Xiaomi en son tasarladığı özel Android arayüzü MIUI 14’ü tanıtmaya başladı. Beklendiği gibi, Android 13 tabanlı yazılım 1 Aralık’ta Pekin saatiyle akşam 7’de Xiaomi 13 serisiyle birlikte piyasaya sürülecek. Lansman öncesinde dev firma Çin’de MIUI 14 erken erişim programını başlattı. Bu program, ilgilenen kullanıcıların halka açılmadan önce en son yazılımı denemelerine olanak tanıyacak. Gelin hep beraber ayrıntılara bir göz atalım.

İçindekiler MIUI 14 Erken Erişime Açıldı

MIUI 14 Erken Erişime Açıldı

Xiaomi kısa süre önce Çin’de MIUI 14 erken erişim programını duyurdu. Program bugün (28 Kasım) başlayacak ve 28 Aralık 2022 saat 23:59’da sona erecek. Bu süre zarfında, Xiaomi topluluğu kullanıcıları programa kaydolabilecek ve yeni yazılımı deneyebilecekler. Bununla birlikte, kullanıcılar tablet veya akıllı telefon olmak üzere yalnızca bir Xiaomi cihazını kaydedebilirler. Ayrıca, başarılı bir kayıttan sonra herhangi bir cihaz değişimi şirket tarafından yasaklanmış durumda.

Erken erişim yapısı muhtemelen aşamalı bir şekilde farklı cihazlara sunulacak. Bu sebeple uygulamanın kayıtlı her kullanıcıya ulaşması biraz zaman alabilir. Programın şu anda Çin Anakarası’nda ikamet eden kullanıcılarla sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var. Yazılımın yakında diğer bölgelere de yayılacağını tahmin ediyoruz.

Yazılımın kendisi hakkında konuşacak olursak, MIUI 14’ün hafif değişikliklerle beraber geleceği iddia ediliyor. Bir Xiaomi yöneticisi, şirketin MIUI 14’ü en akıcı ve hafif mobil işletim sistemi yapmak istediğini söyledi. Yazılımın görsel bir revizyondan geçmesini ve yeni bir tasarım dili getirmesi de muhtemel olasılıklar içinde. Her şeyi 1 Aralık’ta Xiaomi 13 serisi lansman etkinliğinde öğreneceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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