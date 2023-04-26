Xiaomi Mix 5, geçen yıl cihazla ilgili söylentilerin susmasının ardından bir kez daha tartışma konusu oldu. Cihazın başlangıçta 2022 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak bilinmeyen bir nedenle iptal edildi. Yakın zamanda ortaya çıkan bir rapor, 2023’te lansman olasılığını gündeme getirerek, merakla beklenen cihaz için umutları yeniden alevlendirdi.

Yakın zamanda Weibo’da, popüler sızıntı yapan DCS, Xiaomi MIX 5’in canlı bir görüntüsünü paylaşan bir sızıntı ortaya çıktı. Cihaz, simetrik bir kutu çerçeve ve ekran altı kamera ile Xiaomi’nin olağan tasarım şemasından sapmış gibi görünüyor. İlginç bir şekilde MIX 5, yakın zamanda piyasaya sürülen Red Magic 8 Pro oyun akıllı telefonuna çarpıcı bir benzerlik taşıyor.

DCS tarafından Weibo’da sızdırılan canlı bir görüntüye göre, Xiaomi MIX 5 etkileyici özelliklere sahip olmaya hazırlanıyor. Cihazın 3200 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.73 inçlik büyük bir ekrana sahip olacağı ve muhtemelen bir AMOLED panel olacağı söyleniyor.

Kaputun altında, MIX 5’in cömert bir 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 8 Gen 2 SoC tarafından desteklendiği söyleniyor. Cihazın ayrıca tüm gün çalışmasını sağlamak için oldukça büyük bir 4820mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Ek olarak görsel, MIX 5’in Android 13 tabanlı MIUI 14’te çalışacağını gösteriyor. Genel olarak, bu özellikler MIX 5’in beklemeye değer güçlü ve yetenekli bir cihaz olacağını gösteriyor.

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Geçmişte, Xiaomi MIX 5’in etkileyici bir 200W hızlı şarj özelliği ile geleceğine dair söylentiler vardı. Bu özelliğin cihazın yükseltilmiş versiyonunda yer alıp almayacağı ise henüz belli değil. Önceki raporlar ayrıca MIX 5’in 48MP ön kamera ve arkada üçlü kamera kurulumu ile donatılacağını öne sürdü. Bu kurulumun 50MP OIS lens, 48MP ultra geniş sensör ve 2x optik yakınlaştırmalı 48MP telefoto lensten oluştuğu söylendi. Ancak bu kamera özellikleri hakkında henüz resmi bir doğrulama yapılmadı. Bakalım Vivo cephesinden bu telefona bir yanıt gelecek mi?