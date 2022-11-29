Xiaomi, Çin’de MIJIA Thermos Cup Pocket Edition’ı tanıttı. Yeni MIJIA yalıtım kabı, suyu veya herhangi bir sıvıyı 6 saate kadar sıcak tutabilir. Yeni Termos Bardak, çift dişli hızlı açılan kapak ve spiral ince 316L paslanmaz çelik astar ile renkli bir tasarıma sahip. Kuyruksuz bir vakuma sahip ve soğuk sıvıyı da muhafaza edebiliyor.

MIJIA Vakum Bardak Cep Sürümü 350 ml kapasiteye ve 170 gr ağırlığa sahip. Tek elde tutulabilecek kadar kompakt ve cebe kolayca sığabilir. Yeni MIJIA vakum kabı için çeşitli renk seçenekleri de mevcut. Bunlar arasında füme kayısı tozu, su ay yeşili, minimalist beyaz ve zarif siyah bulunuyor.

Vakum kabının paslanmaz çelik iç çekirdeği ve kuyruksuz vakum tasarımı, çift dişli hızlı açmayı destekliyor. Dahili 360º silikon sızdırmazlık halkası, cihazın 6 saate kadar enerji (sıcak veya soğuk) koruması sağlamasına yardımcı olur. Bu, vakum kabına konulan sıcak veya soğuk suyunuzun altı saat sonra da sıcaklığını (veya soğukluğunu) koruyacağı anlamına geliyor.

Fincan ayrıca çay ve suyu ayırmayı kolaylaştıran bir filtre çay süzgeci ile birlikte geliyor. Çay süzgeci ayrıca temizlik için kolayca çıkarılabilir. Xiaomi MIJIA Vakum Kupası Cep Sürümü, Çin’de 49 yuan ( 7 dolar) tanıtım fiyatıyla satışa çıktı. Termos bardak daha sonra 59 yuan (8 dolar) olan orijinal fiyatına geri dönecek.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Youpin Akıllı Sıcaklık Kontrollü Eşarbını Piyasaya Sürüyor

Ben Xiaomi MIJIA Mini Thermos Cup isimli Xiaomi termosu kullanıyorum. Biraz deneyimlerimden bahsetmek isterim. Alalı neredeyse bir yıl olacak ve hala 4 saate kadar sıcak tutabiliyor. Bunun yanı sıra tüm parçaları tek tek çıkarılabiliyor ve bu sayede oldukça rahat bir şekilde temizlenebiliyor. Benim aldığım ürün Xiaomi Store’larda satılan teşhir ürünlerinden bir tanesiydi. Teşhir ürünü olmasına rağmen 1 yıl garanti verdiler. Termosu aldığımda fiziksel bir takım hasarları vardı, boya atmaları ezilmeler gibi. Bütün bunlara rağmen bu zamana kadar görevini çok güzel yerine getirdi. Bir hafta kadar temizlemeden kenarda unuttuğum zamanlar oldu buna rağmen koku tutmadı. Temizledikten sonra normal bir şekilde kullanmaya devam ettim. Editör olarak Xiaomi termoslara güvenim sonsuz, kesinlikle tavsiye ederim.