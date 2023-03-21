Teknoloji gündemi Xiaomi‘nin geliştirme aşamasındaki işletim sistemi MIOS ile ilgili söylentilerle çalkalanmaya başladı. Son zamanlarda, Twitter’daki kişiler, MIOS logosuna sahip olduğuna inanılan “Hakkında” ekranının ekran görüntüsünü yayınlamaya başladı. Bu sızıntı birçok kişinin ilgisini çekti ve sahte gibi görünse de MIOS’un gerçekten de geliştirilmekte olduğuna inanmak için bazı ikna edici nedenler var.

MIOS hakkındaki söylentiler neredeyse on yıldır ortalıkta dolaşıyor. 2013 yılında Xiaomi’nin kendi işletim sistemi üzerinde çalıştığına dair ilk raporlar ortaya çıktı. O zamanlar platformun amiral gemisi Mi 4 ile birlikte çıkacağına dair söylentiler vardı ama bu asla olmadı. Bunun yerine akıllı telefon , sonraki tüm modeller gibi (Mi A serisi hariç) MIUI ile tanıtıldı. Bu, Xiaomi’nin liderliğinin o sırada kendi işletim sisteminin geliştirilmesinde umut görmediğini gösteriyor.

Günümüze hızlıca ilerleyin ve görünüşe göre Xiaomi fikrini değiştirdi. “Hakkında” ekranının sızan ekran görüntüsü, MIOS’un şu anda alfa geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor. Tüm bunlar, Xiaomi’nin henüz hazır bir çözümü olmadığını veya yakın zamana kadar sahip olmadığını gösteriyor. Yapı numarasına göre 5 Kasım 2022’de mevcuttu.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi Pad 6 Yolda! Xiaomi 13 Ultra ile Beraber Tanıtılabilir!

MIOS’un özellikleri hala bir muamma olsa da, gerçekten geliştirme aşamasındaysa, Huawei’nin HarmonyOS örneğini izleyerek muhtemelen Android’in bir forku haline gelecektir. Tasarım ve özellikler muhtemelen standart MIUI’ninkine benzer olacaktır. Ancak Xiaomi’nin işletim sistemini Android‘den ne kadar farklılaştıracağı belli değil. Bu konuda çok yakında daha fazla ayrıntı alacağımızdan eminiz, bu yüzden bizi takip etmeye devam edin.