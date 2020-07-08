Xiaomi, MIUI 12’ye yeni kamera modları getiriyor!

Xiaomi, bahar döneminde yaptığı etkinlikte duyurduğu yeni MIUI 12 özelliklerini kullanıcılara güncellemelerle vermeye devam ediyor. Şirket şimdi ise gelecekte eklemeyi planladığı yeni kamera modlarıyla karşımıza çıkıyor.

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Xiaomi, yeni MIUI 12 güncellemesi ile hangi kamera modlarını kullanıma sunacak?

Önceki beta sürümünde kamera uygulamasına AI Shutter özelliği getiren Xiaomi, şimdi ise yeni kamera modları getiriyor. Yeni beta sürümle birlikte “Hareketli Kalabalık“, “Işıklı Boyama“, “Yıldızlı Gökyüzü“, “İpeksi Su“, “Yıldız İzleri“, “Neon İzleri” gibi kamera modları eklenecek. Bu modlar sayesinde farklı senaryolarda mükemmel çekimler yapabileceksiniz. Betayı test eden ilk kullanıcılar yaptıkları çekimlerin oldukça ilginç ve güzel sonuçlar verdiğini belirtti. Yeni modlar yapay zekayla birlikte oldukça iyi işler çıkaracak gibi gözüküyor.

Şirket, yeni modların kullanılırken daha iyi bir sonuç vermesi için tripod kullanılması gerektiğini belirtiyor. Yüksek deklanşör hızında çekim yaparken telefon hareketsiz olduğunda çok daha iyi fotoğraflar elde edilebiliyor. Bu güncellemenin hangi Xiaomi ve Redmi telefonları destekleyeceği henüz bilinmiyor. Poco serisinde ise Poco F2 Pro tarafından destekleneceği, Beta sürümünde görüntülenmişti. Buna bağlı olarak Redmi K30 Pro‘nun da desteklemesini bekleyebiliriz.

MIUI 12 ile birlikte kamera uygulaması, en yeni özellikleri alan uygulamalardan biri haline geldi. Magic Clone özelliği, AI Shutter ve şimdi ise yeni kamera modları ile yeni Xiaomi arayüzü, kullanıcıları oldukça memun ediyor.