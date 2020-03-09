Xiaomi Mi TV 5, 75 inç seçeneğiyle satışa çıkıyor

Çin’in devleşmekte olan şirketi Xiaomi, akıllı TV pazarında da öne çıkmaya çalışıyor. Hatta Xiaomi, TV sektöründe şimdiden Çin ve Hindistan pazarını domine etme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mi Tv 5 serisinin 55 ve 65 inçlik modelleriyle başarılı bir satış grafiği yakalayan Xiaomi; serinin 75 inçlik modelini de satışa sunuyor.

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Xiaomi Mi TV 5 serisinde 75 inçlik versiyonun fiyatı ne kadar olacak

2019 yılının Kasım ayında Xiaomi, Mi TV 5 ve Mi TV 5 Pro serisini duyurmuştu. Mi TV 5’in 55 inçlik modeli 433 Dolar, 65 inçlik modeli ise 577 Dolar olarak duyurulmuştu. Mi TV 5 Pro modellerinde ise fiyatlar 55 inçlik model 534 Dolar, 65 inçlik model ise 721 Dolar idi. Yeni satışa sunulacak olan 75 inç modellerde ise standart versiyon 1354 Dolar, Pro versiyon ise 1442 Dolar’dan satışa sunulacak.

Bildiğiniz üzere Mi TV 5 serisi Xiaomi’nin üst düzey, ultra ince televizyonlarının bulunduğu serisi. Bu cihazların kalınlığı sadece 5.9 mm. Bu modeller 4K çözünürlüklü, geniş renk skalasını da içinde barındıran panellere sahip ve bu modellerde ekran kasa oranı %97. Yani Xiaomi bu seride neredeyse çerçevesiz bir tasarım yakalamayı başardı. Performans tarafında ise Mi TV 5 serisi 12 nm’lik süreçle üretilen, Amlogic T972 işlemcisini barındırıyor. Ayrıca 8K çözünürlük ve Dolby desteği de mevcut.