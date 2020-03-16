Sizin Yorumunuz
Xiaomi Mi Note 10 – Sizin Yorumunuz (Ulaş Çolaker)
Sizin Yorumunuz
Galaxy A70 alan adamın dramı – Sizin Yorumunuz (Alperen Usta)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde Galaxy A70 modeliyle Alperen Usta konuğumuz oldu. Alperen, neden Galaxy A70’den memnun olmadığını anlattı.
Sizin Yorumunuz
OnePlus 7T – Sizin Yorumunuz (Can Altan)
Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde OnePlus 7T akıllı telefonuyla Can Altan konuğumuz oldu. Bakalım Can Bey, telefonuyla ilgili bize nasıl deneyimler anlatacak?
Sizin Yorumunuz
Philips The One 50PUS7304 – Sizin Yorumunuz (Latif Tekin)
Philips The One TV 50PUS7304 kullanıcısı olan Latif, Sizin Yorumunuz serimize kendi televizyonunu anlatmak için gelen ilk misafirimiz oluyor. 50PUS7304 model numaralı 50 inç Philips televizyon kullanımını, sevdiği ve sevmediği noktaları Latif Tekin’den dinliyoruz.
Sizin Yorumunuz11 saniye önce
Xiaomi Mi Note 10 – Sizin Yorumunuz (Ulaş Çolaker)
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Xiaomi Mi Note 10 – Sizin Yorumunuz (Ulaş Çolaker)
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Xiaomi Mi Note 10 – Sizin Yorumunuz (Ulaş Çolaker)
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