POCO, meraklabeklenen yeni bütçe dostu akıllı telefonuyla piyasaya çıktı. Şirketin C serisine yeni bir soluk getiren POCO C61 modeli, kullanıcılarına güçlü özellikler sunarken cüzdan dostu bir seçenek sunuyor. 90 dolarlık telefonun özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.

Bu yeni telefon, önceki modellerden tanıdık olan bazı özellikleri koruyor ancak bir dizi yenilikle geliyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri, büyük 6,71 inç HD+ LCD ekranı. Bu ekran, daha önceki modellerde bulunmayan 90 Hz yenileme hızıyla kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunuyor.

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Donanım açısından, C61 modeli, güçlü performansıyla öne çıkıyor. Telefon, günlük görevlerinizle başa çıkmak için Sekiz Çekirdekli Helio G36 işlemcisini barındırıyor. 6 GB’a kadar RAM ve 6 GB’a kadar sanal RAM seçenekleriyle, çoklu görev yaparken ve uygulamalar arasında geçiş yaparken kesintisiz bir deneyim sağlıyor.

Kamera konusunda da geri kalmayan bu telefon, 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera ile kullanıcılarına yaratıcı fotoğraf ve selfie deneyimleri sunuyor. Ayrıca, şık bir görünüm sunan Radiant Ring tasarımı ve dayanıklı cam arka kısım ile estetik açıdan da beğeni topluyor.

Güvenlik ve kullanım kolaylığı da göz ardı edilmemiş. Telefon, yan tarafta yer alan bir parmak izi tarayıcıya sahip, bu da kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde cihazlarını kilitlemelerini sağlıyor. Ayrıca, USB Type-C üzerinden hızlı şarj desteği sunan 5000mAh batarya ile, telefonunuzun güçlü kalmasını sağlıyor, böylece gün boyu kesintisiz kullanımın tadını çıkarabilirsiniz.

POCO C61, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş bir bütçe dostu akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Yüksek performansı, güvenilirliği ve çekici tasarımıyla, Hindistan pazarında büyük ilgi görmesi bekleniyor.

İçindekiler POCO C61 özellikleri

POCO C61 özellikleri