Haber
Xiaomi Mi NoteBook 14 resmi olarak duyuruldu!
Xiaomi, bugün Hindistan‘da ilk ultrabook dizüstü bilgisayarları olan Mi NoteBook 14 ve Mi Notebook 14 Horizon Edition‘u resmi olarak tanıttı. Her ikiside oldukça şık 14 inçlik ekranlara ve magnezyum kasalara sahip. Cihazlarda Intel 10.nesil CPU‘lar ve piyasadaki dizüstü bilgisayar markalarını üzecek olan fiyatlandırma seçenekleri mevcut olacak.
İlginizi çekebilir: Google, Android 11 Beta sürümünü başlatıyor!
Xiaomi Mi NoteBook 14 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Her iki Mi NoteBook 14 modelinde 16:9 en boy oranına sahip FHD çözünürlüklü LCD ekran bulunuyor. Horizon Edition, %91 ekran/gövde oranıyla yanlardan ve üstten daha ince çerçevelere sahip olacak. Çerçeveler çok ince olduğu için ekranda web kamerası için ek bir alan bulunmuyor. Bu yüzden Xiaomi Mi Webcam HD kamerası Mi NoteBook 14 serisi ile birlikte kutudan çıkacak. Standart Mi NoteBook 14, daha kalın çerçevelere ve 1.5 kg ağırlığa sahip. Horizon Edition ise 1.35 kg gibi oldukça hafif bir ağırlıkla gelecek.
Mi NoteBook 14, 10.nesil Intel Core i5-10210U CPU ve Intel UHD 620 veya GeForce MX250 GPU‘su ile gelecek. Horizon Edition ise bunlara ek Intel Core i7-10510U CPU‘su ve NVIDIA GeForce MX350 GPU seçeneklerine sahip olacak. Her iki bilgisayar da 8 GB DDR4 RAM ve 256 / 512 GB SATA SSD bulunduracak. Cihazlarda bağlantı noktası olarak bir USB 2.0, HDMI, bir USB-C ve iki adet USB 3.1 bağlantı noktası mevcut. Buna ek olarak kulaklık jakı ve özel bir şarj portu da bulunuyor.
Mi NoteBook 14, 10 saatlik kullanım ömrü sunan 46Wh pil ve 30 dakikada pili %50‘ye kadar dolduran 65W şarj cihazı ile birlikte gelecek. Xiaomi ayrıca Mi Band ile bilgisayar kilidi açmaya yaracak olan Mi Blaze Unlock‘u ve hızlı dosya aktarımı için Mi Smart Share‘ı bu laptoplarda aktif hale getirecek. Cihazlar Windows 10 Home ve bir aylık ücretsiz Office 365 uygulamalarına sahip olacak.
Mi NoteBook 14 serisi nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacak?
Mi NoteBook 14, 256 GB depolama alanı bulunan modeli 41,999 INR(553$), 512 GB modeli ise 44,999 INR(593$) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. GeForce MX250 destekli model ise 47,999 INR(633$) fiyatına sahip olacak.
Mi NoteBook 14 Horizon Edition, temel i5 CPU kullanan donanım için 54,999 INR(725$), i7 için ise 59,999 INR(791$) fiyat etiketiyle gelecek.
Mi NoteBook 14 serisi 17 Haziran tarihi itibariyle resmi olarak satışlara başlayacak. Fiyat / performans olarak güçlü olan bu cihazların ülkemize en kısa süre içerisinde gelmesini bekliyoruz.
Basın Bülteni
MSI, yeni ürünlerini duyurdu: Mini-PC Cubi 5 ve PRO MP221 monitör
MSI, dünyada ilk kez Intel® 10.nesil Comet Lake işlemciyle gelen yüksek enerji verimliliğine sahip Mini PC’yi duyurdu. Cubi 5, arttırılmış bir işlem gücü ve genişletilmiş işlevselliğe sahip. Yeni çıkan PRO MP221 monitörün arkasına da rahatlıkla mote edilebilen Cubi 5, böylece temiz ve düzenli bir çalışma ortamı sağlıyor.
İlginizi çekebilir: MSI, kurumsal odaklı yeni All-in-One PC’lerini duyurdu!
Ufak ama yetenekli – Cubi 5
Cubi 5 ufak boyutlara sahip olsa da performansı Intel® Core™ i7 işlemciye (Comet Lake) kadar yükseltilebilir. Cubi 5, VESA montaj standardını destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede onu PRO MP221 monitörümüzün arkasına yerleştirerek saklayabilirsiniz. Bu hem estetik açıdan daha şık görünmesini sağlıyor, hem de çalışma ortamınızda gereksiz yer kaplamasını önlüyor.
Cubi 5, harici açma-kapatma düğmesi desteğine sahiptir. Bu işlev özellikle monitör arkasına monte edildiğinde işe yarıyor. Harici düğme sayesinde bilgisayarınızı kapatmak için monitörün arkasına uzanmak zorunda kalmıyorsunuz.
Yalnızca alt kapakta bulunan 4 vidayı açarak M.2 SSD, bellek modülleri ve 2.5” HDD/SSD depolama yuvalarına kolayca ulaşabilirsiniz. Dar alanda çok fazla bilgi sıkışmış durumda mı? Sorun yok. HDMI ve DP portları sayesinde Cubi 5 çift monitör çıkışına destek verir.
USB Type C ile daha zahmetsiz!
Cubi 5’in işteki verimliliği, USB Type-C konnektörü ile daha da artıyor. Bu ters çevrilebilir konnektör sayesinde USB jakınızın yuvasına uyması için kablonuzu kıvırmak zorunda kalmayacaksınız.
Cubi 5: PRO MP221 monitör ile görüntü deneyiminizi geliştirin!
PRO MP221, ihtiyacınız olan tek profesyonel monitör. 21.5” ekranı ve 1080p Full HD çözünürlüğü ile PRO MP221 istediğiniz her şeyi, istediğiniz şekilde görüntüleme imkanı sunuyor.
Özel Display Kit yazılımı!
MSI’ın özel yazılımı olan Display Kit, işyerinde de en iyi yardımcınız olacak. Ekran bölme, renk ayarları ve göz koruma modu gibi birçok özelliği ile işinizi kolaylaştırıyor.
Yansımayı önleyen Anti-Glare ekranı ile gün boyu yorulmadan çalışın. Ekranın gözleriniz üzerindeki baskısını azlatarak hem daha konforlu, hem de daha verimli çalışmanızı sağlar.
PRO MP221’’nin ayarlanabilir stand tasarımı ile çalışırken kendinize en uygun açıyı belirleyin. Daha rahat oturun ve işinize odaklanın. PRO MP221’in dahili adaptörü sayesinde daha düzenli bir çalışma ortamına sahip olacaksınız.
Ufak boyutuna rağmen inanılmaz güçte bir Mini PC olan Cubi 5 ve güvenilir monitörünüz PRO MP221, birlikte hem daha iyi bir performans sergiliyor, hem de çalışma ortamınızı sade ve düzenli tutuyor
Yazılım
Adobe Photoshop Camera, iOS ve Android için yayınlandı
Adobe cephesinde en popüler uygulamalardan biri olan Photoshop’un, an itibarı ile Photoshop Camera sürümü, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Adobe’un yeni uygulaması ile, fotoğraf çekimleri yapabilecek ve çektiğiniz fotoğrafları hızlı bir şekilde mobil cihazınızda düzenleyebileceksiniz.
İlginizi çekebilir: Oppo Find X2 modelleri, Android 11 Beta güncellemesi alabilir
Adobe Photoshop Camera uygulaması ne gibi imkanlar sunuyor
Adobe Photoshop Camera uygulamasının öne çıkan özelliklerinden en önemlisi yapay zeka desteği diyebiliriz. Uygulama, çektiğiniz fotoğraflardaki nesneleri, renkleri, ortamı vb. yapay zeka aracılığı ile tanımaya çalışarak, sizin için en uygun filtre ve düzenleme araçlarını sunmaya çalışıyor. Ayrıca Photoshop Camera’da, düzenleme yapabilmek için deklanşöre basmak zorunda değilsiniz. Henüz kamera ara yüzündeyken de filtreleri ve düzeltmeleri uygulayarak, istediğiniz görüntüyü yakalayınca deklanşöre basıp; fotoğrafı düzenlenmiş hali ile çekebilirsiniz.
Uygulamanın esas amacı, kullanıcıya minimum zorluk ile optimum fotoğraf düzenlemesini yapabilme imkanı sağlamak. 80’i aşkın filtre arasından dilediğinizi seçerek çekim yapabilirsiniz. Buna ek olarak, portre modu, stüdyo modu, yiyecek içecek modu, dekorasyon modu, gökyüzü modu gibi bir çok mod seçeneği de bulunan uygulama, size neredeyse sınırsız bir fotoğraf düzenleme özgürlüğü sunuyor. Örneğin dilerseniz; çektiğiniz fotoğraftaki gölgeleri manipüle edebilir veya rengi solmuş çimenleri daha yeşil bir hale getirebilirsiniz. Sizce Adobe, bu uygulama ile başarısını daha da perçinleyebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Haber
ARK: Survival Evolved, Epic Store üzerinde tamamen ücretsiz!
Her hafta belirli oyunları ücretsiz olarak oyunculara sağlayan Epic Store üzerinde, bugün itibariyle 18 Haziran tarihine kadar ARK: Survival Evolved adlı yapım ücretsiz oldu. Geçtiğimiz ay GTA 5 hediyesiyle global anlamda dünyayı şaşkına uğratan Epic Games’in, bu hafta da “Gizemli Oyun” olarak duyurduğu oyun belli oldu. Geçen hafta kullanıcılar geçmişte ortaya çıkan bir sızıntıya güvenerek, ARK’ın hediye edilmesini bekliyordu. Fakat Epic Games, programda bir değişiklik yaparak Overcooked adlı yapımı ücretsiz olarak bizlere sağladı.
Steam ile girdiği rekabette, Fortnite kozu ile birlikte her hafta çeşitli hediyeler sunan Epic Games’in ileride ciddi anlamda Steam ile daha sıkı bir rekabet sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu. Ancak gördüğümüz kadarıyla, Epic bu şekilde yüksek fiyatlı ve sevilen oyunları hediye etmeye devam ederse, oyun dünyası adına büyük bir katkıda bulunabilir.
ARK: Survival Evolved
Çıplak bir şekilde ARK adında esrarengiz bir adanın kıyılarında donan ve açlıktan ölmek üzere olan bir adam veya kadın olarak hayatta kalmak için avlanmalı, malzemeler yapmalı, yiyecek ürünler yetiştirmeli ve barınaklar inşa etmelisiniz. Bu serüvende, çeşitli yaratıklarla karşılaşacak ve eğer yetenekliyseniz onları müttefikiniz yapabileceksiniz.
İlginizi çekebilir:Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege bir süreliğine ücretsiz oynanabilecek!
Nasıl elde edilir?
ARK: Survival Evolved’a ücretsiz olarak sahip olmak için bir Epic Games hesabı edinmeniz ardından buradan ARK: Survival Evolved için ayrılan bağlantıya giderek “Teklifleri görüntüle” seçeneğine dokunup, oyun ve ek paketleri için ayrı ayrı “Yükle” butonuna tıklamanız gerekiyor.
Not: Oyun kütüphanenize eklediğiniz andan itibaren sonsuza dek sizin olacak!
Epic Games hesabı oluşturmak için tıklayın
Epic Games Launcher’ı indirmek için tıklayın
Oyunu kalıcı bir şekilde ücretsiz olarak hesabınıza eklemeniz için son gün 18 Haziran 18:00.
Sistem gereksinimleri
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320
- Bellek: 8 GB RAM,
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
- VRAM: 2 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i7-9700k / AMD Ryzen 2600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX960 / AMD Radeon R7 240
- VRAM: 4 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 60 GB kullanılabilir alan