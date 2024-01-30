Xiaomi, Xiaomi Mix Flip adını taşıması muhtemelen olan yeni katlanabilir ekranlı amiral gemisi modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından duyurulan bu heyecan verici gelişme, teknoloji tutkunları arasında büyük bir merak uyandırdı.

Xiaomi Mix Flip Galaxy Z Flip’e rakip olacak

Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre, Xiaomi’nin yeni katlanabilir ekranlı cihazı Mix serisine ait olacak ve adı Xiaomi Mix Flip olacak gibi görünüyor. Bu model, aynı zamanda güçlü bir donanım olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile güçlendirilecek. Bu, Xiaomi Mix serisinin en son ve en güçlü modeli olma özelliğini taşıyor.

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Mix Flip, diğer katlanabilir ekranlı modeller gibi iki ekranla donatılacak. Ana dahili ekrana ek olarak, cihazın arka panelinde ek bir ekran daha bulunacak. Bu özellik, kullanıcılara benzersiz bir çoklu görev deneyimi sunacak. Özellikle selfie çekmek isteyen kullanıcılar, ana kamerasını kullanırken ikinci ekranı vizör olarak kullanabilecekler. Bu özelliğin, Xiaomi Mix Flip’i selfie çekenler için ideal hale getirdiği belirtiliyor.

Duyurulan bir diğer önemli özellik ise uydu iletişimini destekleme yeteneği. Xiaomi Mix Flip, hücresel şebeke kapsama alanının olmadığı yerlerde dahi kullanılabilecek. Bu özellik, kullanıcılara seyahat sırasında veya uzak bölgelerde bağlantı sorunlarıyla karşılaşıldığında iletişimde kalma imkanı sağlayacak.

Digital Chat Station, daha önce Redmi K60 ve Xiaomi 14 modellerinin özelliklerini ve çıkış tarihlerini doğru bir şekilde tahmin eden ilk kişi olmasıyla tanınıyor. Bu nedenle, Xiaomi Mix Flip’in sunduğu özelliklere dair bilgilerin güvenilirliği konusunda da büyük bir beklenti oluştu.

Xiaomi’nin yeni katlanabilir ekranlı amiral gemisi modeli, teknoloji severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Lansman tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, bu inovatif cihazın piyasaya sürülmesiyle birlikte mobil teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.