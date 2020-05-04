Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi Mix serisi için yeni Weibo hesabı açtı, Mi Mix 4 yolda…
Mi Mix serisi, Xiaomi’nin piyasaya sunduğu amiral gemisi serilerinden. Her Mi Mix cihazında yenilikçi bir anlayışla karşımıza çıkmaya çalışan Xiaomi, Mi Mix serisine özel bir Weibo hesabı açtı. Bildiğiniz üzere Weibo, Çin’in en popüler sosyal medya platformu ve birçok marka da hali hazırda Weibo üzerinden paylaşımlar yaparak Çinli kullanıcılar ile etkileşime geçebiliyor.
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Xiaomi’den Mi Mix serisi için özel Weibo hesabı
Bildiğimiz üzere Mi Mix serisine ait olan en son cihaz olan Mi Mix 3, 2018 yılında satışa sunulmuştu. Raflardaki yerini aldığı dönemde dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Mi Mix 3 modeli, Mi Mix serisinin geleceği için Xiaomi müşterilerini de heyecanlandırabilmeyi başarmıştı. Ardından 2019 yılında duyurulan Mi Mix Alpha ise çok büyük merak uyandırdı fakat henüz seri üretime geçemedi. Şayet cihaz seri üretime geçse bile satın alınabilirliği muhtemelen çok düşük olacaktır. Bu yıl için ise gözler, olası Mi Mix 4 modelinin üzerinde. Bazı sızıntılara ve dedikodulara bakacak olur isek bu yıl içinde Mi Mix 4’ü görebileceğiz. Xiaomi’nin yeni açtığı Weibo hesabı ise bu spekülasyonları daha da güçlendirdi.
Mi Mix 4 hakkındaki spekülasyonlara göre Xiaomi, Mi Mix 3’te olduğu gibi tek bir model sunmak yerine; Mi Mix 4 modelinde “Pro” versiyon gibi farklı cihaz seçeneklerine de yer verebilir. Hatta kimi spekülasyonlara ise cihaz, 144 Hz ekran yenileme hızına ve 100 W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Görünen o ki, cihazdan beklentiler çok yüksek; ve Xiaomi’nin, Mi Mix 4 ile ilgili yüksek beklentileri nasıl karşılayabileceği ise ciddi bir merak konusu. Bizim beklentimiz ise, Xiaomi’nin Mi Mix 4 modelinde ön tarafta ekran altı kamera teknolojisi kullanacağı yönünde. Böylece hiçbir delik, çentik vs. bulunmadan Xiaomi’nin çerçevesiz bir tasarım yakalayabileceği yönünde. Cihazla ve cihazın çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmasa da; bizim beklentimiz MIUI 12 stabil bir şekilde güncel halini aldıktan sonra Xiaomi; Mi Mix 4’ü piyasaya sürmek için kolları sıvayacaktır. Bu da demek oluyor ki Haziran veya Temmuz gibi Mi Mix 4 ile ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.
Sizin Mi Mix 4’ten beklentileriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Buds+, yeni rengi ile satışa çıkacak!
Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili yeni bir renk seçeneğinin duyurulacağı sızıntısı, geçtiğimiz Şubat ayında bazı kaynaklarda ortaya çıkmıştı. Bugün ise Galaxy Buds+, yeni Aura Mavisi rengi ile güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı. Bu yeni renk oldukça şık ve ilgi çekici olacak gibi görünüyor.
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Samsung Galaxy Buds+ ile ilgili bu sızıntının kaynağı nedir?
Galaxy Buds+, yeni sunulacak olan rengini resmi bir kaynağa dayandırmıyor. Fakat Aura Mavisi rengi ile geleceğinin sızıntısı, ünlü sızıntıcı Evan Blass tarafından ortaya atıldı. Evan Blass, bu yeni rengin görsellerini kendi resmi hesabından paylaştı.
Galaxy Buds+, şu anda beş farklı renk seçeneği ile satışta bulunuyor. Bu renkler siyah, mavi, beyaz, kırmızı ve pembe olarak sıralanıyor. Evan Blass‘ın ortaya attığı bu sızıntıdaki Aura Mavisi renk seçeneğinin ne zaman piyasaya sürüleceği ve hangi pazarlarda satışa çıkacağı bilinmiyor. Bazı ünlü yorumcular, cihazın bu renk seçeneğinin oldukça ilgi çekeceğini ve satış yapacağını düşünüyor.
Galaxy Buds+, AKG şeklinde ayarlanmış iki taraflı hoparlör(woofer + tweeter) ile birlikte piyasaya çıkmıştı. Her bir kulaklığın 85 mAh değerinde bataryası bulunuyor. Cihazın kutusunun ise 270 mAh değerinde bataryası mevcut. Cihaz, tam şarjda 11 saatlik kullanım ömrü sunuyor. Şarj ve kullanım ömrü konusunda bu kulaklıklar oldukça başarılı olarak değerlendirilmişti.
Akıllı Telefonlar
Realme 5 Pro, Nisan ayı güncellemesini aldı!
Realme, Realme 5 Pro için telefondaki Android güvenlik versiyonunu Nisan 2020 tarihine yükselten yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. RMX1971EX_11.C.03 sürüm numarası taşıyan yeni güncellemede DocVault ID özelliği Realme 5 Pro‘ya da geliyor. Fakat bu şuanlık bir süreliğine Hindistan için geçerli.
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Realme 5 Pro, bu güncelleme ile hangi sorunları düzeltti?
Realme 5 Pro’da, bu yeni güncelleme ile birkaç önemli hata düzeltildi. Ayrıca ses kalitesinde de iyileştirmelere gidildi. Artık daha optimize ses ayarları mevcut olacak.
Realme 5 Pro’nun güncelleme notlarına bakarsak;
Güvenlik
- Android güvenlik güncellemesi Nisan 2020‘ye güncellendi.
Uygulama
- Realme 5 Pro için DocVault ID özelliği Hindistan‘da kullanıma açıldı.
Giderilen sorunlar
- Üçüncü parti uygulamalar için optimize edilmiş ve daha iyi bir ses kalitesi
- Karanlık modda son konum bilgisi listesinin sağ tarafına bir ok eklendi.
- İstemci her müzik çaldığında bilgi kutucuğunun çıkması sorunu düzeltildi.
- Arka planda uygulama kapatıldığında alarmın otomatik olarak kendini kapatması sorunu giderildi.
Telefonun Android güvenlik güncellemelerini zamanında alması oldukça kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor. Bunların haricinde cihazın daha optimize çalışması için çeşitli ayarlar yapıldı ve sistem kararlılığı arttırıldı. Ayrıca bilinen diğer ufak sorunlar da bu güncelleme ile çözüldü. Realme 5 Pro‘nun bu güncellemesi ilk olarak sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşacak. Büyük bir hata bulunmazsa birkaç gün içinde daha geniş bir kitleye ulaşacak.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30i, 48 MP ana kamera ile gelecek!
Redmi K30, Aralık ayında resmi olarak piyasaya sürülmüştü. Cihazın sadece Çin versiyonu 5G desteklerken, global sürümü 4G destekliyordu. Şimdi ise söylentilere göre Redmi K30i‘nin piyasadaki en ucuz 5G telefon olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca bu cihaz muhtemelen Çin dışında da 5G destekli olacak.
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Redmi K30i hakkında yeni sızıntılar neler?
Redmi K30i, Redmi K30‘a göre daha ucuz bir versiyon olacak. Bunun içinde bu cihazda bazı kesintilere gidilecek gibi görünüyor. Bu durumda kesintiye gidilecek ilk özellik kamera olabilir. Bazı sızıntılara göre Redmi K30i, mevcut K30‘da bulunan 64 MP çözünürlüklü kamera yerine 48 MP çözünürlüklü kamera kullanacak. Fakat şirketin dörtlü kamera düzenine dokunmayacağı düşünülüyor. Bu sızıntıların doğruluğu resmi kaynaktan doğrulanmasa da elimizde oldukça geçerli sebepler bulunuyor.
Elimizdeki bilgiler, MIUI Kamera uygulamasının kaynak kodlarından geliyor. Bu uygulamada Redmi K30 5G‘nin kod adı olan “Picasso” adlı bir telefon geçiyor. Bu telefonun da K30i olacağı düşünülüyor. Kaynak kodunda cihazın dörtlü bir kameraya sahip olacağı ve 48 MP çözünürlüklü ana kamerasının olacağı yazıyor. Çin‘deki Redmi K30 5G‘nin 64 MP kamera kullandığını bildiğimiz için bunun uluslararası olan K30i olacağını düşünüyoruz. Bu sızıntılarla ilgili resmi açıklamayı ve cihazın özelliklerini en kısa sürede duyacağımızı tahmin ediyoruz.