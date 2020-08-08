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Mobil

Xiaomi MIUI arayüzünü Hindistan’a özel yeniden yapılandırıyor

Xiaomi MIUI

Xiaomi, Hindistan hükümetinin yasakladığı Çinli mobil uygulamalardan arındırılmış bir MIUI güncellemesi üzerinde çalıştığını açıkladı.

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Xiaomi MIUI arayüzünü Hindistan’a özel yeniliyor

Hindistan, Çin ile arasındaki gerilimin bir sonucu olarak geçtiğimiz ay 59 adet Çin menşeili mobil uygulamayı yasaklamıştı. Bu karar, bir yönüyle Çinli teknoloji devi Xiaomi’yi de etkiliyor. Çünkü Hindistan hükümetinin yasakladığı uygulamalar arasında, Xiaomi’nin geliştirdiği ve telefonlarında gömülü olarak sunduğu uygulamalar da var.

Bu sebepten dolayı Xiaomi MIUI arayüzünü, hükümetin yasakladığı bu uygulamalardan arındırılmış bir şekilde güncelleyeceğine dair resmi açıklamayı, Mi Hindistan Twitter hesabından yaptı. Buna göre; Mi Browser Pro, Mi Community ve Mi Video Call isimli uygulamaların çıkartıldığı yeni arayüz güncellemesi geliştirilmekte olup, önümüzdeki günlerde mevcut ve yeni Xiaomi cihazlarda kullanıma sunulacak.

Xiaomi MIUI

MIUI’daki Temizlik uygulaması da çalışmayacak

Xiaomi, açıklamasında kullanıcılara sunduğu yerleşik Cleaner (Temizlik) uygulamasının da çalışmayacağını ifade etti. Zira Cleaner özelliği, bir başka temizlik uygulaması olan Clean Master‘ın alt yapısını kullanıyordu; ama Hindistan hükümeti Clean Master‘ı da yasakladı. Bu nedenle Xiaomi MIUI arayüzünde Clean Master‘ı da çıkarmak zorunda kalacak. Şirketin, başka bir temizlik uygulamasını entegre edeceği veya kendi özel sistemini geliştireceği düşünülüyor.

Xiaomi tüm bu adımları Hindistan yasalarına uyum sağlayabilmek için atıyor. Şirket, bu noktada yerel yasalara uyma konusunda son derece istekli olduklarını da ifade etti.

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Haber

Mobil yapım Diablo: Immortal için yeni oynanış videosu yayınlandı

3 Ağustos 2020

Yazan:

diablo immortal mobil
Bugün Diablo: Immortal için yayınlanan yeni oynanış fragmanı, sağlam bir şekilde geliştirilmiş grafikler ve karakter modellemelerini gözler önüne seriyor. Tanıtım döneminde ortaya çıkan görüntülere kıyasla, yapımda büyük değişiklikler söz konusu.

Diablo: Immortal, Blizzard’ın ünlü Diablo serisinin bir spin-off’u olarak hizmet veren bir mobil hack & slash oyunu olmasıyla biliniyor. İki yıl önce duyurulmasına rağmen, oyunun henüz belirli bir çıkış tarihi yok. 2018 yılında BlizzCon kapsamında tanıtılan ve oyuncular arasında büyük bir tartışma yaratan hatta tanıtım videosuyla dislikle rekorları kıran yapım sonunda umut vadediyor gibi görünüyor.

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Diablo Immortal oynanış videosu

Birçok oyuncu, Diablo: Immortal’ın genellikle düşük kalite, yüksek reklam içerikli ve çok sayıda oyun içi satın alım öğesi bulunduran bir yapım olacağını düşünüyordu. Fakat BlizzCon 2019’da bu iddia ve ön yargılar biraz da olsa kayboldu. Bunun nedeni, firmanın geri dönüşleri baz alarak söylemlerle ilgili açıklamalarda bulunmasıydı. Blizzard tarafından ChinaJoy 2020’de gösterilen ve bugün yayınlanan fragman ise tüm ön yargılarımızı kırabilecek seviyede. Bir mobil oyuna kıyasla grafik, karakter modellemeleri ve oynanış unsurlarıyla dikkat çeken Diablo Immortal, Diablo III’ün sevilen unsurlarını barındırıyor.

Diğer platform serilerine bakıldığında birçok benzer içerik gördüğümüz fragman, şimdiden Diablo hayranlarının ön yargılarını kırmış gibi görünüyor. Oyunculardan aldığı geri dönüş ve eleştirilerle oyunu yeniden şekillendiren Blizzard bu işin de altından kalkmış gibi görünüyor. Henüz çıkış tarihi konusunda bir detay bulunmayan yapımın yakın bir gelecekte beta testlerine başlaması bekleniyor.

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Mobil

Microsoft’tan TikTok hamlesi!

1 Ağustos 2020

Yazan:

Microsoft’tan TikTok sürprizi! Microsoft‘un geçtiğimiz sene 3 milyar dolar kâr eden TikTok uygulamasını satın almak için görüşmelere başladığı rapor edildi.

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800 milyon üyeye sahip TikTok‘un Microsoft tarafından satın alınması gündemde. Microsoft‘un Çinli şirket ByteDance ile görüşmelere başladığı rapor edildi. Geçtiğimiz günlerde ABD başkanı Trump, TikTok‘un yasaklanmasını gündeme almış, uygulamanın kişisel veriler konusunda hassas olmadığı ve bu verilerin Çin’e aktarılma ihtimali nedeniyle uygulamanın yasaklanması yönünde adımlar atılabileceğini belirtmişti. Bu açıklamalar sonrası ABD‘de de ciddi bir kullanıcı kitlesi olan TikTok‘un Microsoft‘a satılması daha da olası gözüküyor. Microsoft dışında başka şirketlerden de teklifler alan TikTok‘un satışı için konuşulan fiyatın ise 50 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor.

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Mobil

MWC 2021, CES 2021 gibi online gerçekleşecek olabilir!

30 Temmuz 2020

Yazan:

MWC 2021
MWC 2021 etkinliği, sadece online platformlarda düzenlenecek. Benzer şekilde geçtiğimiz günlerde, CES cephesinden gelen haberlerde Las Vegas’ta düzenlenmesi gereken fuarın fiziksel olarak yapılamayacağını ve dijital medya vasıtasıyla yayınlanacağı belirtilmişti.

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COVID-19 süreci başladığından beri çoğu etkinlik yapılamıyor. Bu sene teknoloji cephesinde gerçekleşmesi gereken, IFA 2020, CES 2020 ve Google I/O gibi teknolojiye ve gelişime yön veren etkinliklerin tamamı iptal edildi. 2020 yılının sonlarına yavaş yavaş gelirken, akıllara 2021 yılında teknoloji etkinlikleri olacak mı sorusu, gelmeye başladı.

Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2021 etkinliği yapılacak mı?

CES 2021’in online ortamda gerçekleştirileceği duyurulduktan hemen sonra, Mobil Dünya Kongresi’nden de cevap gecikmedi. TechRadar’a konuşan ve Mobil Dünya Kongresi’ni düzenleyen GSMA, ne olursa olsun 2021 yılında Mobil Dünya Kongresi (MWC)’nin yapılacağını açıkladı. Fakat, şu anda etkinliğin ne şekilde yapılacağına ilişkin iki seçenek bulunuyor.

GSMA, birkaç senedir düzenli olarak etkinliği Barcelona’daki fuar alanında yapıyor. Önümüzdeki sene için de çalışmalar şimdiden başladı bile. Fakat bu sene düzenlenmeyen etkinlik için aynı durum önümüzdeki sene de geçerli olabilir. Global sağlık durumu, etkinliğin konakçısı GSMA ve partnerleri tarafından sürekli izleniyor ve ona göre bir hamle yapılması bekleniyor.

Pandemi etkisini kaybederse, etkinlik fiziksel ortamda gerçekleşebilir!

Eğer hastalık etkisini azaltır ve dünya üzerindeki vakalar azalırsa, MWC en erken 2021’de fiziksel olarak gerçekleşecek. Durum düzelmese de, şirket elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Bunun için de şu andan itibaren tüm etkinliği dijital ortama taşımak ve MWC havasını misafirlere yaşatmak için uğraşıyorlar.

Son karar, elbette şu anda net değil. Önümüzdeki aylarda kesinleşmesi beklenen karara göre GSMA, Mobil Dünya Kongresi’ni fiziksel olarak organize edecek ve misafirlerini her zaman olduğu gibi bu sene de ağırlamaya devam edecek.

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