Xiaomi Mi Note 10 – Sizin Yorumunuz (Ulaş Çolaker)

Philips The One TV 50PUS7304 kullanıcısı olan Latif, Sizin Yorumunuz serimize kendi televizyonunu anlatmak için gelen ilk misafirimiz oluyor. 50PUS7304 model numaralı 50 inç Philips televizyon kullanımını, sevdiği ve sevmediği noktaları Latif Tekin’den dinliyoruz.