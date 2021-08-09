Akıllı Telefonlar
Redmi 10’un tüm özellikleri yanlışlıkla ortaya çıktı!
Redmi‘nin yeni akıllı telefon modeli Redmi 10 sızdırıldı. İşte karşınızda Redmi’nin yeni göz bebeği Redmi 10’un özellikleri ve fiyatı.
Xiaomi‘nin alt markası olarak varlığını sürdüren Redmi, yeni modelleri ile piyasadaki yarışını sürdürüyor. Pazarda önemli bir yer tutan Redmi, şimdi Redmi 10 modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Redmi‘nin yeni orta-üst segment modeli Redmi 10 henüz tanıtılmadı. Ancak bugün oluşan bir sorun cihazın tüm özelliklerini sızdırdı. Redmi 10’u bir yanlışlık sonucu gözler önüne süren Singapurlu perakendeci Courts, cihazın fiyatını ve özelliklerini açıklamış oldu. Gelin Redmi’nin yeni modeli Redmi 10‘un özelliklerine göz atalım.
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Redmi 10’un tüm özellikleri!
Redmi’nin yeni akıllı telefon modeli Redmi 10 artık tüm özellikleri ile karşımızda. İlk olarak ekrandan başlamak gerekirse, Redmi 10 ön kısmında 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. 90Hz yenileme hızına sahip bu LCD ekran FHD+ çözünürlük sunuyor. Yine ön kısmında 8MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan Redmi 10, bu kamerayı ekranın ortasına konumlandırmış.
Arka tarafa geçtiğimizde oldukça şık bir tasarıma sahip dörtlü kamera grubu bizleri karşılıyor. 50MP‘lik bir ana kamera ile gelen Redmi 10, hemen çevresinde bir adet 8MP‘lik ultra geniş açılı kamera ve iki adet 2MP‘lik kameraya yer veriyor. 3.5mm‘lik ses jakını da kasa üzerinde taşıyan Redmi 10, tasarımı ile dikkat çekici duruyor diyebiliriz.
Performansını MediaTek Helio G88 yonga setinden alan Redmi 10, 6GB RAM bellek ile performansını güçlendirecek. Elektriksel gücünü 5000mAh‘lik pilinden alan cihaz, 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Şimdilik 128GB depolama alanına sahip olduğu bilinen Redmi 10, belki depolama alanında farklı bir seçenek daha sunabilir. Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi ile birlikte gelen Redmi 10, parmak izi sensörünü ise güç tuşunun üzerinde taşıyor.
Redmi 10’un fiyatı!
Redmi 10‘un yanlışlıkla sızdırılmasıyla cihazın sadece özellikleri değil fiyatı da ortaya çıktı. Gri, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek olan Redmi 10, şimdilik 185 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Tabi bu fiyat bölgelere göre değişiklik gösterecektir.
Redmi 10 hakkında ortaya çıkan bilgiler bunlardı. Aslında cihaz hakkında her şey öğrenilse de, yine de lansmanda bilinmeyen detaylar ortaya çıkacaktır. Bakalım Redmi lansmanı ne zaman gerçekleştirecek.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4’ün tüm özellikleri ortaya çıktı!
Xiaomi‘nin yeni akıllı telefon modeli Mi Mix 4‘ün tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte Xiaomi Mi Mix 4 amiral gemisinin tüm özellikleri.
Birkaç gün önce bir mağazada posteri görünen Xiaomi Mi Mix 4, tasarımını tüm hatları ile gözler önüne sürmüştü. Şimdi Weibo‘da çıkan yeni bir sızıntı ile özelliklerini de ortaya döken Mi Mix 4, artık tüm detaylarıyla karşımızda diyebiliriz.
Xiaomi‘nin yeni yüksek özellikli modeli Mi Mix 4, yakın bir tarihte tanıtılacak. Ancak cihazın birçok özelliği kesin olmamakla birlikte ortaya çıktı. Şimdi gelin Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi modeli Mi Mix 4’ün bilinen tüm özelliklerine göz atalım.
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Xiaomi Mi Mix 4’ün tüm özellikleri!
11 Ağustos‘ta gerçekleşecek olan lansmanda tüm özellikleri ile karşımıza çıkacak olan Xiaomi Mi Mix 4, lansman öncesi Weibo‘da karşımıza çıktı. Xiaomi Mi Mix 4’ün sızdırılan özellikleri şimdiden heyecan veriyor. Gelin cihazı inceleyelim.
Sızıntılara göre 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile birlikte gelecek olan Mi Mix 4, 1080×2400 piksel Full HD+ çözünürlükte görüntüler sunacak. 120Hz yenileme hızına sahip bu ekran 480Hz dokunmatik örnekleme ve 10 bit renk derinliği sunacak. Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekran, altında 20MP‘lik bir ekran altı kameraya yer verecek.
Arka tarafında 100MP‘lik OIS destekli Samsung imzalı bir ana kamera taşıyacak olan Mi Mix 4, 120 derece FOV’a sahip 13MP‘lik bir geniş açılı kameraya ve 8MP‘lik bir telefoto kameraya sahip olacak.
Performansını Snapdragon 888’in üst versiyonu olan Snapdragon 888+‘dan alacak olan Xiaomi Mi Mix 4, kapasitesi bilinmeyen LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama özellikleri ile karşımıza çıkacak. Elektriksel anlamda gücünü 4500mAh‘lik pilinden alan cihaz, 50W kablosuz, 120W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.
Çift SIM, 5G, Wi-Fi 6E, A-GPS, USB-C, HFC, Harman Kardon imzalı çift stereo hoparlör, Hi-Res ses desteği gibi birçok özellik ile birlikte gelecek olan Xiaomi Mi Mix 4, IP68 sertifikası ile suya dayanıklılık gösteriyor. Gri, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen Xiaomi Mi Mix 4 162,65 x 75,35 x 8,02 mm ölçülerinde ve 225 gram ağırlığında olacak.
Xiaomi Mi Mix 4 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadardı. Cihaz hakkındaki kesin bilgileri Xiaomi tarafından 11 Ağustos‘ta gerçekleştirilecek olan lansmanda alacağız. Bakalım Xiaomi, Mi Mix 4 için ne kadar fiyat biçmiş. Sizce Mi Mix 4’ün özellikleri yeterli mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix 4 birkaç özelliği ile ortaya çıktı!
Xiaomi‘nin yüksek özellikli modellerinden birisi olacak olan Xiaomi Mi Mix 4 görüntülendi. İşte Mi Mix 4’ün ilk görüntüleri ve bilinen bazı özellikleri.
Akıllı telefon pazarında birçok farklı model ile karşımıza çıkan Xiaomi, şimdi Mi Mix modelleri arasına bir yenisini ekliyor. Yüksek özellikleri ile bilinen Mi Mix modelleri, şimdi yeni bir modeli bünyesine katmaya hazırlanıyor. İşte Xiaomi’nin yeni modeli Xiaomi Mi Mix 4!
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Xiaomi Mi Mix 4’ün ilk görüntüleri!
Birkaç gün sonra tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4, tanıtımdan önce bazı resimler sayesinde ortaya çıktı. 10 Ağustos’ta resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4, bir mağazadaki poster sayesinde ortaya çıktı. Posterde son halini insanlara gösteren Mi Mix 4, gerçek anlamda çok şık duruyor. Arka tarafında büyük bir kamera grubu taşıyan Mi Mix 4, şimdilik başka bir detay vermiyor. Ancak bu cihazın ön kamerasının ekranın altında olduğu söylentiler arasında. Cihazın ön kısmının gösterilmemesi bundan dolayı olabilir. Tabi bunun gibi özellikler cihazın lansmanında kesinleşecek.
Xiaomi Mi Mix 4’ün özellikleri!
Yakın bir tarihte GeekBench‘te görüntülenen Xiaomi 2106118C modelinin Xiaomi Mi Mix 4 olduğu biliniyor. Buradaki bilgilere baktığımızda Mi Mix 4’ün Android 11 destekli MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacağını söyleyebiliriz. Hemen resmin altında 12GB RAM belleğini sergileyen Xiaomi Mi Mix 4, Snapdragon 888’in geliştirimiş versiyonu olan Snapdragon 888+‘ı kullanıyor. Tabi bu işlemci ve RAM belleğin birleşimi GeekBench skoruna da yansıyor.
Öte yandan 8GB RAM bellekli bir versiyon ile de gelecek olan Xiaomi Mi Mix 4, muhtelemen 256GB ve 512GB depolama seçenekleri sunacak. Xiaomi’nin ilk ekran altı kamerasına sahip modeli olması beklenilen Mi Mix 4, arka kısmında 108MP‘lik bir kamera taşıyacak. 4500mAh‘lik bir pil ile gelecek olan Xiaomi Mi Mix 4, 120W kablolu hızlı şarj desteği sunacak.
Genel olarak Xiaomi Mi Mix 4‘e baktığımızda son derece yüksek özelliklere sahip bir model olduğunu görüyoruz. 10 Ağustos‘ta resmi olarak tanıtılacak olan Xiaomi Mi Mix 4, muhtemelen tüm bu özelliklere sahip olacak. Ancak bu özelliklerin şimdilik sızıntılardan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Kesin bilgiler 10 Ağustos’ta gerçekleşecek olan tanıtımda belli olacak. Bakalım Xiaomi Mi Mix 4 daha ne gibi özellikler sunacak. Sizce Xiaomi Mi Mix 4’ün fiyatı ne kadar olacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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