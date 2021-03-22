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Xiaomi Mi Band 6, 29 Mart’ta resmi olarak tanıtılacak!
Bugün Xiaomi, yeni akıllı bilekliği olan Xiaomi Mi Band 6‘nın lansman tarihini 29 Mart olarak sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Pazartesi günü gerçekleşecek lansmanın odak noktası, şirketin yeni amiral gemisi olan Xiaomi Mi 11 Ultra olacak. Bununla birlikte sunumda, Mi NoteBook Pro 2021‘in tanıtılmasını da bekliyoruz. Kaynağa göre Mi Band 6 da bu sunumda önemli bir yer tutacak.
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Xiaomi Mi Band 6 hakkında neler biliyoruz?
Xiaomi Mi Band 6, gelişmiş özellikleri ile seleflerinden çok daha yetenekli bir akıllı bileklik olacak. Yeni akıllı bileklikte, kandaki oksijen oranını ölçmeye yarayan yeni bir sensör ve GPS alıcısı bulunmakta. Ayrıca cihazın NFC desteği bulunan bir modeli de mevcut. Bununla birlikte cihaz, yaklaşık 30 adet spor modu ile gelecek. Ayrıca pek çok kullanıcının ihtiyacı olan WhatsApp ve Telegram entegrasyonu da yeni model ile birlikte kullanıma hazır olacak. Akıllı bilekliğin görünümü açısından seleflerinden pek farklı bir yanı olmayacak. Ancak ekran çözünürlüğü artacağı için görüntü kalitesi de artacak.
Xiaomi Mi Band 6 ile ilgili beklenen en önemli detaylardan biri de fiyatlandırması. Cihazın satış fiyatında, önceki nesile göre bir artış olmayacağı bazı sızıntılarda ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı bileklikler, düşük maliyetli olduğu için ekran kartı veya oyun konsollarındaki gibi bir kıtlık yaşanması da beklenmiyor.
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OnePlus Watch, 110’dan fazla egzersiz modunu destekleyecek!
OnePlus‘ın yeni akıllı saati OnePlus Watch, önümüzdeki hafta salı günü resmi olarak bir lansman ile Hindistan’da piyasaya çıkacak. Cihazın teknik özellikleri, hem sızıntı kaynakları hem de resmi kaynaklar tarafından ortaya çıkmıştı. Bugün ise OnePlus CEO’su Pete Lau, akıllı saatle ilgili yeni bilgiler açıkladı.
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OnePlus CEO’su, OnePlus Watch hakkında neler söyledi?
Bugün erken saatlerde yayınlanan bir tweette OnePlus CEO’su, OnePlus Watch’un 110’dan fazla egzersiz moduna sahip olacağını açıkladı. Tweet ayrıca yürüme, yüzme, kriket, badminton, halter ve bale gibi egzersiz modlarından bazılarını gösteren bir animasyon videosu içeriyor. Günümüzde akıllı saatlerde çok sayıda desteklenen spor modu görmek alışılmadık bir durum değil. Huawei Watch Fit, Honor Watch ES gibi cihazlar da, 80’den fazla spor modunu destekliyor. Ancak yine de farklı sporların bulunması kullanıcı deneyimi arttıran önemli bir unsur.
OnePlus Watch, yan tarafta iki adet fiziksel düğme bulunduran 46 mm’lik bir kadran ile geliyor. Birkaç çalışma modu desteğinin yanı sıra kalp atış hızı ve SpO2 sensörü de cihazda mevcut. Ayrıca kullanıcılar uyku takibini de saat ve uygulama aracılığı ile kontrol edebilecekler. Bununla birlikte arama yanıtlama, bildirim görüntüleme ve medya oynatma kontrolü de cihazda bulunmakta. OnePlus, akıllı saati RTOS’a dayalı özel bir işletim sistemi ile piyasaya sürecek.
Akıllı Ev
Samsung Galaxy SmartTag ile evde kaybolan eşyaların sonu mu geliyor?
Samsung markası,geçtiğimiz Ocak ayında Galaxy SmartTag’ı piyasaya çıkardı. Bu küçük Bluetooth destekli ürünler sayesinde evde kaybolan eşyaların nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Bu cihaz ile birlikte eşyalarınızı koyduğunuz yeri unuttuğunuzda hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Ayrıca Samsung, daha güçlü bant özellikleri içeren SmartTag + ‘ı bu yılın sonlarında piyasaya sürecek (SmartTag +, Galaxy S21 Ultra ve Note20 Ultra ile uyumlu olacak). Gelin hep beraber cihazın detaylarına bakalım.
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Samsung SmartTag için detaylar neler?
Samsung Galaxy SmartTag, yalnızca 13 gram ağırlığında ve küçük (39.1×39.1×9.9mm) bir cihaz. Maalesef cihazımız sadece Samsung Galaxy akıllı telefonlar ve Samsung cihazlarıyla çalışıyor. Çalıştırmak için ise Samsung’un SmartThings uygulaması kullanılıyor. SmartTag cihazımız Bluetooth 5.0 düşük enerji teknolojisiyle destekleniyor. Samsung Galaxy SmartTag, ortada bir düğme ve üstte bir klips, anahtarlık, sırt çantası veya evcil hayvan tasmasına takmak için kullanabileceğiniz bir delik bulunan basit bir tasarıma sahip. Ufak olmasına rağmen bombeli yapısından dolayı cüzdanda saklamaya uygun bir ürün değildir.
Samsung’un SmartThings uygulamasıyla Galaxy SmartTag ile birkaç şey yapabilirsiniz. Bunlardan ilki ise, SmartTag ile telefonunuzu bulabilirsiniz. Bunun için SmartTag’in düğmesine iki kez basıyorsunuz ve akıllı telefonunuzun zil sesi aktif oluyor. Ayrıca Galaxy SmartTag’i evinizin etrafındaki IoT cihazlarıyla iletişim kurmak için de kullanabilirsiniz. Örneğin, Samsung’un SmartThings uygulaması tarafından desteklenen bir cihazınız varsa, bunları açmak veya kapatmak için etiketin üzerindeki düğmeyi kullanabilirsiniz.
SmartTag ile kaybolan eşyalarınızı bulmak istiyorsanız ve cihaz Bluetooth kapsama alanında ise bu cihaz sizin için yardımcı olacak Uygulama üzerinde SmartTag’e yakınlığınıza göre bir sinyal seviyesine ulaşırsınız ve yaklaştıkça bu sinyal seviyesi artar. Yaklaşınca da SmartTag’i çaldırabilirsiniz. (Bir parkta köpeğinizi izlemek için de kullanılabileceği söyleyen kullanıcılar var. Ancak üstünde bu cihaz varsa bile can dostunuzdan gözünüzü ayırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü henüz gelişmekte olan bir teknoloji olduğunu belirtmeliyim.)
Samsung SmartTag’in pili ve menzili nasıl?
Samsung Galaxy SmartTag’i deneyen kullanıcılardan aldığımız bilgilere göre günlük kullanımda yaklaşık 30 metre uzaktan cihazın çalıştırdıklarını öğrendik. Cihazın amacı evdeki kaybolan eşyalar bulmak ve 30 metre çoğu kullanıcı için yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca cihaz tanıtılırken değerli eşyalar için bir güvenlik takipçisi olarak değil, yakınınızda tuttuğunuz günlük nesnelere bağlanması amaçlanmıştır. Ek olarak, Samsung cihaz için maksimum 118 metrelik bir menzil vaat ediyor. Galaxy SmartTag’in içindeki pil, 220 mAh standart bir düğme pil( CR2032). Bu pille cihaz yaklaşık olarak 300 gün çalışabilir. Ürün Türkiye’de 299 TL fiyat etiketiyle satılmakta.
Aksesuar
TCL S150, S200 ve S600 kablosuz kulaklıklar ülkemizde satışa sunuldu!
TCL, özellikleriyle öne çıkan üç yeni kablosuz kulak modeli TCL MoveAudio S150, TCL S200 ve TCL S600’ün Türkiye’de satışa çıktığını duyurdu. TCL MoveAudio’nun bu 3 yeni üyesi, kablosuz kulaklık pazarında kendilerine sağlam bir yer edinecek gibi gözüküyor. Gelin 3 kulaklığın da detaylarına bakalım.
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TCL MoveAudio S150 neler sunuyor?
13mm çapındaki hoparlörlere sahip olan TCL S150, IPX4 suya, sıçramalara ve tere karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu sayede, “spor yaparken terlersem kulaklığım için problem oluşturur mu” gibi endişelerin de önüne geçiliyor. TCL S150’nin iç yapısı da, pasif bir yalıtım sağlayarak; çevre gürültülerinin azaltılmasına katkı sunuyor. Ayrıca TCL’in akıllı kontrol özelliği de; kolay yoldan cihazınıza komut verebilmenizi sağlıyor.
Teknik özelliklere gelirsek de; çift taraflı Bluetooth 5.0 desteğine sahip olan S510; iki kulaklığın da iletişimini ayrı bağlantılarla sağlıyor. Bu sayede TCL, kulaklıklar arasındaki senkron problemlerinin önüne geçmeyi amaçlamış. TCL MoveAudio S150, tek kullanımda 3,5 saat, şarj kutusuyla da 20 saate varan batarya ömrü sunabiliyor. MoveAudio S150’nin satış fiyatıysa; 249 TL olarak belirlenmiş durumda.
TCL MoveAudio S200, orta segmentte iddialı
TCL MoveAudio S200 gerçek kablosuz kulaklıklarla; konfor ve tüm cihazlarla kolay bağlantı imkanı vadediyor. Kulaklıklar, dış gürültüyü ortadan kaldırmak; ve kullanıcının sesine odaklanmak için beamforming (hüzmeleme) teknolojisini kullanan dört dahili mikrofona sahip. Çift Bluetooth aktarımına sahip Bluetooth 5.0’ın düşük aktarım süresi sayesinde kullanıcılar film izlerken; ya da oyun oynarken senkron problemleri de yaşamıyor.
Elips tasarımı sayesinde konfor konusunda da bir artıya sahip olan S200, IP54 sertifikası sayesinde suya, toza ve tere karşı dayanıklı. Akıllı kullanım tespit özelliği sayesinde kulaklık takıldığında veya çıkarıldığında otomatik olarak müziği başlatıyor ya da durduruyor. TCL S200 True Wireless (TWS) kulaklıklar tek kullanımda 3.5 saate varan ve şarj kutusuyla birlikte kullanıldığında 23 saate varan batarya ömrü sunuyor. 499 TL’den satışa sunulan kulaklık, siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneğine sahip.
TCL MoveAudio S600, Aktif gürültü engelleyicisiyle (ANC) TCL’in amiral gemisi
TCL MoveAudio S600 gerçek kablosuz kulaklıklar (TWS); kullanıcıların kalabalık ve gürültülü ortamlarda bile rahatça ses alabilmek; ve seslerini iletebilmek için ihtiyaç duyduğu bütün donanıma sahip. Her iki kulaklıkta da ortam gürültüsünü azaltan dahili üç mikrofon sayesinde; çağrı yaptığınızda veya müzik dinlediğinizde dış ortamdan izole hale gelebiliyorsunuz. Bas sesler konusunda da iddialı olan MoveAudio S600; müzik dinlemeyi sevenler için yüksek kaliteli ses sunuyor.
Bluetooth 5.0 sayesinde herhangi bir gecikme olmadan tüm cihazlara kolayca bağlanabilen TCL MoveAaudio S600’de; “Smart Wear” adı verilen akıllı kullanım tespiti sayesinde kulaklık takıldığında müzik otomatik olarak devam ederken; kulaklık çıkarıldığında müzik otomatik olarak durduruluyor. Kullanımı daha da kolay hale getirmek için her kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliğini çalıştıran alanlar bulunuyor. Bu dokunmatik alanlar aynı zamanda müzik değiştirmek, aramaları cevaplamak, çalma listesini yönetmek; ve Google Sesli Asistanı çalıştırmak gibi birçok işlevde de kullanılabiliyor. Tek bir şarjla 8 saate varan, şarj kutusuyla da 32 saate varan batarya ömrü sunan bu kulaklıklar; hafif olmasının yanında ergonomik olarak tasarlanmış. Bu sayede TCL, uzun kullanımlarda kullanıcının kulaklarının rahat kalabilmesini amaçlamış. Kulaklıktaki IP54 sertifikası da; cihazın suya, toza ve tere karşı korunmasını sağlıyor.
799 TL’den başlayan fiyat etiketine sahip kulaklıklar; Grafit Grisi, Saf Mermer, Gümüş Krom ve Turkuaz Mavisi olmak üzere 4 ayrı renk seçeneğine sahip.
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: butiksevda, 4 gün önce
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Yazan: levent_orgun, 1 hafta önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 hafta önce
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Yazan: Ersin Akman, 4 hafta önce
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Yazan: indirimkuponu, 4 hafta önce
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