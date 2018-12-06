Xiaomi Mi Shop’ta Mi Band 3 kampanyası (HEDİYELİ)

Geçtiğimiz aylarda Vadistanbul alışveriş merkezinde ülkemizin ilk yetkili Mi Shop mağazasını açan Xiaomi, üç gün sürecek bir kampanya başlattı. Bu videomuzda hem bu kampanyanın detaylarını paylaştık. Ayrıca kampanyanın şerefine 3 kişiye Xiaomi Mi Band 3 hediye ediyoruz.

Yarışmaya katılım linki: https://hwp.to/2BUTCnW

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Xiaomi Mi Shop’ta seçili akıllı telefon alanlara Mi Band 3 hediye

Kampanya kapsamında 7-8-9 Aralık tarihlerinde Vadistanbul’daki Mi Shop’tan seçili akıllı telefon modellerini satın alan kullanıcılar, Xiaomi Mi Band 3 akıllı bilekliğe ücretsiz olarak sahip olacak. Kampanyaya sadece Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Black Shark ve Xiaomi Mi 8 (128 GB) modelleri dahil. Ayrıca markanın İstanbul’daki ikinci mağazası da Aralık ayının son haftasında Forum İstanbul’da teknoloji severlerle buluşacak. Aldığımız bilgilere göre yeni mağaza açılışı ve yılbaşı dolayısıyla farklı kampanyalar da yapılacak.

Kampanyaya dahil olan akıllı telefonlar ve fiyatları:

Mi Max 3: 2599 TL

Black Shark: 3999 TL

Xiaomi Mİ 8 (128 GB): 3999 TL