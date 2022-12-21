Dünyaca ünlü Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni bir saç şekillendirme cihazını piyasaya sürdü. Teknoloji harikası MIJIA Kablosuz Düzleştirici, saç tellerinizi yıpratmadan istediğiniz gibi şekil verebiliyor. Cihaz şu anda Çin’de 27 Aralık’a kadar indirimli fiyat etiketiyle ön satışta. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Xiaomi MIJIA Kablosuz Düzleştiricinin Dikkat Çeken Özellikleri

Xiaomi MIJIA Kablosuz Düzleştiricinin Dikkat Çeken Özellikleri

Teknoloji harikası MIJIA Kablosuz Düzleştirici, açıldıktan hemen sonra, 30 saniye içinde hızlı bir şekilde ısınabilen bir MMH ısıtma paneli kullanıyor. Panel ile beraber cihaz eşsiz 3D yüzer panel tasarımı sayesinde ısınmayı eşit şekilde dağıtabiliyor ve saça tam olarak temas edebiliyor. MIJIA Styler ayrıca farklı saç tiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 165°C, 185°C ve 210°C olmak üzere üç sıcaklık ayarına sahip. Ortada herhangi bir kanıtlanmış test olmasa da Xiaomi, şekillendirmenin 8 saate kadar sürebileceğini iddia ediyor. Ancak, bu sürenin kişisel saç tipine ve bölgesel ortama bağlı olarak değişeceğini söylemekte fayda var..

MIJIA Kablosuz Şekillendirici hem düz hem ve kıvırma işlevlerini destekliyor. Panel, ısıtıldığında negatif iyonları serbest bırakabilen, saçı pürüzsüz hale getiren ve şekillendirdikten sonra kabarmayan turmalin ile çalışıyor. Pil ömrü açısından, cihaz 25 dakikaya kadar pil ömrüne sahip dahili bir 2500 mAh’lık bir bataryaya sahip. Yeni ürün kolay ve hızlı şarj için Type-C bağlantı noktasını benimsiyor. Cihaz ayrıca çantada taşınabilen hafif ve kompakt bir yapıya sahip. Şekillendiricinin diğer ilginç bir özelliği ise uçak modu kilidi. Cihaz bu özellik sayesinde bir uçakta taşınabilir. Ancak, ürün sahibinin şekillendirici ile uçağa binmeden önce havayolundan onay almasını öneriyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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