Xiaomi Mi Mix tanıtımı “son anda” ertelendi!

Bilindiği üzere Xiaomi, bugün yaptığı büyük ürün lansmanı ile pek çok yeni ürününü duyurdu. Tanıtılan cihazlar arasında Xiaomi Mi Mix modeli de beklenirken, sürpriz bir son dakika ertelemesi geldi!

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Yeni Xiaomi Mi Mix tanıtımı yarın gerçekleşecek!

Xiaomi’nin bugün yaptığı tanıtım, Mi 11 serisi ve Mi Band 6’yı görücüye çıkardı. Ancak markanın ekosistem ürünleri ve merakla beklenen yeni Xiaomi Mi Mix lansmanda görülmedi. Bu olağan dışı durumun nedeni ise tanıtıma dakikalar kala ortaya çıktı. Aktarılan bilgide, Xiaomi başkanı Lei Jun’un küçük bir rahatsızlık geçirmesi üzerine lansman planının değiştiği belirtiliyor. Bundan dolayı marka, lansmanın tamamını ertelemek yerine ikiye bölmek gibi farklı bir çözüme gitti.

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Çin medyası, Lei Jun’ın üşüttüğünü ve ciddi bir durum olmadığını ifade ediyor. Eğer yine bir aksilik yaşanmazsa lansmanın geri kalan bölümünün yarın düzenlenmesi planlanıyor. İkinci bölümde ise Xiaomi Mi Mix serisinin dışında Mi Notebook Pro, akıllı ev aletleri ve Surge mobil işlemci gibi ürünleri göreceğiz. Dolayısıyla Xiaomi hayranlarını yarınki etkinlikte dolu dolu bir içerik bekliyor.

Tasarımı sır gibi saklanan yeni Xiaomi Mi Mix, markanın katlanabilen ilk seri üretim telefonu olacak. Mi Mix 4 Pro ve Pro Max olmak üzere iki modelden oluşan seride amiral gemisi özellikleri dikkat çekiyor. İddialara göre; Mi Mix 4 Pro Max modelinin iç kısmında 8″, kapak kısmında ise 6.39″ OLED ekran olacak. Qualcomm Snapdragon 888‘in güç vereceği telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla gelecek. Ayrıca sıvı lens teknolojili arka kamera da serinin öne çıkan detayları arasında yer alıyor.