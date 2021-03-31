Xiaomi, Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu tanıttı!

Birkaç yıl önce Xiaomi ilk elektrikli süpürgesini piyasaya sürdüğünde, kimse sektörde lider olacağını düşünmüyordu. Ancak şu anda Xiaomi, Çin’deki en güçlü akıllı ev ekosistemine sahip marka ünvanını elinde bulunduruyor. Bu başarıda Xiaomi’nin robot süpürgeleri ciddi bir rol oynadı. Üretici bugün, en güçlü süpürge robotu olan Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu duyurdu. Ürünün fiyatı 456$ olarak belirtildi.

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Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun özellikleri neler?

Günümüzde bir çok akıllı süpürge farklı özellikler sergiliyor. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu engellerden kaçınma özelliğini destekliyor. Bu elektrik süpürgesi otomatik olarak kablolardan, terliklerden, masa ayaklarından ve halılardan kaçabiliyor. Aynı zamanda bir LDS lazer navigasyonu ve AI otonom öğrenme yeteneğine sahip. Yani onu ne kadar çok kullanırsanız o kadar fazla akıllanıyor.

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Akıllı süpürgelerde sensör sayısı ve paspas gibi özellikler kadar, ürünün hangi zeminlerde temizlik yapabildiği de önemli. Kullanıcılar akıllı süpürge seçerken bunları da göz önünde bulunduruyorlar. Örneğin bazı modeller sadece halı veya sert zemin temizliği yapabilirken, her ikisini yapan seçenekler de bulunuyor. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu da bu ikisini barındıran akıllı süpürgeler arasında yerini almayı başarıyor.

Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, AI (yapay zeka) zemin tanıma desteği sayesinde, verimli temizlik için farklı zemin malzemelerine göre farklı su çıkışı ve süpürme şemaları geliştirebiliyor. 550 ml büyüklüğündeki toz haznesi hem süpürme hem de paspas için ideal şekilde görevini yerine getirebiliyor.

Mijia Pro süpürme ve paspas robotu neden farklı?

Bilindiği üzere akıllı süpürgelerde de işlemci bulunuyor. Bu işlemciler süpürgelerin fiyat ve performanslarına göre farklılıklar gösteriyor. İşlemcinin yüksek performans sergilemesi aslında otomatik olarak akıllı süpürgenin de performansının yükselmesi anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse akıllı bir ev robotu evi temizlediği sırada evin haritasını da oluşturur. Harita oluşturduktan sonra bir rota belirler ve bu rota dahilinde temizliğine devam eder. Bu esnada işlemci performansı ne kadar yüksek olursa, robotun bu işlem sırasındaki hızı da o kadar artmış olur.

Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, endüstrinin ilk AIoT amiral gemisi çift işlemcisini (4 çekirdekli CPU + 2 çekirdekli NPU) kullanıyor. Bundan dolayı bu süpürme ve paspas robotu, bütün bir ev haritası oluşturmayı ve rotaları akıllıca planlamayı daha hızlı şekilde yapabiliyor.

Bir önceki Xiaomi süpürme robotu farklı odaların haritalarını çizebilse de hangi oda olduğunu belirleyemiyordu. Bu sebeple kullanıcıların, oda isimlerini el ile teker teker girip robota tanıtması gerekiyordu. Ancak Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, herhangi bir odayı akıllı bir şekilde doğrudan tanımlayabiliyor. Örneğin, yatağı tanırsa, otomatik olarak bir yatak odası olduğunu belirleyebiliyor.

Tanımlama konusunda ne kadar kararlılık sağladığı veya kesin sonuçlar üretip üretemediği henüz son kullanıcı tarafından denenmedi. Bilindiği üzere çoğu zaman firmaların deneysel olarak uyguladığı özellikler kağıt üstünde işe yarasa da ürün son kullanıcıya ulaştığında aynı etkiyi göstermeyebiliyor. Fakat yine de bu özelliğin, eskiden kullanıcıdan beklenen işi azaltıp, akıllı teknolojileri daha da otonom hale getireceği aşikar.

Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun performansı nasıl?

Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, performans açısından 4000Pa güçlü emişi destekliyor. Bu seviyede bir emiş gücü akıllı süpürgeler için oldukça ideal. Bu emiş yeteneği sayesinde robot, hem büyük hem de küçük parçacıklarla kolayca başa çıkabiliyor. Batarya konusunda ise 5200mAh pil ile donatılmış. Özellikle geniş bir evde yaşıyorsanız, robotun tek bir şarj ile ne kadar süre çalışabildiği ve ne kadar sürede şarj olduğu kritik öneme sahip. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, barındırdığı bu büyük pil sayesinde, 250 metrekareyi tek bir şarjla temizleyebiliyor.

Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun fiyatı nedir?

Xiaomi’nin en yeni ve en yüksek donanıma sahip Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun dolar bazlı çıkış fiyatı 456$ olarak belirlenmiş. Ülkemizde hangi fiyatla satışa çıkacağı henüz netlik kazanmadı fakat dolar kuru baz alındığında fiyatın 3500-4000 TL bandında seyredeceğini tahmin edebiliriz.

Akıllı süpürge, Xiaomi tarafından bugün ön siparişe açılmış durumda.