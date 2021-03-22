Xiaomi Mi Band 6, 29 Mart’ta resmi olarak tanıtılacak!

Bugün Xiaomi, yeni akıllı bilekliği olan Xiaomi Mi Band 6‘nın lansman tarihini 29 Mart olarak sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Pazartesi günü gerçekleşecek lansmanın odak noktası, şirketin yeni amiral gemisi olan Xiaomi Mi 11 Ultra olacak. Bununla birlikte sunumda, Mi NoteBook Pro 2021‘in tanıtılmasını da bekliyoruz. Kaynağa göre Mi Band 6 da bu sunumda önemli bir yer tutacak.

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Xiaomi Mi Band 6 hakkında neler biliyoruz?

Xiaomi Mi Band 6, gelişmiş özellikleri ile seleflerinden çok daha yetenekli bir akıllı bileklik olacak. Yeni akıllı bileklikte, kandaki oksijen oranını ölçmeye yarayan yeni bir sensör ve GPS alıcısı bulunmakta. Ayrıca cihazın NFC desteği bulunan bir modeli de mevcut. Bununla birlikte cihaz, yaklaşık 30 adet spor modu ile gelecek. Ayrıca pek çok kullanıcının ihtiyacı olan WhatsApp ve Telegram entegrasyonu da yeni model ile birlikte kullanıma hazır olacak. Akıllı bilekliğin görünümü açısından seleflerinden pek farklı bir yanı olmayacak. Ancak ekran çözünürlüğü artacağı için görüntü kalitesi de artacak.

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Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili beklenen en önemli detaylardan biri de fiyatlandırması. Cihazın satış fiyatında, önceki nesile göre bir artış olmayacağı bazı sızıntılarda ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı bileklikler, düşük maliyetli olduğu için ekran kartı veya oyun konsollarındaki gibi bir kıtlık yaşanması da beklenmiyor.