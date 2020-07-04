Xiaomi Mi TV Stick özellikleri ortaya çıktı!

OnePlus, geçtiğimiz Eylül ayında akıllı televizyon pazarına Q1 ve Q1 Pro olmak üzere iki modelden oluşan Q1 serisiyle giriş yaptı. Bu televizyonlar fiyat segmenti olarak üst segmente konumlanmıştı. Ancak bu sefer şirket, 2 Temmuz‘da daha uygun fiyatlı TV’ler ile karşımıza çıkacak.

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OnePlus yeni TV’lerle ilgili neleri doğruladı?

OnePlus yeni TV serisinin birkaç önemli özelliğini ve serinin üç modelden oluşacağını doğruladı. Şirket, bu modellerin ekran boyutlarını açıklamadı. Fakat bu ayın başlarında 32 inç ve 43 inç iki TV modeli onaylamıştı. Üçüncüsünün Q1 serisiyle aynı boyutta 55 inçlik bir ekran olacağı tahmin ediliyor. 32 inçlik model HD çözünürlüklü, 43 inçlik Full HD çözünürlüklü ve 55 inçlik ise QHD ekrana sahip olabilir.

OnePlus yeni TV serisi ile fiyatları da daha uygun hale getirecek. Bu fiyatlar 1x,999 INR, 2x,999 INR ve 4x,999 INR olarak sıralanıyor. Fakat en kötü senaryoda bile 19,999 INR(265$), 29,999 INR(395$) ve 49,999 INR(660$) olacak. Geçtiğimiz seneki Q1 serisi televizyonlar 69,900 INR(925$) ve 99,900 INR(1320$) olarak fiyatlandırılmıştı. Bunlar yeni seriye göre daha üst segment cihazlardı. Bu sebeple bazı kısıtlamalara gidildiğini görebiliriz.

OnePlus‘un yeni TV ailesi, Dolby ATMOS ve Dolby Vision destekli olarak gelecek. Ayrıca cihazın inceliği 6.9 mm olacak. 2 Temmuz tarihinde tanıtılacak cihaz hakkında yakın zamanda daha çok şey öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.