir versiyonu kullanılacak. İşte Galaxy Z Fold 5’e selam durduracak olan MIX Fold 3!



Xiaomi MIX Fold 3 Katlanabilir Telefon Pazarında Kuralları Baştan Yazacak!

Söz konusu sızıntıya göre, Xiaomi MIX Fold 3, Snapdragon 8 Gen 2’nin normal versiyonundan daha yüksek hızda çalışan bir Snapdragon 8 Gen 2 sürümüyle gelecek. Tepe hızı 3.36GHz olan ve Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version olarak adlandırılması beklenen bu işlemciyi, AnTuTu’da performans rekoru kıran Red Magic 8s Pro oyun telefonunda da görmüştük. Bu güçlü işlemciye 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı eşlik edecek.

Ayrıca, 4.800mAh pil kapasitesine sahip olan cihaz, 67W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunacak. Cihazın pil kapasitesinin büyük olması ve hızlı şarj olması nedeniyle kullanıcılar pil ömrü konusunda harika bir deneyim yaşayacaklar. Ayrıca, MIX Fold 3’ün dayanıklılığı artırmak ve ağırlığını azaltmak için bir su damlası tipi menteşeyle donatılacağı da belirtiliyor.

Diğer raporlara göre, Xiaomi MIX Fold 3, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,56 inçlik bir kapak ekranıyla gelecek. Ayrıca, 8,02 inç boyutunda katlanabilir bir iç ekranı olacak ve 2160 x 1912 piksel Quad HD+ çözünürlüğünü destekleyecek. Her iki ekran da 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu özellikleri en üst seviye katlanabilir telefonlarda bile nadiren görüyoruz.

Cihazın iç ekranında yerleşik parmak izi tarayıcısı bulunacak. Arka kamera kurulumu ise Sony IMX800 birincil kamera, 10x optik zoom özelliğine sahip periskop zoom kamera, 3.2x optik zoom özelliğine sahip telefoto kamera ve ultra geniş açılı bir lens içerecek. Xiaomi MIX Fold 3, önceden yüklenmiş MIUI 14 tabanlı Android 13 işletim sistemiyle birlikte gelecek.

Xiaomi MIX Fold 3, bu özellikleriyle dikkat çekici bir katlanabilir telefon olarak ön plana çıkıyor ve kullanıcıların beklentilerini karşılamak için büyük bir heyecan yaratıyor. Xiaomi’nin bu yeni cihazı, Samsung Galaxy Z Fold 5 gibi sektörün devlerini yerle yeksan edebilir.

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