Sınav güvenliği için öğrencilerin özel hayatı ihlal ediliyor

Covid–19 pandemisi yüzünden evden yapılan eğitim sorunları beraberinde getiriyor. Sınavların güvenliğini sağlamaya çalışan öğretmenler, öğrencilerin özel hayatını ihlal ediyor.

İlginizi çekebilir: Laptop yerine iPad alınır mı?

reklam

Virüs hayatları değiştirdi

Virüse karşı alınan tedbirler hayatımızda pek çok şeyi değiştirdi. Eskiden normal olarak yaptığımız pek çok şeyi bugün uzaktan yapıyoruz. Çalışmak ve eğitim de bunlara dahil. Bu durum pek çok zorluğu beraberinde getiriyor. Uzaktan eğitim görmek zorunda olan öğrenciler, kendilerine düzgün bir internet bağlantısı, öğrenim sistemlerine girecek bir akıllı cihaz ve kamera edinmek zorunda bırakılıyor. Özellikle dolar kuru ve pandemi nedeniyle yükselen fiyatlar, bu asgari şartları sağlamayı oldukça zorlaştırıyor. Bazı ufak tefek yardım kampanyaları olsa da şu ana kadar kimse öğrenciler için ideal bir çözüm sağlamış değil. Tüm bu sorunlar yetmezmiş gibi şimdi de bazı öğrenciler, aşırıya kaçan sınav tedbirleri ve özel hayat ihlali ile boğuşuyor.

Öğrencilerin özel hayatları ihlal ediliyor

Bazı üniversitelerden son zamanlarda gelen haberler oldukça tatsız. Sınav güvenliğini sağlamaya çalışan okullar mantık sınırlarını aşan çözümler üretmeye çalışıyor. Gelen haberlere göre bazı üniversiteler, öğrencilerin evine arkasına yerleştirmesi için ayna gönderirken, bazıları da birden fazla kamera uygulamasıyla sorunu çözmeye çalışıyor. Ayna ve kamera şartını yerine getirmeyen öğrencilerin sınavları ise geçersiz sayılıyor. Sınav güvenliği elbette önemli ama öğrencilerin elinde olmayan sebeplerden dolayı özel hayatlarını ihlal etmek ya daha fazla teknolojik alet edinmeye zorlamak oldukça anlamsız. Okullar öğrencilerine sınavlar için gerekli asgari şartları sağlamalıdır.

Konuyla iliği absürt önlem alan üniversitelerden birinin rektörünün açıklaması ise şu şekilde;

“Tüm öğrencilere birer ayna yolluyoruz. Yani 11 bin ayna göndereceğiz. Dik duran bir ayna. İki kamerası olmayan öğrenciler için bir kolaylık bu. Ücretsiz şekilde yollamaya başladık bu aynaları. Ekranı gösterecek şekilde sabitlenecek ve dolayısıyla hem öğrenciyi hem ekranı görebileceğiz. Genelde iki kamera kullanılıyor. Ancak herkesten iki kamera istemiyoruz.

Aynayı koyunca da iki kamera işlevi görmüş olacak zaten. Herkese bir e-posta gönderdik. Adreslerini teyit etmelerini istedik. Bir aparatı da var dik durması için. Onunla birlikte gönderiyoruz. Bunu özel olarak yaptırdık. Hazır satılan bir sınav aynası yok tabi.

Konuyla ilgili henüz YÖK ya da başka resmi kurumdan açıklama gelmezken, mağdur edilen öğrenciler için bir çalışma olup olmadığı merak konusu.