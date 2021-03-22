Haber
Xiaomi Mi Pad 5, ekran özellikleriyle ortaya çıktı!
Lei Jun ve diğer Xiaomi yöneticileri, bu yıl yeni Xiaomi Mi Mix 4 ve Xiaomi Mi Pad 5‘in geleceğini resmi olarak doğrulamıştı. Bugün ise Xiaomi, 29 Mart’ta ürün lansman konferansı düzenleyeceğini resmen duyurdu. Şirketin, konferansta iki adet Xiaomi Mi 11 serisi telefon tanıtması muhtemel gözüküyor. Ayrıca Xiaomi, Mi Notebook Pro ve Xiaomi Mi Pad 5‘i de tanıtacak.
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Xiaomi Mi Pad 5, hangi ekran özellikleriyle gelecek?
Digital Chat Station‘a göre Mi Pad 5, önceki nesile göre ekran boyutunu arttıracak. Xiaomi Mi Pad 4, 8 inç iken Mi Pad 5, 11 inç ekran boyutuna sahip olacak. Bu, iPad ile yaklaşık aynı boyutlara denk geliyor. Apple‘ın yeni nesil iPad’i, önümüzdeki nisan ayında piyasaya çıkacak. O zamana kadar herhangi bir kıyaslama yapmak mümkün değil. Bununla birlikte bir Weibo raporuna göre Mi Pad 5, yüksek ekran tazeleme hızı ile gelecek. Önceki raporlara baktığımızda ise cihazın Snapdragon 870 yonga setinden gücünü alacağını görebiliyoruz.
Son raporlar, Mi Pad 5‘in 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olan 2K çözünürlüklü bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Ayrıca bu raporda ek olarak, ekranların BOE tarafından temin edileceği de belirtiliyor. Bununla birlikte şirket, bu tablete özel bir MIUI versiyonu geliştiriyor. Böylelikle hem daha stabil hem de daha kullanışlı bir kullanıcı deneyimi elde edilecek.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y72 5G resmi olarak tanıtıldı!
Vivo Y72 5G modelinin resmi lansmanı gerçekleşti. Merakla beklenen orta seviye akıllı telefonun birçok detayı da böylelikle ortaya çıktı.
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Vivo Y72 5G Dimensity 700 5G ile piyasaya çıkacak!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni modeller getirmeye devam ediyor. Özellikle fiyat performans ürünleri ile adından söz ettiren firma, orta seviye akıllı telefon rekabetine yeni bir model ile giriş yapıyor. Y72 5G modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, cihazını kullanıcılarının beğenisine sundu. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, adından da anlaşılacağı üzere 5G özelliği ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon bu 5G özelliğini MediaTek yapımı Dimensity 700 5G işlemcisinden alıyor.
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Bununla birlikte akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. Ayrıca Vivo Y72 5G, 6.58 inçlik FullHD+ IPS LCD ekran ile geliyor. Damla çentikli tasarıma sahip olan akıllı telefon 16 MP değerinde ön kamera ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bu kameralar ise sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensörü olarak kullanıcılarını karşılamakta. Mart ayının sonunda satışa çıkması planlanan akıllı telefon 323 dolardan piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Türkiye’de de satılacak POCO F3 duyuruldu!
POCO’nun bugün düzenlediği lansmanda duyurduğu ikinci akıllı telefon modeli POCO F3 oldu. Orta-üst seviyede rekabetçi özelliklere sahip olan cihaz, uygun fiyat etiketiyle de dikkat çekmeyi başarıyor.
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POCO F3 ortaya çıktı: 120 Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 870 işlemci!
Redmi K40 modelinin Avrupa versiyonu olarak bilinen POCO F3, kardeşiyle aynı tasarım ve özellikleri paylaşıyor. Ön yüzünde delikli ekran konsepti benimseyen telefonun parmak izi sensörü güç butonuna gömülmüş. Arka tarafta ise siyah, beyaz ve dokulu mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunuluyor. Bununla beraber 7.8 mm kalınlık ve 196 gram ağırlık da tasarım detayları arasında yer alıyor.
POCO F3’ün 6.67 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve 1300 nit maksimum parlaklık değeriyle öne çıkıyor. Ekran tarafında HDR10+ desteğiyle beraber MEMC, True Display ve True Color teknolojileri de dikkat çekiyor. Qualcomm Snapdragon 870 işlemciden güç alan POCO F3, 6/8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Ancak POCO F3’ün microSD kart desteği ise bulunmuyor.
Kamera tarafında ise kullanıcıları üçlü arka kamera paketi karşılıyor. 48 MP çözünürlüklü Sony IMX 582 ana kameraya 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro sensör eşlik ediyor. Telefonun video yeteneklerinde ise 4K/30 FPS kayıt desteğinin yanı sıra ses yakınlaştırma özelliği dikkat çekiyor. Ayrıca ekran deliğindeki ön kamera da 20 MP çözünürlüğünde bir sensör barındırıyor.
4.520 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan POCO F3, 33W hızlı şarj desteği barındırıyor. Bunun dışında her iki yüzde Gorilla Glass 5 koruma, Dolby Atmos destekli stereo ses sistemi ve Android 11 işletim sistemi ise öne çıkan diğer özellikleri oluşturuyor. Son olarak Türkiye’de yakında n11.com üzerinden satışa sunulacağı açıklanan telefonun fiyatı şu şekilde oluşuyor.
- 6 GB RAM + 128 GB depolama: 349 Euro
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 399 Euro
Aksesuar
Xiaomi Mi Band 6, 29 Mart’ta resmi olarak tanıtılacak!
Bugün Xiaomi, yeni akıllı bilekliği olan Xiaomi Mi Band 6‘nın lansman tarihini 29 Mart olarak sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Pazartesi günü gerçekleşecek lansmanın odak noktası, şirketin yeni amiral gemisi olan Xiaomi Mi 11 Ultra olacak. Bununla birlikte sunumda, Mi NoteBook Pro 2021‘in tanıtılmasını da bekliyoruz. Kaynağa göre Mi Band 6 da bu sunumda önemli bir yer tutacak.
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Xiaomi Mi Band 6 hakkında neler biliyoruz?
Xiaomi Mi Band 6, gelişmiş özellikleri ile seleflerinden çok daha yetenekli bir akıllı bileklik olacak. Yeni akıllı bileklikte, kandaki oksijen oranını ölçmeye yarayan yeni bir sensör ve GPS alıcısı bulunmakta. Ayrıca cihazın NFC desteği bulunan bir modeli de mevcut. Bununla birlikte cihaz, yaklaşık 30 adet spor modu ile gelecek. Ayrıca pek çok kullanıcının ihtiyacı olan WhatsApp ve Telegram entegrasyonu da yeni model ile birlikte kullanıma hazır olacak. Akıllı bilekliğin görünümü açısından seleflerinden pek farklı bir yanı olmayacak. Ancak ekran çözünürlüğü artacağı için görüntü kalitesi de artacak.
Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili beklenen en önemli detaylardan biri de fiyatlandırması. Cihazın satış fiyatında, önceki nesile göre bir artış olmayacağı bazı sızıntılarda ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı bileklikler, düşük maliyetli olduğu için ekran kartı veya oyun konsollarındaki gibi bir kıtlık yaşanması da beklenmiyor.
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
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