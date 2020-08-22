Xiaomi Mi Note 10 Lite sorunları düzeldi mi?

Giriş seviyesi Bluetooth kulaklık segmenti, çok çetin bi rekabetin kol gezdiği bir pazar. Biz de, sizler için bu segmentte en çok tercih edilen 2 kulaklık olan; Sony WH-CH510 ve Anker Soundcore Life Q10 modellerini karşılaştırıyoruz.

İlginizi çekebilir: Segmentinin en iyisi mi? | Anker Soundcore Life Q10 kullanıcı deneyimi

Soundcore Life Q10 ve WH-CH510 karşı karşıya!

Bildiğiniz gibi 2 kulaklık da birbirine yakın bir dönemde piyasaya sunuldu ve şuan 2 kulaklığın fiyatı da aşağı yukarı aynı seviyelerde. Fakat 2 kulaklığı da deneyimlediğinizde, bu kulaklıkların adeta “biz başka dünyaların insanıyız, çok farklı beklentilere hitap ediyoruz.” dediğini duyar gibi oluyorsunuz.

Malzeme kalitesi

Sony’de mat plastik ve karo desenlerle dolu dokuya sahip bir yüzey bizleri karşılıyor. Bu noktada kulaklık etrafında kullanılan plastikte, ucuz bir hissiyat yok. Giriş seviyesi bir kulaklık için iyi sayılabilecek düzeyde diyebiliriz. Fakat kulaklığın eklem yerleri yine plastik. Bu noktada metal eklemler sağlamlık açısından daha verimli olabilirdi. Anker’e baktığımızda ise, giriş seviyesi için fazlasıyla kaliteli hissettiren bir plastik dokuya sahip olduğunu görüyoruz. Eklem yerlerinde de metal aksamlar kullanılmış ve sağlam olduğunu hissettiriyor; bunu beğendik. 2 model için de, tuşların hissiyatı güzel. Ayrıca yerleşimini de iyi yapmışlar. Bu noktada 2 kulaklığa da artı puan veriyorum.

Ergonomi

Gelelim ergonomiye, 2 kulaklıkta da suni deriden oluşan pedlerimiz var. Üst tarafta ise Sony’de herhangi yumuşak bir malzeme bulunmazken Anker, silikon bazlı yumuşak bir malzeme kullanmayı seçmiş. Ped tarafında, hafızalı kulak yastıkları sayesinde Anker, Sony’den bir adım önde diyebiliriz. Sony’nin burda Anker’e karşı üstünlüğü ise hafifliğinden geliyor.

Batarya Ömrü

Anker, bu dezavantajı, yani ağır bir kulaklık olmasının dezavantajını ise, daha büyük sürücüler ve daha büyük bataryalar ile kapatmış diyebiliriz. Anker, Q10 modelinde fabrika verilerine göre 60 saat kullanım ömrü vadederken Sony ise 35 saat vadediyor. Fabrika verisi bir yana, Anker’in gerçek kullanımda 60 saati karşılayamadığını görürken, Sony’nin belirtildiği gibi 35 saati karşılayabildiğini gördük. Fakat yine de Anker’in de 45 saatin altına düşmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki bu çok da güzel bir değer.

Ses kalitesi

İki kulaklık da, giriş seviyesinde olmasına rağmen üst sınıf kulaklıklardan alışık olduğumuz USB Type-C ve Bluetooth 5.0 desteğine sahipler. Bu noktada, iki kulaklığın da birbirine karşı bir üstünlüğü yok. Fark ise, sürücülerde karşımıza çıkıyor. Şöyle ki, Anker’de 40 mm çapında sürücüler bulunurken Sony’de 30 mm’lik sürücüler mevcut. Bildiğiniz gibi daha büyük sürücüler demek, daha doygun sesler demek. Hatta Anker, bu noktada işi o kadar abartmış ki, bu kulaklıklarla Hi-Res Audio yani yüksek çözünürlüklü ses sertifikası bile almayı başarabilmiş. Anker’den aldığınız ses, gerçekten çok berrak ve tatmin edici. Soundcore Life Q10, bu yüksek çözünürlüklü ses sertifikasının hakkını gerçekten veriyor.

Anker, bass ağırlıklı tonlara sahipken, Sony daha dengeli tonlara sahip. Bass seviyorsanız; Anker sizin için daha iyi bir seçenek olabilir çünkü burda bir de ekstra olarak “Bass Up” tuşumuz var. Bass Up modunu kullandığımız zaman daha çılgın basslar da alabiliyoruz. Anker, beyninizi titretecek düzeyde bassları bize sağlamayı başarıyor Anker. Sony’e gelecek olursak Sony’de de, basslar Anker kadar olmasa da yine tatmin edici düzeyde; bunu da belirtmeden geçmeyeyim.

Mikrofon

Kulaklıkların mikrofon kaliteleri ile ilgili detaylara sizlerin karar verebilmesi adına ise, sizler için hazırladığımız karşılaştırma videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz. İyi seyirler!