Yeni bir rapor, Redmi K60E ile ilgili bazı ilginç detayları ortaya çıkardı. Cihaz, kısa süre önce Kacper Skryzpek aracılığıyla sızdırılan, Çinli şirketin Redmi K60 serisinin bir parçası. Şimdi yeni bir rapor, cihazın Xiaomi’nin mevcut akıllı telefon modellerinin yeniden tasarlanmış bir versiyonu olabileceğini söylüyor.

Farkında olmayanlar için yakında çıkacak olan Redmi K60E modeli, Redmi K60 Extreme modelinin kısaltılmış adı olabilir. Rapor, bu modelin MIUI kod tabanından gelen tüm ayrıntılarla birlikte Redmi K40S telefonunun bir üst nesli olacağını iddia ediyor. Bu kod tabanı, ilk olarak ‘Rembrandt’ kod adını da ortaya çıkaran Skryzpek sızıntısıyla paylaşılan cihazın “22127RK46C” model numarasını da taşıyordu.

Redmi K60E, yeniden tasarlanmış bir K50S modeli olabilir. Özellikle, bu telefon aynı zamanda Xiaomi 12T’nin yeniden markalanmış bir versiyonu. Çinli teknoloji devi, Xiaomi 12T modeli Çin’de piyasaya sürülmediği ancak diğer bazı bölgelerde mevcut olduğu için telefonun ismini değiştirmişti. Cihaz MediaTek Dimensity 8100 Ultra yonga seti, FHD+ AMOLED ekran ve 120W hızlı şarj destekleyen 5.000 mAh büyüklükte bir pile sahip.

Başka bir deyişle, Redmi K60E’nin K50S’nin bazı özelliklerine sahip olmasını bekleyebiliriz. Rapor, şirketin Redmi K60E akıllı telefonunu yalnızca Çin pazarında piyasaya süreceğini de ekledi.