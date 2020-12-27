Samsung Galaxy Chromebook 2 fiyatı ve özellikleriyle sızdı

Samsung Galaxy Chromebook 2, fiyatı özellikleriyle ortaya çıktı. Ürün uygun fiyatlı rakiplerinin aksine fiyatıyla cepleri yakıyor.

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Chromebook, Google’ın öğrenciler ve bütçesi kısıtlı olan insanlar için ortaya çıkardığı bir bilgisayar projesiydi. Başlangıçta uygun fiyatlı olma hedefiyle yola çıkan ürün Samsung Galaxy Chromebook gibi ürünlerin ortaya çıkmasıyla, başka bir noktaya evirildi. Son gelen sızıntılara göre bu ürünün yeni bir versiyonu yolda. Fiyatıyla el yakan ürün, üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. Dünya’nın ilk QLED ekranlı Chromebook’u Şubat ayında geliyor.

Samsung Galaxy Chromebook 2

WalkingCat isimli daha önce de benzer sızıntılar yapmış olan bir kaynağa göre Samsung Galaxy Chromebook, yeni versiyonuyla ortaya çıkmak üzere. Sızıntı ürünün fiyatı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler içeriyor. WalkingCat’e göre Chromebook, 13,3 inç QLED ekrana, 10. nesil Intel işlemciye, önceki versiyondan %178 daha iyi olan üst düzey bir hoparlöre ve 12 saat üstünde performans sunan bir bataryaya sahip olacak. Dünyanın QLED ekran kullanan ilk Chromebook’u olacak olan bilgisayar, gerçekten de teknik özellikleriyle göz dolduruyor. Bu teknik özellikler kullanıcıların dikkatini çekecek bir seviyede olsa bile, almayı düşünenleri üzecek detay ise fiyatı. Ürünün 699 dolar olacağı iddia ediliyor. Başta fiyatı yüksek gözükse bile, bir önceki neslin 999 dolar etiketle satışa çıktığını düşünürsek, fena değil bile diyebiliriz.

Bu fiyatlar Chromebook için pahalı bulunuyor

Samsung Galaxy Chromebook 2, önceki nesle göre uygun fiyatlı kabul edilse bile, üstün özelliklerine rağmen Chromebook’lar hala oldukça kısıtlı bir kullanım sunuyor. Günün sonunda ofis, ödev ve içerik tüketimi amaçları dışında başka kullanım alanları olmayan bu cihazlar, iPad ile kıyaslandıklarında bile yetersiz kalıyor. Çıktıkları fiyat bandında fiyat performans anlamında Windows ve Mac cephesinde oldukça dişli rakipleri olan bu ürünleri, tüketiciler pahalı buluyor. Bakalım Samsung’un yeni Galaxy Chromebook 2, laptopu başarılı olacak mı? yoksa satış olarak tam bir hayal kırıklığı mı olacak?

Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…