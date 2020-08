Xiaomi MIUI arayüzünü Hindistan’a özel yeniden yapılandırıyor

Xiaomi, Hindistan hükümetinin yasakladığı Çinli mobil uygulamalardan arındırılmış bir MIUI güncellemesi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Hindistan, Çin ile arasındaki gerilimin bir sonucu olarak geçtiğimiz ay 59 adet Çin menşeili mobil uygulamayı yasaklamıştı. Bu karar, bir yönüyle Çinli teknoloji devi Xiaomi’yi de etkiliyor. Çünkü Hindistan hükümetinin yasakladığı uygulamalar arasında, Xiaomi’nin geliştirdiği ve telefonlarında gömülü olarak sunduğu uygulamalar da var.

Bu sebepten dolayı Xiaomi MIUI arayüzünü, hükümetin yasakladığı bu uygulamalardan arındırılmış bir şekilde güncelleyeceğine dair resmi açıklamayı, Mi Hindistan Twitter hesabından yaptı. Buna göre; Mi Browser Pro, Mi Community ve Mi Video Call isimli uygulamaların çıkartıldığı yeni arayüz güncellemesi geliştirilmekte olup, önümüzdeki günlerde mevcut ve yeni Xiaomi cihazlarda kullanıma sunulacak.

Xiaomi, açıklamasında kullanıcılara sunduğu yerleşik Cleaner (Temizlik) uygulamasının da çalışmayacağını ifade etti. Zira Cleaner özelliği, bir başka temizlik uygulaması olan Clean Master‘ın alt yapısını kullanıyordu; ama Hindistan hükümeti Clean Master‘ı da yasakladı. Bu nedenle Xiaomi MIUI arayüzünde Clean Master‘ı da çıkarmak zorunda kalacak. Şirketin, başka bir temizlik uygulamasını entegre edeceği veya kendi özel sistemini geliştireceği düşünülüyor.

📢 IMPORTANT news about #Xiaomi phones in #India:



1) None of the blocked apps will be available

2) MIUI Cleaner app is not using Clean Master app banned by Indian Govt.

3) 100% of Indian user data stays in India



A new version of MIUI coming soon.

Please read & spread the news. pic.twitter.com/I1WPAkXVWi