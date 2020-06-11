Xiaomi Mi NoteBook 14 resmi olarak duyuruldu!

Xiaomi, bugün Hindistan‘da ilk ultrabook dizüstü bilgisayarları olan Mi NoteBook 14 ve Mi Notebook 14 Horizon Edition‘u resmi olarak tanıttı. Her ikiside oldukça şık 14 inçlik ekranlara ve magnezyum kasalara sahip. Cihazlarda Intel 10.nesil CPU‘lar ve piyasadaki dizüstü bilgisayar markalarını üzecek olan fiyatlandırma seçenekleri mevcut olacak.

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Xiaomi Mi NoteBook 14 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Her iki Mi NoteBook 14 modelinde 16:9 en boy oranına sahip FHD çözünürlüklü LCD ekran bulunuyor. Horizon Edition, %91 ekran/gövde oranıyla yanlardan ve üstten daha ince çerçevelere sahip olacak. Çerçeveler çok ince olduğu için ekranda web kamerası için ek bir alan bulunmuyor. Bu yüzden Xiaomi Mi Webcam HD kamerası Mi NoteBook 14 serisi ile birlikte kutudan çıkacak. Standart Mi NoteBook 14, daha kalın çerçevelere ve 1.5 kg ağırlığa sahip. Horizon Edition ise 1.35 kg gibi oldukça hafif bir ağırlıkla gelecek.

Mi NoteBook 14, 10.nesil Intel Core i5-10210U CPU ve Intel UHD 620 veya GeForce MX250 GPU‘su ile gelecek. Horizon Edition ise bunlara ek Intel Core i7-10510U CPU‘su ve NVIDIA GeForce MX350 GPU seçeneklerine sahip olacak. Her iki bilgisayar da 8 GB DDR4 RAM ve 256 / 512 GB SATA SSD bulunduracak. Cihazlarda bağlantı noktası olarak bir USB 2.0, HDMI, bir USB-C ve iki adet USB 3.1 bağlantı noktası mevcut. Buna ek olarak kulaklık jakı ve özel bir şarj portu da bulunuyor.

Mi NoteBook 14, 10 saatlik kullanım ömrü sunan 46Wh pil ve 30 dakikada pili %50‘ye kadar dolduran 65W şarj cihazı ile birlikte gelecek. Xiaomi ayrıca Mi Band ile bilgisayar kilidi açmaya yaracak olan Mi Blaze Unlock‘u ve hızlı dosya aktarımı için Mi Smart Share‘ı bu laptoplarda aktif hale getirecek. Cihazlar Windows 10 Home ve bir aylık ücretsiz Office 365 uygulamalarına sahip olacak.

Mi NoteBook 14 serisi nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?

Mi NoteBook 14, 256 GB depolama alanı bulunan modeli 41,999 INR(553$), 512 GB modeli ise 44,999 INR(593$) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. GeForce MX250 destekli model ise 47,999 INR(633$) fiyatına sahip olacak.

Mi NoteBook 14 Horizon Edition, temel i5 CPU kullanan donanım için 54,999 INR(725$), i7 için ise 59,999 INR(791$) fiyat etiketiyle gelecek.

Mi NoteBook 14 serisi 17 Haziran tarihi itibariyle resmi olarak satışlara başlayacak. Fiyat / performans olarak güçlü olan bu cihazların ülkemize en kısa süre içerisinde gelmesini bekliyoruz.