Xiaomi MIUI 9 ve Bütçe Dostu Xiaomi Mi 5X Nihayet Resmi Olarak Tanıtıldı!

İşte Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 9 ve yeni akıllı telefonu Mi 5X’in özellikleri.
Beklendiği gibi bugün Çin’in agresif telefon üreticilerinden Xiaomi yeni bütçe dostu telefonu olan Xiaomi Mi 5X‘i yanında merakla beklenen yeni arayüz MIUI 9 ile birlikte tanıttı. Her iki ürünü de Çin’in Pekin şehrinde tanıtan firma ilk olarak akıllı telefonu Mi 5X’ten bahsetti ardından 5X’te yer almayan ancak çıktığı zaman bu cihaz için de yükseltilebilecek olan yeni arayüz MIUI 9’un özelliklerini açıkladı.
Daha önce hakkında sızıntı haberler ve dedikodular duyduğumuz Mi 5X 5.5 inçlik ekran, 1080p çözünürlük, Snapdragon 625 işlemci yongası, 4GB bellek, 64 GB depolama alanı ve 12 MP çift arka kameraya sahip olacak. Bu kameralar firmanın amiral gemisi Xiaomi Mi 6’daki kamera sensörlerinin aynısı olacak. Cihazın bataryası ise 3,080 mAh olacak.
Üç farklı renkte üretilecek olan Xiaomi Mi 5X’İn siyah, altın ve Rose Gold renk seçenekleri bulunacak ve önümüzdeki aydan itibaren Çin’de 1499 Yuan yani 220 dolardan satışa sunulacak. Cihazın donanımsal özelliklerinin tamamı ise aşağıda yer alıyor.
Xiaomi Mi 5X teknik özellikleri:
- 1920 x 1080 çözünürlüklü, 5.5 inç, Full HD 2.5D kıvrımlı camdan LTPS ekran, 450nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranı
- 2GHz hızında sekiz çekirdekli 14nm üretim Snapdragon 625işlemci yongası ve 650MHz hızında Adreno 506 GPU
- 4GB bellek, 64GB eMMC 5.0 depolama alanı, microSD kart ile 128 GB’a kadar yükseltme imkanı
- Android 7.1.1 (Nougat) tabanlı MIUI 8 arayüzü, MIUI 9 arayüzüne yükseltme imkanı
- Hibrit Çift SIM (mikro + nano/microSD)
- Birisi 1.25μm piksel boyutlu, f/2.2 diyafram aralığına sahip, çift LED flaşlı, geniş açılı 12MP, Diğeri 1.0 μm piksel boyutlu, f/2.6 diyafram aralığına sahip, PDAF ve telefoto özellikli 12MP çift arka kamera
- 5MP ön kamera
- Parmak izi okuyucu ve Kızılötesi sensörü
- Boyut: 155.4×75.8×7.3mm; Ağırlık: 165g
- 5mm ses girişi, telefona özel amfi sistemi
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C
- 3080mAh (standart) / 3000mAh (minimum) pil gücü
MIUI 9
Android Nougat 7.0 tabanlı yeni kullanıcı arayüzü MIUI 9 tarafında ise üç kilit özellik dikkat çekiyor; Görsel Arama, Smart Asistant ve Smart App. MIUI 9’un Mi 6 ve Redmi Note 4X için hazırlanmış kapalı betası 27 Temmuz yani yarından itibaren Çin’de dağıtılacak. Diğer cihazlar için ise 25 Ağustos’ta gelecek. Arayüzün diğer özellikleri ise şöyle:
- Uygulamaların açılma sürelerinde kayda değer büyük bir azalma, dokunmatik özellikli uygulamalarda optimize geri bildirim, akıllı CPU hızlandırıcı ve optimize izlek zamanlama
- Akıcı bir tecrübe sağlamak adına uygulamaları önem sırasına dizmek için dinamik kaynak dağılım sistemi
- Evrensel Görsel arama – Fotoğraflarınızı, insan, mekan, ifade, doküman, etkinlik ve ekran görüntüsü özelliklerine göre ayırabilen güçlü arama motoru
- Smart asistan – Telefonunuzdaki her şeyi çok kolay bulmanızı sağlayan asistan
- Smart app launcher – Ekran içeriğine göre otomatik uygulama çalıştırma mekanizması
- Otomatik doküman arşivleme – Kimlik, kartvizit, banka kartı, pasaport, dokümanları otomatik olarak arşivleyerek bulunmasını kolaylaştıran yedekleme sistemi
- Dinamik ikonlar – Uygulamalar için yeni dinamik ikonlar
- Ekran bölme – Kolay kullanımlı ekran bölme ve aynı anda iki uygulamayı kullanabilme imkanı
- Yeni ana ekran düzenleyicisi – Yeniden tasarlanmış ana ekran düzenleyicisi ile ana ekrandaki uygulama ikonlarını düzenleme ve kullanılmayan uygulamaları kolay bir şekilde topluca silme imkanı
- Bildirim filtresi – MIUI 9’un derin öğrenme algoritmasından gücünü alan bildirim çubuğu kullanıcının aldığı bildirimleri kişiselleştirilmiş ayarlara göre gösterir.
- Mesaj özellikleri – Yeni yazılı mesajlar zaman göre gruplanma özelliği, toplu mesajları bir kerede okuma ya da silme özelliği. SMS kodları için akıllı entegrasyon.
- Sessiz Modu – Telefonu hızlıca sessize almak veya Rahatsız Etmeyin moduna getirme, bu özelliklere zamanlayıcı atama imkanı
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