Xiaomi MIUI 9 ve Bütçe Dostu Xiaomi Mi 5X Nihayet Resmi Olarak Tanıtıldı!

İşte Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 9 ve yeni akıllı telefonu Mi 5X’in özellikleri.

Beklendiği gibi bugün Çin’in agresif telefon üreticilerinden Xiaomi yeni bütçe dostu telefonu olan Xiaomi Mi 5X‘i yanında merakla beklenen yeni arayüz MIUI 9 ile birlikte tanıttı. Her iki ürünü de Çin’in Pekin şehrinde tanıtan firma ilk olarak akıllı telefonu Mi 5X’ten bahsetti ardından 5X’te yer almayan ancak çıktığı zaman bu cihaz için de yükseltilebilecek olan yeni arayüz MIUI 9’un özelliklerini açıkladı.

Daha önce hakkında sızıntı haberler ve dedikodular duyduğumuz Mi 5X 5.5 inçlik ekran, 1080p çözünürlük, Snapdragon 625 işlemci yongası, 4GB bellek, 64 GB depolama alanı ve 12 MP çift arka kameraya sahip olacak. Bu kameralar firmanın amiral gemisi Xiaomi Mi 6’daki kamera sensörlerinin aynısı olacak. Cihazın bataryası ise 3,080 mAh olacak.

Üç farklı renkte üretilecek olan Xiaomi Mi 5X’İn siyah, altın ve Rose Gold renk seçenekleri bulunacak ve önümüzdeki aydan itibaren Çin’de 1499 Yuan yani 220 dolardan satışa sunulacak. Cihazın donanımsal özelliklerinin tamamı ise aşağıda yer alıyor.

Xiaomi Mi 5X teknik özellikleri:

1920 x 1080 çözünürlüklü, 5.5 inç, Full HD 2.5D kıvrımlı camdan LTPS ekran, 450nit parlaklık, 1000:1 kontrast oranı

2GHz hızında sekiz çekirdekli 14nm üretim Snapdragon 625işlemci yongası ve 650MHz hızında Adreno 506 GPU

4GB bellek, 64GB eMMC 5.0 depolama alanı, microSD kart ile 128 GB’a kadar yükseltme imkanı

Android 7.1.1 (Nougat) tabanlı MIUI 8 arayüzü, MIUI 9 arayüzüne yükseltme imkanı

Hibrit Çift SIM (mikro + nano/microSD)

Birisi 1.25μm piksel boyutlu, f/2.2 diyafram aralığına sahip, çift LED flaşlı, geniş açılı 12MP, Diğeri 1.0 μm piksel boyutlu, f/2.6 diyafram aralığına sahip, PDAF ve telefoto özellikli 12MP çift arka kamera

5MP ön kamera

Parmak izi okuyucu ve Kızılötesi sensörü

Boyut: 155.4×75.8×7.3mm; Ağırlık: 165g

5mm ses girişi, telefona özel amfi sistemi

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, USB Type-C

3080mAh (standart) / 3000mAh (minimum) pil gücü

MIUI 9

Android Nougat 7.0 tabanlı yeni kullanıcı arayüzü MIUI 9 tarafında ise üç kilit özellik dikkat çekiyor; Görsel Arama, Smart Asistant ve Smart App. MIUI 9’un Mi 6 ve Redmi Note 4X için hazırlanmış kapalı betası 27 Temmuz yani yarından itibaren Çin’de dağıtılacak. Diğer cihazlar için ise 25 Ağustos’ta gelecek. Arayüzün diğer özellikleri ise şöyle: