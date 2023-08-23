iOS 17 ve iPadOS 17’nin piyasaya sürülmesine bir aydan az bir süre kaldı, bu da beta testlerinin yakında sona ereceği anlamına geliyor. iPhone 15 serisinin tanıtımıyla beraber kararlı hale ulaşması beklenen sürümde artol tüm pürüzler giderildi ve neredeyse sona geldi. Apple bu süreçte artık haftalık beta güncellemeleri sunuyor ve bugün de son betalardan biri olması beklenen iOS 17 Beta 6’nın ardından iOS 17 Beta 7 yayınlandı! İşte tüm yenilikler!

iOS 17 Beta 7 Küçük Ama Etkili Değişiklikler ile Geldi!

Beta test döneminin sonuna yaklaştıkça, Apple’ın önemli iyileştirmelere ve cilalara odaklanmasıyla güncellemelerin değişiklik günlüğünde yer alan yenilik sayısı azalıyor, ancak en son beta sürümünde hala göze çarpan birkaç değişiklik var.

Telefon Uygulaması

Bu beta sürümüyle birlikte, tuş takımı tamamen genişletildiğinde aramayı sonlandırma düğmesi, önceki betalarda olduğu gibi sağda konumlandırılmak yerine iPhone ekranının alt orta kısmında yer alıyor.

Güncellenen konum, genişletilmiş tuş takımı çağrı sonlandırma düğmesini standart (genişletilmemiş) çağrı sonlandırma düğmesinin tasarımıyla aynı hizaya getiriyor. Apple son beta sürümünde çağrı sonlandırma düğmesini ekranın ortasına yerleştirmişti.

Sessiz Mod Dokunsal Geri Bildirimi

iOS 17 beta 6’da, sessiz düğmesi etkinleştirildiğinde ve telefon susturulduğunda kullanıcıya bildirim vermesi gereken dokunsal geri bildirimi kaldıran bir hata vardı. Beta 7’de, dokunsal geri bildirim geri döndü. Ayrıca titreşimin hissiyatı da biraz değişti.

Dokunsal geribildirim titreşimleri biraz daha uzun sürerek fark edilmelerini kolaylaştırıyor. Bu değişiklik, Apple’ın yaklaşan iPhone 15 Pro modellerine sessize alma düğmesinin yerine bir eylem düğmesi ekleyeceğini öne süren söylentilerin öncesinde geldi.

Ruh Hali Takibi

Apple, Sağlık uygulamasındaki Zihin Durumu özelliği için her bir ruh halini temsil etmek üzere kullanılan animasyonları geliştirmeye devam ediyor. Bu sefer de her bir şeklin etrafındaki halkaların hızını değiştirdi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? iOS 17 Beta 7 sürümündeki yenilikleri nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!