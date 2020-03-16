Kamera Kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10 vs. Xiaomi Mi Note 10 Pro kamera kıyaslama
Xiaomi Mi Note 10 ile Xiaomi Mi Note 10 Pro modellerinin kamera performans kıyaslama videosu ile karşınızdayız.
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Xiaomi Mi Note 10 Pro modelini temin eden TürkMi‘ye teşekkür ederiz. Eğer siz de Mi Note 10 Pro modeline sahip olmak isterseniz PTT mağazalarında yer alan TürkMi kiosklarından satın alabilirsiniz.
108 MP değerinde kameraya sahip olan ilk telefon modelleri Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro, özellikle 108 MP lensindeki 7P ve 8P lens farkıyla merak ediliyordu. Biz de bu videoda özellikle ana kamera ile çekilen 108 MP lens farkına değinmek için kıyaslama hazırladık.
Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Redmi Note 8 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması
Redmi Note 8 Pro vs Meizu 16th kamera kıyaslaması videomuzda, her iki telefonun kamera performanslarını kıyaslıyoruz. Bakalım hem arka, hem de ön kamerada, farklı senaryolarda sonuçlar nasıl?
Kamera Kıyaslama
Samsung Galaxy A51 vs. Samsung Galaxy A50 kamera kıyaslama
Samsung Galaxy A51 selefi olan Samsung Galaxy A50’ye kıyasla ne kadar iyi? Bu sorunun cevabını bu videoda veriyoruz.
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Galaxy A51, Samsung’un ülkemizde en son satışa çıkardığı telefon olarak dikkat çekiyor. Tasarımıyla Galaxy S20 ailesine benzeyen A51, dört arka kamerasıyla dikkat çekici telefonlardan biri.
Geçtiğimiz senenin en dikkat çeken ve sevilen telefonlarından olan Samsung Galaxy A50 ile kıyasladığımız bu videoda A51’in A50’ye kıyasla fotoğraf ve video konusunda ne oranda geliştiğini hep beraber göreceğiz.
Sizler de görüşlerinizi yorumlar bölümünden belirtmeyi ve video sonundaki anketten hangisinin daha iyi olduğunu oylamayı unutmayın.
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması
Huawei P30 Pro vs Xiaomi Mi Note 10 kamera kıyaslaması videomuzda, her iki telefonun video ile fotoğraf çekim örneklerini kıyasladık. Bakalım Huawei P30 Pro mu, yoksa Xiaomi Mi Note 10 mu kamera performansında daha iyi?