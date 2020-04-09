Akıllı Telefonlar
Huawei, P40 serisi için Qwant ile ortaklık kuracak!
Huawei, şirketin Google Hizmetlerini kullanmasına izin verilmediğinden cihazlarını daha çekici ve kullanışlı hale getirmek için yeni ortaklıklar kuruyor. Şirket, son birkaç aydır Fransız arama motoru olan Qwant ile ortaklık kurmak istiyordu. Ve bugün ortaya çıkan haberlere göre bu ortaklık gerçekleşti. Bu, Avrupa’daki kullanıcılar için oldukça iyi bir çözüm yolu olacak.
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Huawei, hangi cihazlara bu uygulamayı getirecek?
Uygulama, Fransa, İtalya ve Almanya‘daki tüm P40, P40 Pro ve P40 Pro+ cihazlarda ön yüklü olarak gelecek. Ayrıca AppGallery‘e sahip olan her cihaz, uygulamayı AppGallery’den indirebilecek. Bu ortaklık taraflara göre, “Ortaklık, kullanıcıların veri gizliliğini ve güvenliğini korumaya yönelik ortak istekten dolayı gerçekleşmiştir.” olarak belirtildi. Basın açıklamasına göre, Huawei ve Qwant mühendislik ekipleri, özelleştirilmiş mobil arama hizmetleri, akıllı durum farkındalığı ve senaryoya dayalı öneriler sunmak için birlikte çalıştılar.
Bu uygulama, Avrupa’da yaşayan ve Huawei telefon kullanan kullanıcılara daha verimli ve elverişli aramalar sağlamak için özel olarak optimize edildi. Her iki şirketin de özellikle belirttiği nokta gizlilik ve verilerin tam olarak korunması. Qwant kendi yaptığı açıklamada, uygulamanın gizlilik şartlarına uygun olduğunu ve arama motorunun kullanıcıların kişisel verilerini izlemediğini veya analiz etmediğini belirtti. Ayrıca Qwant uygulaması, orijinal olan makale ve malzemeleri öne çıkarmak için de çeşitli çalışmalarda bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A21 modeli tanıtıldı!
Samsung, Galaxy A serisi için uygun fiyatlı Galaxy A21 modelini tanıttı. Şirket, giriş ve orta seviye akıllı telefon pazarındaki ürün yelpazesini geliştirmekte kararlı gözüküyor.
Güney Koreli şirket, geçtiğimiz yıl büyük başarı yakaladığı A serine yeni modeller ekleme devam ediyor. Söz konusu Samsung Galaxy A21 modeli, 6.5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir Infinity-O ekran ile karşımıza çıkıyor.
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Ekranın sol üst köşesinde yer alan delikte 13 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun arkasına baktığımızda ise bizleri dörtlü kamera kurulumu karşılıyor. Bu kameralar, 16MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü olarak belirtiliyor.
MediaTek Helio P35 yonga setinden güç alması beklenen akıllı telefonun, 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesine sahip. 4.000 mAh’lik bir bataryaya sahip Samsung Galaxy A21, aynı zamanda 15 W hızlı şarjı destekliyor.
Galaxy A21 modelinin yurt dışı etiket fiyatı 249 dolar olarak açıklandı. Ülkemizde de satışa sunulması beklenen söz konusu cihazın uygun fiyatlı olması birçok kullanıcı tarafından tercih edilebilir kılıyor.
Samsung Galaxy A21 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç 720 x 1600 piksel 20:9 Infinity-O
- İşlemci: MediaTek Helio P35
- RAM: 3 GB
- Depolama Alanı: 32 GB (microSD kartla 512 GB’a kadar genişletilebilir)
- Ön Kamera: 13 MP
- Arka Kamera: 16 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü
- Batarya: 4.000 mAh, 15 W hızlı şarj desteği
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, FM Radyo
Akıllı Telefonlar
Sony Xperia 10 II Birleşik Krallık fiyatı belli oldu
Şubat ayında Sony tarafından tanıtılan ve orta sınıf bir cihaz olarak konumlanmış olan Xperia 10 II modelinin, Birleşik Krallık fiyatı resmi olarak açıklandı ve cihaz ön satışa sunuldu. Xperia 10 II, 15 Haziran’da kullanıcılara ulaşmaya başlayacak.
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Sony Xperia 10 II modelinin Birleşik Krallık’taki fiyatı ne kadar?
Daha önce, Avrupa pazarında 370 Euro civarında bir fiyata sahip olması planlanan cihazın fiyatı tam olarak netleşmemişti. Birleşik Krallık için ise; resmi açıklama geldi. Cihazın fiyatı Avrupa’da planlanan fiyata yakın tutularak 320 İngiliz Sterlini olarak belirlendi. 15 Haziran’da satışa sunulacak cihaz için; İngiltere’de ön siparişler şimdiden açıldı. Sipariş veren kullanıcılar ise iki aydan fazla bir süre boyunca beklemek zorunda kalacak. Bu ön satış hamlesi ile, Sony’nin yine ilginç stratejiler peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıllarda ülkemizden de çekilen Sony markası, umarım bir şekilde eski, parlak günlerine yeniden döner ve ülkemizde de Sony cihazları yeniden görmeye başlarız.
Cihazın özellikleri neler?
Sony Xperia 10 II, IP65/IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip, 3 kameralı arka kamera modülü ve OLED ekran paneli ile bizleri karşılıyor. 6 inç’lik OLED ekran’da Full HD+ çözünürlük desteği sunulacak. Ayrıca, 21:9 ekran formatı da bu panelde yer etmiş durumda. Sony’nin yakın zamanda çıkardığı cihazlarda 21:9 ekran formatının kullanılmaya başlandığını da görmüştük. Snapdragon 665 yonga setinin dahil edileceği Xperia 10 II’de 4 GB RAM ve arttırılabilir yapıda 128 GB depolama desteği bulunacak. Ayrıca Sony, bataryadan yakınan kullanıcıları da dinlemiş olacak ki; 2780 mAh batarya kapasitesi bu cihazda 3500 mAh’e çıkarılmış. Şunu da belirtmeden geçmeyelim ki cihazda hızlı şarj desteği yer almayacak.
Siz cihaz ile ilgili ne düşünüyorsunuz; lütfen yorumlarda belirtin. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 serisi Avrupa fiyatları sızdırıldı!
Fiyat performans odaklı amiral gemisi akıllı telefonları ile popülerleşen OnePlus markasının 14 Nisan tarihinde tanıtacağı OnePlus 8 serisi cihazlarının fiyatları sızdırıldı.
Tanıtıma 1 haftadan az bir süre kalmasına karşın son olarak serinin fiyat bilgileri Winfuture tarafından sızdırıldı.Söz konusu fiyatlar Avrupa satış kanallarından geliyor ve şu şekilde;
- OnePlus 8 – 8GB RAM, 128GB depolama: €719/729
- OnePlus 8 – 12GB RAM, 256GB depolama: €819/829
- OnePlus 8 Pro – 8GB RAM, 128GB depolama: €919/929
- OnePlus 8 Pro – 12GB RAM, 256GB depolama: €1,009/1019
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Sızdırılan fiyatlara baktığımızda OnePlus 8 serisi baz modeli geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen 7T serisinin baz modeline göre 140 € fiyat artışı göstermiş. Fakat buna rağmen akıllı telefon piyasasındaki genel fiyat artışı nedeniyle OnePlus 8, rakiplerinden uygun fiyatlı olacak gibi görünüyor. Zira cihazın rakibi olan Xiaomi Mi 10 5G 799 €, Oppo Find X2 ise 999 € fiyat etiketine sahip.
OnePlus 8 serisinin sızan özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak, cihazlar performans tarafında Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek. RAM tarafında 8 ve 12 GB seçeneklerine sahip olan modeller 128 ve 256 GB depolama kapasiteli versiyonlara sahip olacak. Bunlara ek olarak cihazların 5G desteği sunacağını da belirtelim. FHD+ çözünürlüklü ekran panelleri ile piyasaya sürülecekleri tahmin edilen cihazlardan Pro versiyonu, 120 Hz ekran tazeleme hızı sunacak.
Haberimizde bahsettiğimiz fiyat ve özelliklerin sızıntılara dayandığını bir kez daha belirtelim. Cihazların özellikleri 14 Nisan tarihinde yapılacak olan tanıtım sonrasında kesinleşecek.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!