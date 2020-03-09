Akıllı TV
Xiaomi Mi TV 5, 75 inç seçeneğiyle satışa çıkıyor
Çin’in devleşmekte olan şirketi Xiaomi, akıllı TV pazarında da öne çıkmaya çalışıyor. Hatta Xiaomi, TV sektöründe şimdiden Çin ve Hindistan pazarını domine etme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mi Tv 5 serisinin 55 ve 65 inçlik modelleriyle başarılı bir satış grafiği yakalayan Xiaomi; serinin 75 inçlik modelini de satışa sunuyor.
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Xiaomi Mi TV 5 serisinde 75 inçlik versiyonun fiyatı ne kadar olacak
2019 yılının Kasım ayında Xiaomi, Mi TV 5 ve Mi TV 5 Pro serisini duyurmuştu. Mi TV 5’in 55 inçlik modeli 433 Dolar, 65 inçlik modeli ise 577 Dolar olarak duyurulmuştu. Mi TV 5 Pro modellerinde ise fiyatlar 55 inçlik model 534 Dolar, 65 inçlik model ise 721 Dolar idi. Yeni satışa sunulacak olan 75 inç modellerde ise standart versiyon 1354 Dolar, Pro versiyon ise 1442 Dolar’dan satışa sunulacak.
Bildiğiniz üzere Mi TV 5 serisi Xiaomi’nin üst düzey, ultra ince televizyonlarının bulunduğu serisi. Bu cihazların kalınlığı sadece 5.9 mm. Bu modeller 4K çözünürlüklü, geniş renk skalasını da içinde barındıran panellere sahip ve bu modellerde ekran kasa oranı %97. Yani Xiaomi bu seride neredeyse çerçevesiz bir tasarım yakalamayı başardı. Performans tarafında ise Mi TV 5 serisi 12 nm’lik süreçle üretilen, Amlogic T972 işlemcisini barındırıyor. Ayrıca 8K çözünürlük ve Dolby desteği de mevcut.
Akıllı TV
Samsung, bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı planlıyor
14 yıldır TV sektöründe lider üreticilerden olan Samsung; son dönemde QLED TV’leri ile adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl ise QLED TV’lerde 8 milyon satış yapmayı hedefleyen Samsung, LG ve Sony’i de alt etmek istiyor.
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Samsung, TV sektöründe ne durumda
Bu yıl 8 milyon QLED TV satmayı hedefleyen Samsung, geçtiğimiz yıl yani 2019’da 5,3 milyon satabildi. Bu da demek oluyor ki geçen yılla kıyasladığımızda; Samsung bu yıl üst segment televizyon satışlarında %50’lik bir artış hedefliyor. Samsung her ne kadar Sony ve LG’yi ana rakipleri olarak belirlese de TV pazarında sektör çok büyük, Philips, Hisense, Xiaomi, Toshiba, Panasonic gibi birçok fazla marka sıkı rekabet halinde. Hatta bu markaların geçtiğimiz yıldaki satış rakamlarını incelediğimiz zaman ise Vizio 380.000, Huawei ve TCL 500.000 QLED TV satmış. Bunlar çok ciddi rakamlar olmakla beraber Samsung’un kendisine koyduğu bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğu ise merak konusu.
QLED TV satışları Samsung’un TV sektöründeki satış oranlarının sadece %12.1’ine denk gelmesine rağmen Samsung prestij konusu olarak da QLED TV satışlarını çok ciddiye alıyor. Samsung’un aksine LG ve Sony ise OLED TV’lere odaklanmış durumda. Samsung’un QLED TV satışları LG’nin OLED TV satışlarının iki katı kadar fazla olmakla beraber geçtiğimiz yıl Samsung, TV satışlarında Sony’i de ikiye katladı. Bu yıl TV sektöründe başta LG, Sony ve Samsung olmak üzere lider firmaları büyük bir rekabet bekliyor.
Akıllı TV
The Wall en büyük 8K televizyon modeli olacak
The Wall; Samsung’un en büyük 8K QLED televizyonu olarak bugün Amsterdam’da sergilenecek.
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The Wall ölçüleri ne kadar?
The Wall minimum 219 inç ve maksimum 583 inç‘lik modeller olmak üzere birçok boyutta satışa sunulacak. Ürün gamında tam olarak kaç model bulunacak henüz bilmiyoruz ancak 583 inçlik modelin metrik ölçüm sisteminde 14.81 metre olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Kafanızda daha rahat canlandırabilmeniz için şöyle örnekleyeyim; günümüzde çokça satın alınan 49 inçlik televizyonlardan 12 tanesini bir araya getirerek bu ölçüye ulaşabilirsiniz.
The Wall’un teknik özellikleri neler?
Verilen ilk bilgilere göre tamamen çerçevesiz olarak üretilen bu model aynı zamanda 7 gün 24 saat aralıksız çalışabilecek dayanıklılıkta tasarlanmış. Samsung ayrıca bu ürünle beraber yüksek renk aralığı ve yüksek renk tutarlılığı vadediyor. Üründe kullanılan işlemci yapay zeka destekli ve ürünün yazılımı Tizen 5.5 olarak geliyor. Samsung yetkilileri The Wall’u üretirken ürünün enerji tasarruflu ve doğa dostu olmasına da dikkat ettiklerini belirttiler.
The Wall ne zaman satışa sunulacak?
Yetkililer tarafından ürünün ne zaman satışa sunulacağı konusundaki açıklamaları ise 2020 yılının ilk yarısında ürünün piyasaya çıkacağı ve fiyatının henüz netleşmediği şeklinde oldu.
Elbette bu ürün bireysel kullanıcılardan ziyade iş dünyasında kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş bir ürün. Samsung; sağlık, turizm, pazarlama vb. sektörlerdeki şirketleri bu ürün için potansiyel müşterileri olarak görüyor.
Akıllı TV
Philips TV, 2020’nin ilk çeyreğinde 5 yeni televizyon tanıtacak!
Philips TV yeni tasarım koleksiyonuyla çıtayı daha da yükseltti. Firma, dün akşam Amsterdam’da gerçekleştirdiği 2020 yeni ürün lansmanında yılın ilk çeyreğinde 5 yeni TV modelini tanıtacağını açıkladı.
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Koleksiyonda yer alan Philips OLED 805 ve 855 TV’ler güzel göründüğü kadar akıllı da. 4. nesil P5 işlemci, 3 taraflı Ambilight, Android 9 Smart TV ve yapayzeka özelliği sayesinde görüntü kalitesini farklı bir noktaya taşıyor.
Philips TV, 9235 ve 9435 serilerinde Bowers & Wilkins iş birliğiyle Premium Ses sunuyor. 2020 yılında performans Serisi’ne 8505 modelini de ekledi.
Ayrıca, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ ve HLG uyumu 2020 Android TV ürün gamında da devam ediyor.
OLED 805/855: Akıllı, göz alıcı ve pürüzsüz görüntü kalitesi!
Philips TV yeni OLED serisinde televizyonları akıllandırıyor. Raflarda yer alacak OLED805 ve 855 modellerinde görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarmak için yapay zeka kullanıldığı açıklandı.
Yapay zeka özelliği; tüm görüntüleri analiz ederek en iyi renk, keskinlik, derinlik ve hareket kabiliyetini doğru zamanda izleyiciye sunuyor. Çok karanlık ve çok aydınlık sahneler için televizyonda bulunan geliştirilmiş HDR özelliği sayesinde izleyici daha gerçekçi bir televizyon deneyimi yaşıyor.
Yeni Philips OLED 805 ve OLED 855 TV’ler kapalıyken de kenarsız, şık ve elegans ultra ince tasarımlarıyla gözlere hitap ediyor. TV kumandası ise İskoç menşeili deri uzmanı Muirhead imzası taşıyor.
9435 LED 4K ve 9235 LED 4K UHD: Bowers &Wilkins iş birliğiyle
Philips TV’nin premium ses partneri Bowers&Wilkins koleksiyonuna iki yeni model daha eklendi. 9435 LED 4K UHD ve 9235 LED 4K UHD. Odanın ortasına yayılan güçlü sistem, ekrandaki tüm diyalogları TV’nin ortasına doğru yönlendiriyor.
Oyunlardaki, TV dizilerindeki ve filmlerdeki ses gücü konusunda Philips TV, kullanıcılarına komşularını şimdiden evlerindeki olası savaş alanı, konser ve yarış pisti efektleri konusunda uyarmalarını tavsiye ediyor. Bass’ı hissettiriyor!
Yeni Philips 8505 Performans Serisi : Paranızın hakkını verecek!
Philips TV’nin başarılı en yeni ürünü olan Philips 8505 orta segmente kalite getirmeye devam ediyor. 4K Android LCD televizyon (43’’, 50’’, 58’’, 65’’ ve 70’’ seçenekleriyle) raflarda yer alacak. 20W Philips 2.0 ses sistemine sahip 3 taraflı Ambilight’lı model paranızın karşılığını veriyor. Philips TV’nin bu modeli sayesinde yüksek bütçeler ödemeden kaliteli görüntüler sunan bir televizyona sahip olmanız mümkün.