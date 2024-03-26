POCO, meraklabeklenen yeni bütçe dostu akıllı telefonuyla piyasaya çıktı. Şirketin C serisine yeni bir soluk getiren POCO C61 modeli, kullanıcılarına güçlü özellikler sunarken cüzdan dostu bir seçenek sunuyor. 90 dolarlık telefonun özelliklerine gelin yakından bir göz atalım.
Bu yeni telefon, önceki modellerden tanıdık olan bazı özellikleri koruyor ancak bir dizi yenilikle geliyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri, büyük 6,71 inç HD+ LCD ekranı. Bu ekran, daha önceki modellerde bulunmayan 90 Hz yenileme hızıyla kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunuyor.
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Donanım açısından, C61 modeli, güçlü performansıyla öne çıkıyor. Telefon, günlük görevlerinizle başa çıkmak için Sekiz Çekirdekli Helio G36 işlemcisini barındırıyor. 6 GB’a kadar RAM ve 6 GB’a kadar sanal RAM seçenekleriyle, çoklu görev yaparken ve uygulamalar arasında geçiş yaparken kesintisiz bir deneyim sağlıyor.
Kamera konusunda da geri kalmayan bu telefon, 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera ile kullanıcılarına yaratıcı fotoğraf ve selfie deneyimleri sunuyor. Ayrıca, şık bir görünüm sunan Radiant Ring tasarımı ve dayanıklı cam arka kısım ile estetik açıdan da beğeni topluyor.
Güvenlik ve kullanım kolaylığı da göz ardı edilmemiş. Telefon, yan tarafta yer alan bir parmak izi tarayıcıya sahip, bu da kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde cihazlarını kilitlemelerini sağlıyor. Ayrıca, USB Type-C üzerinden hızlı şarj desteği sunan 5000mAh batarya ile, telefonunuzun güçlü kalmasını sağlıyor, böylece gün boyu kesintisiz kullanımın tadını çıkarabilirsiniz.
POCO C61, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş bir bütçe dostu akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Yüksek performansı, güvenilirliği ve çekici tasarımıyla, Hindistan pazarında büyük ilgi görmesi bekleniyor.
İçindekiler
POCO C61 özellikleri
- 6.71 inç büyüklüğünde 720P çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekran, Corning Gorilla Glass 3 koruması
- 2,2 GHz Sekiz Çekirdekli MediaTek Helio G36 12nm işlemci
- IMG PowerVR GE8320
- 4 GB / 6 GB LPDDR4X RAM
- 64 GB / 128 GB eMMC 5.1 dahili depolama
- microSD ile 1 TB’a kadar genişletilebilir bellek
- Android14
- f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP arka kamera, ikincil kamera
- 5 MP ön kamera
- Yana monte parmak izi tarayıcı
- Boyutlar: 168,3 x 76,3 x 8,3 mm; Ağırlık: 199g
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C bağlantı noktası
- 10W şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya