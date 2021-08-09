Redmi 10’un tüm özellikleri yanlışlıkla ortaya çıktı!

Redmi‘nin yeni akıllı telefon modeli Redmi 10 sızdırıldı. İşte karşınızda Redmi’nin yeni göz bebeği Redmi 10’un özellikleri ve fiyatı.

Xiaomi‘nin alt markası olarak varlığını sürdüren Redmi, yeni modelleri ile piyasadaki yarışını sürdürüyor. Pazarda önemli bir yer tutan Redmi, şimdi Redmi 10 modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Redmi‘nin yeni orta-üst segment modeli Redmi 10 henüz tanıtılmadı. Ancak bugün oluşan bir sorun cihazın tüm özelliklerini sızdırdı. Redmi 10’u bir yanlışlık sonucu gözler önüne süren Singapurlu perakendeci Courts, cihazın fiyatını ve özelliklerini açıklamış oldu. Gelin Redmi’nin yeni modeli Redmi 10‘un özelliklerine göz atalım.

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Redmi 10’un tüm özellikleri!

Redmi’nin yeni akıllı telefon modeli Redmi 10 artık tüm özellikleri ile karşımızda. İlk olarak ekrandan başlamak gerekirse, Redmi 10 ön kısmında 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. 90Hz yenileme hızına sahip bu LCD ekran FHD+ çözünürlük sunuyor. Yine ön kısmında 8MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan Redmi 10, bu kamerayı ekranın ortasına konumlandırmış.

Arka tarafa geçtiğimizde oldukça şık bir tasarıma sahip dörtlü kamera grubu bizleri karşılıyor. 50MP‘lik bir ana kamera ile gelen Redmi 10, hemen çevresinde bir adet 8MP‘lik ultra geniş açılı kamera ve iki adet 2MP‘lik kameraya yer veriyor. 3.5mm‘lik ses jakını da kasa üzerinde taşıyan Redmi 10, tasarımı ile dikkat çekici duruyor diyebiliriz.

Performansını MediaTek Helio G88 yonga setinden alan Redmi 10, 6GB RAM bellek ile performansını güçlendirecek. Elektriksel gücünü 5000mAh‘lik pilinden alan cihaz, 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Şimdilik 128GB depolama alanına sahip olduğu bilinen Redmi 10, belki depolama alanında farklı bir seçenek daha sunabilir. Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemi ile birlikte gelen Redmi 10, parmak izi sensörünü ise güç tuşunun üzerinde taşıyor.

Redmi 10’un fiyatı!

Redmi 10‘un yanlışlıkla sızdırılmasıyla cihazın sadece özellikleri değil fiyatı da ortaya çıktı. Gri, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek olan Redmi 10, şimdilik 185 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Tabi bu fiyat bölgelere göre değişiklik gösterecektir.

Redmi 10 hakkında ortaya çıkan bilgiler bunlardı. Aslında cihaz hakkında her şey öğrenilse de, yine de lansmanda bilinmeyen detaylar ortaya çıkacaktır. Bakalım Redmi lansmanı ne zaman gerçekleştirecek.