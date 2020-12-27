Donanım
Samsung Galaxy Chromebook 2 fiyatı ve özellikleriyle sızdı
Samsung Galaxy Chromebook 2, fiyatı özellikleriyle ortaya çıktı. Ürün uygun fiyatlı rakiplerinin aksine fiyatıyla cepleri yakıyor.
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Chromebook, Google’ın öğrenciler ve bütçesi kısıtlı olan insanlar için ortaya çıkardığı bir bilgisayar projesiydi. Başlangıçta uygun fiyatlı olma hedefiyle yola çıkan ürün Samsung Galaxy Chromebook gibi ürünlerin ortaya çıkmasıyla, başka bir noktaya evirildi. Son gelen sızıntılara göre bu ürünün yeni bir versiyonu yolda. Fiyatıyla el yakan ürün, üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. Dünya’nın ilk QLED ekranlı Chromebook’u Şubat ayında geliyor.
Samsung Galaxy Chromebook 2
WalkingCat isimli daha önce de benzer sızıntılar yapmış olan bir kaynağa göre Samsung Galaxy Chromebook, yeni versiyonuyla ortaya çıkmak üzere. Sızıntı ürünün fiyatı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler içeriyor. WalkingCat’e göre Chromebook, 13,3 inç QLED ekrana, 10. nesil Intel işlemciye, önceki versiyondan %178 daha iyi olan üst düzey bir hoparlöre ve 12 saat üstünde performans sunan bir bataryaya sahip olacak. Dünyanın QLED ekran kullanan ilk Chromebook’u olacak olan bilgisayar, gerçekten de teknik özellikleriyle göz dolduruyor. Bu teknik özellikler kullanıcıların dikkatini çekecek bir seviyede olsa bile, almayı düşünenleri üzecek detay ise fiyatı. Ürünün 699 dolar olacağı iddia ediliyor. Başta fiyatı yüksek gözükse bile, bir önceki neslin 999 dolar etiketle satışa çıktığını düşünürsek, fena değil bile diyebiliriz.
— WalkingCat (@_h0x0d_) December 23, 2020
Bu fiyatlar Chromebook için pahalı bulunuyor
Samsung Galaxy Chromebook 2, önceki nesle göre uygun fiyatlı kabul edilse bile, üstün özelliklerine rağmen Chromebook’lar hala oldukça kısıtlı bir kullanım sunuyor. Günün sonunda ofis, ödev ve içerik tüketimi amaçları dışında başka kullanım alanları olmayan bu cihazlar, iPad ile kıyaslandıklarında bile yetersiz kalıyor. Çıktıkları fiyat bandında fiyat performans anlamında Windows ve Mac cephesinde oldukça dişli rakipleri olan bu ürünleri, tüketiciler pahalı buluyor. Bakalım Samsung’un yeni Galaxy Chromebook 2, laptopu başarılı olacak mı? yoksa satış olarak tam bir hayal kırıklığı mı olacak?
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Donanım
MediaTek, akıllı telefon yongası satışında liderlik koltuğuna oturdu!
Counterpoint Araştırma Şirketi tarafından düzenlenen son rapora göre MediaTek, Qualcomm’u geride bırakarak dünyanın en büyük akıllı telefon yongası üretici oldu. Qualcomm tarafının 5G destekli yongalarda liderliği sürerken MediaTek pazarın geri kalanını kendi tarafına çekmiş görünüyor.
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Snapdragon 888 yonga setiyle son dönemde daha fazla konuşmaya başladığımız Qualcomm, son araştırma raporlarına göre üretim bazında MediaTek’in gerisinde kalıyor. Qualcomm 5G destekli yongalarıyla oldukça başarılı bir tablo çizmesin karşın pazarın hakimi MediaTek oluyor. Araştırma şirketi tarafından paylaşılan rapora göre Tayvanlı şirket, yalnızca üçüncü çeyrekte 100 milyonun üzerinde akıllı cihaza yonga seti ile güç vermeyi başardı. MediaTek’in paylaştığı finansal verilere de raporda yer veren Counterpoint, şirketin 2019 üçüncü çeyreğine göre neredeyse yüzde 50 artış ile 97.275 milyon Yeni Tayvan Doları (3.4 miyon dolar) gelir elde ettiğini bildirdi.
Uygun fiyatlı akıllı telefonlar, liderliğin kapısını araladı
MediaTek’in finansal verileri üzerinde değerlendirmelerde bulunan Counterpoint, Tayvanlı yonga üreticisinin kazanç kaynağını 100-250$ bandındaki cihazlar olarak gösteriyor. Özellikle Hindistan, Çin ve Latin Amerika ülkeleri gibi dinamik ve hızla büyüyen pazarlarda boy gösteren uygun fiyatlı telefonlar, MediaTek işlemciler kullanıyor. Bu sayede şirket, satış adetlerini 2020’de hızla arttırmayı başarmış görünüyor. Genel pazar verilene bakıldığında ise MediaTek cihazların yüzde 31’lik kısmına güç verirken Qualcomm yüzde 29 ile ikinci sırada yer alıyor.
‘Huawei yaptırımları fırsat yarattı’
Counterpoint’ten araştırma direktörü Dale Gai, Huawei yasaklarının bu tabloda önemli rol oynadığını ifade etti. TSMC üretimi MediaTek yongaların uygun fiyatları nedeniyle Huawei’den sonra geri kalan pazarı hızla doldurmada ilk seçenek olduğunu belirten Gai, Huawei’nin de MediaTek müşterisi konumuna gelerek oldukça yüklü miktarda yonga satın aldığını ifade etti.
MediaTek için Amerika pazarında da yükseliş var
Denizaşırı ülkelerde gösterdiği başarıyı yavaş yavaş Birleşik Devletler’e de getirmeye çalışan Tayvanlı Şirket, pazarda daha fazla yer almaya başladı. T-Mobile tarafından sağlanan LG Velvet modeli, Dimensity 1000 yongasından güç alırken Snapdragon 765’den daha iyi bir performans sergiliyor. Engadget’da yer alan habere göre bu ve benzeri gelişmeler analistler tarafından MediaTek için Amerika pazarında yükseliş sinyali olarak yorumlanıyor.
5G bağlantısının ve destekli cihazların hızlı yükselişi devam etse de birçok ülkenin teknolojiye hızlı adapte olamaması, 4G destekli yongalar için halen daha pazar hacmi olmasını sağlıyor. Tayvanlı şirketin de bu pazarı doyurmak için yeterli kapasitesi olduğu göz önüne alınırsa, bir süre daha liderliği elinde tutmaya devam edebilir.
Akıllı Telefonlar
Corning katlanabilir telefon camı geliştirme için son aşamaya geldi!
Corning, katlanabilir akıllı telefonlarda kullanılmak üzere ekran camı için son geliştirme aşamasına ulaştı. ABD merkezli şirket bu haftanın başlarında yaptığı açıklamayla, şirketi Samsung’un katlanabilir akıllı telefonlarının gelecekteki tedarikçisi haline getirdi.
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Corning işe el attı, katlanabilir telefonların önündeki cam engeli son bulacak
TheElec raporuna göre, Corning‘in katlanabilir telefonlar için kendi ekran üzeri camını piyasaya sürmesi, Alman merkezli Schott ile bu camları Samsung‘a tedarik etmek için rekabeti artıracak. Bir Corning sözcüsüne göre, şirket şu anda katlanabilir cam kapak çözümlerinin geliştirilmesinin son aşamasında. Seri üretim ve ticarileştirme ise 2021’de başlayacak.
Şirket, Eylül 2020‘de numuneleri test ettiğini ve ekran camını önümüzdeki 12 ay içinde resmi olarak piyasaya sürmeyi planladıklarını söylemişti. Şu anda Schott, katlanabilir akıllı telefonları için Samsung Electronics tarafından yapılan ultra ince camda kullanılan alt tabaka camın tek tedarikçisi konumunda. Katlanabilir OLED panelin kendisi için ise Samsung Display‘in yan kuruluşu Dowoo Insys, Corning‘in camını kullanıyor.
Corning‘in katlanabilir ekran camının piyasaya sürülmesi, Samsung Electronics ile Samsung Display arasında katlanabilir camının kullanılması konusunda artan rekabete yol açacak. Şu anda Samsung Display, cam alt tabakaları için Schott ile üç yıllık özel bir satın alma anlaşması imzaladı. Ancak Samsung Electronics, münhasır sözleşmenin katlanabilir teşhir panellerinin birim fiyatlarını düşürme şansını sınırlayacağına inanıyor. Ayrıca Corning tarafından üretilen cam alt tabakaları tedarik ederek kendi tedarik zincirini kurmayı planlıyor.
Donanım
Nvidia ARM’ı satın alırken bazı sorunlar yaşayabilir
Nvidia, ARM’ı 40 milyar dolar karşılığında satın almak istediğini açıklamıştı. Alım için gerekli başvuruları yapan şirketin önüne engeller çıkmaya devam ediyor.
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Nvidia Santa Clara, Kaliforniya merkezli bir teknoloji şirketidir. Oyunculara yönelik grafik işlemciler ve yongalar üreten şirket, alanında tartışılmaz lider konumunda. Şirket özellikle GeForce adlı, kartı ailesiyle ailesi ile tüketicilerin gözdesi konumunda. GeForce RTX 3000 kartlarını yakın zamanda piyasaya süren Nvidia, yoğun talep ve üretim sorunları nedeniyle bazı stok sıkıntıları yaşasa bile, adeta altın çağlarını yaşıyor. Pazarında lider konumundaki şirket, Eylül ayında yaptığı bir duyuruyla dikkatleri üzerine çekmişti. Nvidia eylül ayında ARM isimli işlemci tasarımcısını 40 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.
Nvidia ARM’ı satın alacak ama bazı engeller var.
Serbest piyasa ekonomisinde ülkeler, genel olarak ticarete karışmazlar veya dahil olmazlar. Bunun yerine ticarette rekabetin oluşmasını engelleyecek ve şirketlerin belli alanlarda tekel olmasını önleyecek rekabet kurumları bulunur. Bu kurumlar piyasayı denetler ve gerektiği yerde müdahale eder. ARM’ın iş modeli işlemci mimarileri geliştirip, geliştirilen mimarileri diğer şirketlere lisanslamak üzerine kurulu. Bu mimarileri kiralayan şirketlerin bazıları Nvidia ile doğrudan rekabet hali içinde. Çıkar çatışmasının oluşmasından korkan ABD rekabet kurumu, Nvidia’nın konuyla ilgili daha fazla belge sunmasını talep etti. Bu durum satın almayı oldukça zor duruma sokabilir.
FTC daha fazla belge talep ediyor
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Nvidia’ya ARM satın almasıyla ilgili daha fazla belge sunmasını istediğini belirten bir bildiri gönderdi. Yapılacak araştırmalar sonucunda FTC, anlaşmanın iptal edilmesi gerekip gerekmediğine karar verecek. Bu durum açılabilecek soruşturmaların ilkiydi. Bu tarz büyük satın alımlar oldukça uzun sürebiliyor. Nvidia, durumu ilk açıkladığında 18 aylık bir sürece hazır olduklarını ve bu süre içerisinde anlaşmanın tamamlanacağını söylemişti. FTC soruşturmasıyla ilgili şirketin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Bakalım 40 milyar dolarlık bu anlaşmanın sonucu ne olacak.
Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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