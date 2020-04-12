Xiaomi Mi Note 10 Lite, NBTC sertifikası aldı!

Xiaomi, geçtiğimiz Kasım ayında Mi Note 10‘u tanıttı. Yakın zamanda ortaya çıkan haberlere göre telefonun Lite sürümü piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Model numarası M2002F4LG olan Mi Note 10 Lite, Tayland‘ın NBTC firması tarafından onaylandı ve yakında piyasaya sürülecek.

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Xiaomi Mi Note 10 Lite hangi özelliklerle gelecek?

Tayland sertifika yetkilisinin paylaştığı listede Mi Note 10 Lite hakkında geniş bir bilgi yer almıyor. Fakat bu akıllı telefon geçtiğimiz ay FCC‘den geçti ve birçok özelliğiyle ortaya çıktı. Mi Note 10 Lite, düz Mi Note 10 gibi Snapdragon 730G SoC işlemcisinden gücünü alacak. 6.47 inçlik Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip olacak. Pil tarafında ise 5260 mAh değerinde bir batarya ve 30W’a kadar hızlı şarj desteği ile gelecek. Özelliklerine baktığımızda çoğu özelliğin vanilla sürüm Mi Note 10 ile aynı kaldığını söyleyebiliriz.

Xiaomi tarafından FCC‘nin websitesinde paylaşılan belgeye göre, Mi Note 10 Lite‘ın arka tarafında bir adet 64 MP çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Bunun haricinde, ana kamerayı destekleyen 2 adet 8 MP çözünürlüğünde, bir adet 5 MP ve bir adet 2 MP çözünürlüğünde olmak üzere beşli bir kamera düzeni kullanılıyor. Ayrıca bu telefonda lazer otomatik odaklaması bulunmayacak.

Xiaomi Mi Note 10 Lite, Android 10 ile kutudan çıkacak. Taban Mi Note 10 ise Android 9 ile kutudan çıkmıştı. Önümüzdeki haftalarda bu cihaz ile ilgili daha fazla detay öğreneceğimizi umuyoruz.