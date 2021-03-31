Akıllı Ev
Xiaomi, Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu tanıttı!
Birkaç yıl önce Xiaomi ilk elektrikli süpürgesini piyasaya sürdüğünde, kimse sektörde lider olacağını düşünmüyordu. Ancak şu anda Xiaomi, Çin’deki en güçlü akıllı ev ekosistemine sahip marka ünvanını elinde bulunduruyor. Bu başarıda Xiaomi’nin robot süpürgeleri ciddi bir rol oynadı. Üretici bugün, en güçlü süpürge robotu olan Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu duyurdu. Ürünün fiyatı 456$ olarak belirtildi.
İlginizi çekebilir: Xiaomi, ilk görüntüleme çipini piyasaya sürdü!
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun özellikleri neler?
Günümüzde bir çok akıllı süpürge farklı özellikler sergiliyor. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu engellerden kaçınma özelliğini destekliyor. Bu elektrik süpürgesi otomatik olarak kablolardan, terliklerden, masa ayaklarından ve halılardan kaçabiliyor. Aynı zamanda bir LDS lazer navigasyonu ve AI otonom öğrenme yeteneğine sahip. Yani onu ne kadar çok kullanırsanız o kadar fazla akıllanıyor.
Akıllı süpürgelerde sensör sayısı ve paspas gibi özellikler kadar, ürünün hangi zeminlerde temizlik yapabildiği de önemli. Kullanıcılar akıllı süpürge seçerken bunları da göz önünde bulunduruyorlar. Örneğin bazı modeller sadece halı veya sert zemin temizliği yapabilirken, her ikisini yapan seçenekler de bulunuyor. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu da bu ikisini barındıran akıllı süpürgeler arasında yerini almayı başarıyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, AI (yapay zeka) zemin tanıma desteği sayesinde, verimli temizlik için farklı zemin malzemelerine göre farklı su çıkışı ve süpürme şemaları geliştirebiliyor. 550 ml büyüklüğündeki toz haznesi hem süpürme hem de paspas için ideal şekilde görevini yerine getirebiliyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu neden farklı?
Bilindiği üzere akıllı süpürgelerde de işlemci bulunuyor. Bu işlemciler süpürgelerin fiyat ve performanslarına göre farklılıklar gösteriyor. İşlemcinin yüksek performans sergilemesi aslında otomatik olarak akıllı süpürgenin de performansının yükselmesi anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse akıllı bir ev robotu evi temizlediği sırada evin haritasını da oluşturur. Harita oluşturduktan sonra bir rota belirler ve bu rota dahilinde temizliğine devam eder. Bu esnada işlemci performansı ne kadar yüksek olursa, robotun bu işlem sırasındaki hızı da o kadar artmış olur.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, endüstrinin ilk AIoT amiral gemisi çift işlemcisini (4 çekirdekli CPU + 2 çekirdekli NPU) kullanıyor. Bundan dolayı bu süpürme ve paspas robotu, bütün bir ev haritası oluşturmayı ve rotaları akıllıca planlamayı daha hızlı şekilde yapabiliyor.
Bir önceki Xiaomi süpürme robotu farklı odaların haritalarını çizebilse de hangi oda olduğunu belirleyemiyordu. Bu sebeple kullanıcıların, oda isimlerini el ile teker teker girip robota tanıtması gerekiyordu. Ancak Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, herhangi bir odayı akıllı bir şekilde doğrudan tanımlayabiliyor. Örneğin, yatağı tanırsa, otomatik olarak bir yatak odası olduğunu belirleyebiliyor.
Tanımlama konusunda ne kadar kararlılık sağladığı veya kesin sonuçlar üretip üretemediği henüz son kullanıcı tarafından denenmedi. Bilindiği üzere çoğu zaman firmaların deneysel olarak uyguladığı özellikler kağıt üstünde işe yarasa da ürün son kullanıcıya ulaştığında aynı etkiyi göstermeyebiliyor. Fakat yine de bu özelliğin, eskiden kullanıcıdan beklenen işi azaltıp, akıllı teknolojileri daha da otonom hale getireceği aşikar.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun performansı nasıl?
Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, performans açısından 4000Pa güçlü emişi destekliyor. Bu seviyede bir emiş gücü akıllı süpürgeler için oldukça ideal. Bu emiş yeteneği sayesinde robot, hem büyük hem de küçük parçacıklarla kolayca başa çıkabiliyor. Batarya konusunda ise 5200mAh pil ile donatılmış. Özellikle geniş bir evde yaşıyorsanız, robotun tek bir şarj ile ne kadar süre çalışabildiği ve ne kadar sürede şarj olduğu kritik öneme sahip. Mijia Pro süpürme ve paspas robotu, barındırdığı bu büyük pil sayesinde, 250 metrekareyi tek bir şarjla temizleyebiliyor.
Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun fiyatı nedir?
Xiaomi’nin en yeni ve en yüksek donanıma sahip Mijia Pro süpürme ve paspas robotunun dolar bazlı çıkış fiyatı 456$ olarak belirlenmiş. Ülkemizde hangi fiyatla satışa çıkacağı henüz netlik kazanmadı fakat dolar kuru baz alındığında fiyatın 3500-4000 TL bandında seyredeceğini tahmin edebiliriz.
Akıllı süpürge, Xiaomi tarafından bugün ön siparişe açılmış durumda.
İndirimli ve kullanışlı ürünleri, sizin için Trendyol üzerinden listeledik.
Akıllı Ev
Samsung Galaxy SmartTag ile evde kaybolan eşyaların sonu mu geliyor?
Samsung markası,geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy SmartTag’ı piyasaya çıkardı. Bu küçük Bluetooth destekli ürünler sayesinde evde kaybolan eşyaların nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Bu cihaz ile birlikte eşyalarınızı koyduğunuz yeri unuttuğunuzda hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca Samsung, daha güçlü bant özellikleri içeren SmartTag + ‘ı bu yılın sonlarında piyasaya sürecek (SmartTag +, Galaxy S21 Ultra ve Note20 Ultra ile uyumlu olacak). Gelin hep beraber cihazın detaylarına bakalım.
İlginizi çekebilir: Xiaomi, 200W hızlı şarj destekli yeni telefonunu yakında tanıtacak!
Samsung SmartTag için detaylar neler?
Samsung Galaxy SmartTag, yalnızca 13 gram ağırlığında ve küçük (39.1×39.1×9.9mm) bir cihaz. Maalesef cihazımız sadece Samsung Galaxy akıllı telefonlar ve Samsung cihazlarıyla çalışıyor. Çalıştırmak için ise Samsung’un SmartThings uygulaması kullanılıyor. SmartTag cihazımız Bluetooth 5.0 düşük enerji teknolojisiyle destekleniyor. Samsung Galaxy SmartTag, ortada bir düğme ve üstte bir klips, anahtarlık, sırt çantası veya evcil hayvan tasmasına takmak için kullanabileceğiniz bir delik bulunan basit bir tasarıma sahip. Ufak olmasına rağmen bombeli yapısından dolayı cüzdanda saklamaya uygun bir ürün değildir.
Samsung’un SmartThings uygulamasıyla Galaxy SmartTag ile birkaç şey yapabilirsiniz. Bunlardan ilki ise, SmartTag ile telefonunuzu bulabilirsiniz. Bunun için SmartTag’in düğmesine iki kez basıyorsunuz ve akıllı telefonunuzun zil sesi aktif oluyor. Ayrıca Galaxy SmartTag’i evinizin etrafındaki IoT cihazlarıyla iletişim kurmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, Samsung’un SmartThings uygulaması tarafından desteklenen bir cihazınız varsa, bunları açmak veya kapatmak için etiketin üzerindeki düğmeyi kullanabilirsiniz.
SmartTag ile kaybolan eşyalarınızı bulmak istiyorsanız ve cihaz Bluetooth kapsama alanında ise bu cihaz sizin için yardımcı olacak Uygulama üzerinde SmartTag’e yakınlığınıza göre bir sinyal seviyesine ulaşırsınız ve yaklaştıkça bu sinyal seviyesi artar. Yaklaşınca da SmartTag’i çaldırabilirsiniz. (Bir parkta köpeğinizi izlemek için de kullanılabileceği söyleyen kullanıcılar var. Ancak üstünde bu cihaz varsa bile can dostunuzdan gözünüzü ayırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü henüz gelişmekte olan bir teknoloji olduğunu belirtmeliyim.)
Samsung SmartTag’in pili ve menzili nasıl?
Samsung Galaxy SmartTag’i deneyen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre günlük kullanımda yaklaşık 30 metre uzaktan cihazın çalıştırdıklarını öğrendik. Cihazın amacı evdeki kaybolan eşyalar bulmak ve 30 metre çoğu kullanıcı için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca cihaz tanıtılırken değerli eşyalar için bir güvenlik takipçisi olarak değil, yakınınızda tuttuğunuz günlük nesnelere bağlanması amaçlanmıştır. Ek olarak, Samsung cihaz için maksimum 118 metrelik bir menzil vaat ediyor. Galaxy SmartTag’in içindeki pil, 220 mAh standart bir düğme pil( CR2032). Bu pille cihaz yaklaşık olarak 300 gün çalışabilir. Ürün Türkiye’de 299 TL fiyat etiketiyle satılmakta.
Akıllı Ev
Robot süpürge modelleri hangi zeminlerde kullanılabilir?
Pandemi döneminde en çok tercih edilen teknolojik cihazlardan biri de robot süpürgeler oldu. Salgın döneminde ev içerisinde geçirdiğimiz süre arttı. Bununla birlikte temizlik ve hijyen konusu daha da önem kazandı. Evden çalışanların, fiziki engeli olanların, evcil hayvan sahiplerinin ve ev tozuna alerjisi olanların ilk tercihi robot süpürgeler oldu. Böylelikle robot süpürgelere olan talep arttı. Aynı zamanda bu durum ürün çeşitliliğini ve rekabeti de beraberinde getirdi.
İlginizi çekebilir:Samsung Robot Handy ev işlerinde yeni asistanınız olacak!
Robot süpürge modelleri hangi zeminlerde kullanılabilir?
Mevcut incelemelere göre, robot süpürgeler genellikle sert zeminlerde iyi performans gösteriyor. Aynı zamanda halı, köşe ve kenarlar ve evcil hayvan tüyleriyle de belirli oranda mücadele edebiliyor.
|Zemin Tipi
|Başarı(%)
|Min-Max skor
|Sert zemin (%)
|87
|33-99
|Halı (%)
|34
|8-60
|Evcil hayvan kılı (%)
|55
|20-90
|Köşeler ve kenarlar (%)
|62
|20-80
Bu tabloda ki sonuçlar şaşırtıcı değiller. Robot süpürgelerin daha küçük motorları var. Bu yüzden halının derinliklerine inmek veya evcil hayvan kılı toplamak için normal süpürgeler kadar emiş gücü üretemezler. Ayrıca, fırçaları ve kıl toplama yuvaları daha küçüktür. Bu yüzden geleneksel süpürgeler gibi her zeminde etkili olamazlar.
Geleneksel süpürgelerin yerini alabilirler mi?
Ev tipi elektrikli süpürgelerin, hayatımızı kolaylaştırdığı tartışılmaz bir gerçek. İlk piyasaya sürüldükleri günden bugüne kadar, pratikliklerini ve verimliliklerini sürekli olarak iyileştirerek; inanılmaz düzeyde gelişim gösterdiler. Ancak günümüz şartlarında onları kullanmak insanlara yorucu geliyor. Bundan dolayı geleneksel süpürgelerin kullanım oranı giderek azalıyor. Peki akıllı süpürgeler geleneksel süpürgelerin yerini alabilirler mi? İnceleme sonuçlarına göre, evinizin tek elektrikli süpürgesi olarak bir akıllı süpürge kullanmak yeterli olmayacaktır. Bundan dolayı eski süpürgenizi de kullanmaya devam etmenizi öneririz.
En yeni teknolojiye sahip akıllı süpürge modellerini Hepsiburada‘dan incelemek için tıklayınız!
Akıllı Ev
Samsung JetBot 90 AI + yapay zekalı akıllı robot süpürge
Otonom sistemlerin yaygınlaşmasıyla hayatımızın bir parçası olmaya başlayan akıllı robotlar, hayatımızın her alanında bize yardımcı oluyor. Pandemi döneminde en çok tercih edilen akıllı robotların başında akıllı robot süpürgeler geldi. Akıllı robot süpürge modellerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Son olarak Samsung, yapay zeka destekli dünyanın ilk akıllı robot süpürge modeli JetBot 90 AI+’ı tanıttı.
İlginizi çekebilir:Samsung Robot Handy ev işlerinde yeni asistanınız olacak!
Samsung JetBot 90 AI + yapay zekalı akıllı robot süpürge
JetBot 90 AI+, sürücüsüz araçlarda da kullanılan LiDAR sensörlerini kullanıyor. Bu sensörler sayesinde mesafeleri algılayabiliyor, konum takibi ve haritalandırma yapabiliyor. Üç boyutlu sensörü sayesinde mobilya, oyuncak, kablo, yere düşmüş yiyecek ve evcil hayvan dışkısı arasındaki farkları algılayabilen akıllı robot süpürge, yerdeki en küçük nesneleri dahi tespit edebiliyor. Nesne algılama algoritması sayesinde tüm nesneleri tanıyıp, böylece en güvenli ve verimli rotayı oluşturabiliyor. Rotası üzerinde bulunan engellerden kaçabiliyor. JetBot 90 AI+, hassas ve kırılabilecek nesneleri öğrenebiliyor ve temizlik yaparken bu nesneler ile mesefesini koruyabiliyor. JetBot 90 AI+, dolap ve koltuk gibi mobilyaların altına girerken kendi yüksekliğini de ayarlayabiliyor. Algoritması sayesinde evcil hayvan dışkısı ve gıda gibi maddeleri tanıyabiliyor, herhangi bir nesnenin tehlikeli olduğunu ya da daha fazla kirlenmeye yol açabileceğini fark ederse o nesneye yaklaşmıyor. Rotası üzerinde temizlenmemesi gereken bir nesne algıladığı zaman size bir bildirim göndererek sizi bilgilendirebiliyor. Bu özelliği sayesinde süpürgenin halı ve mobilyalarınıza zarar vermesi engellenmiş oluyor. JetBot 90 AI+, Samsung SmartThings uygulaması ile kontrol edilebiliyor. Zaman ayarı yapılabiliyor, girilmemesi gereken alanlar belirlenebiliyor. Ayrıca uzaktan süpürgenin kamerasına bağlanarak evin içini izleyebilir veya evcil hayvanlarlarınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Bebeğiniz ile dadısının nasıl zaman geçirdiğini de denetleyebilirsiniz.
Otomatik Boşaltma Sistemi
Temizlik sona erdiğinde ise JetBot 90 AI+, Clean Station adı verilen temizlik bölmesine giriyor ve topladığı maddeleri bu bölmedeki torbaya boşaltabiliyor. Bu sayede sürekli kullanıma hazır kalabiliyor. Samsung, ABD’de JetBot 90 AI + ‘ı 2021’in ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor ancak ülkemiz için satış tarihi henüz açıklanmadı.
En yeni teknolojiye sahip akıllı robot süpürge modellerini Hepsiburada‘dan incelemek için tıklayınız!
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Quincii, 5 gün önce
-
Yazan: butiksevda, 2 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
Xiaomi, Mijia Pro süpürme ve paspas robotunu tanıttı!
Cyberpunk 2077 için planlanan çok oyunculu mod iptal mi oluyor?
Xiaomi, ilk görüntüleme çipini piyasaya sürdü!
Louvre Müzesi tüm koleksiyonunu internete yükledi!
Xiaomi Mi Laptop Pro 15 ve 14 Tanıtıldı!
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
Redmi 9C incelemesi | Xiaomi’nin Türkiye’de ürettiği ilk telefon!
Xiaomi Avcılar’daki fabrikada nasıl üretim yapıyor? Hangi modeller üretilecek?
Oppo Reno 4 Lite vs Vivo Y70 | Hangisini Almalı? #5
GÜZEL SES, GÜZEL GÜRÜLTÜ ENGELLEME | Huawei FreeBuds 4i
Cuma Raporu #147: Yeni nesil telefonlar, Biontech aşısı ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.