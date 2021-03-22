Xiaomi Mi Pad 5, ekran özellikleriyle ortaya çıktı!

Lei Jun ve diğer Xiaomi yöneticileri, bu yıl yeni Xiaomi Mi Mix 4 ve Xiaomi Mi Pad 5‘in geleceğini resmi olarak doğrulamıştı. Bugün ise Xiaomi, 29 Mart’ta ürün lansman konferansı düzenleyeceğini resmen duyurdu. Şirketin, konferansta iki adet Xiaomi Mi 11 serisi telefon tanıtması muhtemel gözüküyor. Ayrıca Xiaomi, Mi Notebook Pro ve Xiaomi Mi Pad 5‘i de tanıtacak.

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Xiaomi Mi Pad 5, hangi ekran özellikleriyle gelecek?

Digital Chat Station‘a göre Mi Pad 5, önceki nesile göre ekran boyutunu arttıracak. Xiaomi Mi Pad 4, 8 inç iken Mi Pad 5, 11 inç ekran boyutuna sahip olacak. Bu, iPad ile yaklaşık aynı boyutlara denk geliyor. Apple‘ın yeni nesil iPad’i, önümüzdeki nisan ayında piyasaya çıkacak. O zamana kadar herhangi bir kıyaslama yapmak mümkün değil. Bununla birlikte bir Weibo raporuna göre Mi Pad 5, yüksek ekran tazeleme hızı ile gelecek. Önceki raporlara baktığımızda ise cihazın Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacağını görebiliyoruz.

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Son raporlar, Mi Pad 5‘in 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan 2K çözünürlüklü bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca bu raporda ek olarak, ekranların BOE tarafından temin edileceği de belirtiliyor. Bununla birlikte şirket, bu tablete özel bir MIUI versiyonu geliştiriyor. Böylelikle hem daha stabil hem de daha kullanışlı bir kullanıcı deneyimi elde edilecek.