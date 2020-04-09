Huawei, P40 serisi için Qwant ile ortaklık kuracak!

Huawei, şirketin Google Hizmetlerini kullanmasına izin verilmediğinden cihazlarını daha çekici ve kullanışlı hale getirmek için yeni ortaklıklar kuruyor. Şirket, son birkaç aydır Fransız arama motoru olan Qwant ile ortaklık kurmak istiyordu. Ve bugün ortaya çıkan haberlere göre bu ortaklık gerçekleşti. Bu, Avrupa’daki kullanıcılar için oldukça iyi bir çözüm yolu olacak.

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Huawei, hangi cihazlara bu uygulamayı getirecek?

Uygulama, Fransa, İtalya ve Almanya‘daki tüm P40, P40 Pro ve P40 Pro+ cihazlarda ön yüklü olarak gelecek. Ayrıca AppGallery‘e sahip olan her cihaz, uygulamayı AppGallery’den indirebilecek. Bu ortaklık taraflara göre, “Ortaklık, kullanıcıların veri gizliliğini ve güvenliğini korumaya yönelik ortak istekten dolayı gerçekleşmiştir.” olarak belirtildi. Basın açıklamasına göre, Huawei ve Qwant mühendislik ekipleri, özelleştirilmiş mobil arama hizmetleri, akıllı durum farkındalığı ve senaryoya dayalı öneriler sunmak için birlikte çalıştılar.

Bu uygulama, Avrupa’da yaşayan ve Huawei telefon kullanan kullanıcılara daha verimli ve elverişli aramalar sağlamak için özel olarak optimize edildi. Her iki şirketin de özellikle belirttiği nokta gizlilik ve verilerin tam olarak korunması. Qwant kendi yaptığı açıklamada, uygulamanın gizlilik şartlarına uygun olduğunu ve arama motorunun kullanıcıların kişisel verilerini izlemediğini veya analiz etmediğini belirtti. Ayrıca Qwant uygulaması, orijinal olan makale ve malzemeleri öne çıkarmak için de çeşitli çalışmalarda bulunuyor.